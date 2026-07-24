Thống kê trận đấu Hammarby 1-1 Anderlecht: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
90'
Frank Junior Adjei — kiến tạo Paulos Abraham
Hammarby
Thẻ phạt
24'
Nathan-Dylan Saliba
Anderlecht
27'
Ludwig Augustinsson
Anderlecht
78'
Nathan-Dylan Saliba
Anderlecht
Đồ thị diễn biến
HammarbyHT 45'Anderlecht
Thống kê trận đấu
HammarbyThống kêAnderlecht
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Danylo Sikan
Anderlecht
1 bàn
Frank Junior Adjei
Hammarby
1 bàn
Paulos Abraham
Hammarby
1 kiến tạo · điểm 6.55
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hammarby
6.69
Frank Junior Adjei1 bàn
6.5
Oscar Johansson Schellhas
Anderlecht
6.86
Danylo SikanMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Hammarby
6 Ibrahima Fofana11 Oscar Johansson Schellhas15 Oliver Jordan Hagen22 Wilson Lindberg Uhrström24 Waylon Renecke25 Elton Fischerström Opancar27 Felix Jakobsson28 Frank Junior Adjei29 Elohim Kaboré
Anderlecht
2 Zoumana Keita5 Moussa N'Diaye9 Mihajlo Cvetkovic18 Lukas Ambros20 Luis Vázquez29 Mario Stroeykens32 Justin Heekeren53 Noa Thomas Ojea Cobiella62 Basile Vroninks
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Danylo Sikan lập công cho Anderlecht
Phút 78: Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) nhận thẻ đỏ, Anderlecht phải chơi thiếu người
Phút 90: Frank Junior Adjei lập công cho Hammarby (kiến tạo: Paulos Abraham)
Phong độ & thống kê mùa giải
Hammarby
5 trận gần nhất
HTHTT
Anderlecht
5 trận gần nhất
HTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)