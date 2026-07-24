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    Thống kê trận đấu Hammarby 1-1 Anderlecht: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 17:05

    Hammarby và Anderlecht chia điểm với tỷ số 1-1. Danylo Sikan là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    6'
    Danylo Sikan
    Anderlecht
    90'
    Frank Junior Adjei — kiến tạo Paulos Abraham
    Hammarby
    Thẻ phạt
    24'
    Nathan-Dylan Saliba
    Anderlecht
    27'
    Ludwig Augustinsson
    Anderlecht
    35'
    Frederik Winther
    Hammarby
    46'
    Victor Eriksson
    Hammarby
    78'
    Nathan-Dylan Saliba
    Anderlecht
    Đồ thị diễn biến
    HammarbyHT 45'Anderlecht

    Thống kê trận đấu

    HammarbyThống kêAnderlecht
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    12
    Dứt điểm
    6
    6
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    2
    15
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Danylo Sikan
    Danylo Sikan
    Anderlecht
    1 bàn
    Frank Junior Adjei
    Frank Junior Adjei
    Hammarby
    1 bàn
    Paulos Abraham
    Paulos Abraham
    Hammarby
    1 kiến tạo · điểm 6.55

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hammarby
    6.69
    Frank Junior Adjei1 bàn
    6.55
    Paulos Abraham1 KT
    6.5
    Oscar Johansson Schellhas
    6.37
    Tesfaldet Tekie
    6.37
    Markus Karlsson
    6.37
    Victor Lind
    6.37
    Nahir Besara
    6.37
    Montader Madjed
    6.26
    Hampus Skoglund
    6.26
    Noah Persson
    6.25
    Frederik Winther
    6.25
    Victor Eriksson
    6.12
    Warner Hahn
    Anderlecht
    6.86
    Danylo SikanMOTM1 bàn
    6.5
    Jayden Onia Seke
    6.5
    Marco Kana
    6.5
    Joshua Nga Kana
    6.49
    Ludwig Augustinsson
    6.46
    Mihajlo Cvetkovic
    6.37
    Lukas Ambros
    6.37
    Enric Llansana
    6.37
    Noah Kalonji
    6.26
    Zoumana Keita
    6.26
    Giulian Biancone
    6.26
    Moussa N'Diaye
    6.26
    Léo Pétrot
    6.26
    Ali Maamar
    6.12
    Colin Coosemans
    6.01
    Nathan-Dylan Saliba

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hammarby
    Sơ đồ 4-3-3
    Anderlecht
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Warner Hahn
    2
    Hampus Skoglund
    4
    Victor Eriksson
    3
    Frederik Winther
    16
    Noah Persson
    8
    Markus Karlsson
    5
    Tesfaldet Tekie
    9
    Victor Lind
    26
    Montader Madjed
    20
    Nahir Besara
    7
    Paulos Abraham
    26
    Colin Coosemans
    79
    Ali Maamar
    27
    Léo Pétrot
    4
    Giulian Biancone
    6
    Ludwig Augustinsson
    24
    Enric Llansana
    55
    Marco Kana
    13
    Nathan-Dylan Saliba
    61
    Joshua Nga Kana
    14
    Danylo Sikan
    49
    Jayden Onia Seke
    Dự bị
    Hammarby
    6 Ibrahima Fofana11 Oscar Johansson Schellhas15 Oliver Jordan Hagen22 Wilson Lindberg Uhrström24 Waylon Renecke25 Elton Fischerström Opancar27 Felix Jakobsson28 Frank Junior Adjei29 Elohim Kaboré
    Anderlecht
    2 Zoumana Keita5 Moussa N'Diaye9 Mihajlo Cvetkovic18 Lukas Ambros20 Luis Vázquez29 Mario Stroeykens32 Justin Heekeren53 Noa Thomas Ojea Cobiella62 Basile Vroninks

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Danylo Sikan lập công cho Anderlecht
    Phút 78: Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) nhận thẻ đỏ, Anderlecht phải chơi thiếu người
    Phút 90: Frank Junior Adjei lập công cho Hammarby (kiến tạo: Paulos Abraham)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hammarby
    5 trận gần nhất
    HTHTT
    Anderlecht
    5 trận gần nhất
    HTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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