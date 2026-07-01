Tin mới

    Thống kê trận đấu Hapoel Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik: A. C. Ganah tỏa sáng, Hapoel Beer Sheva giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 02:30

    Hapoel Beer Sheva vượt qua Vikingur Reykjavik với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    65'
    Z. Ahmed — kiến tạo G. Mizrahi
    Hapoel Beer Sheva
    80'
    A. C. Ganah — kiến tạo K. Kangwa
    Hapoel Beer Sheva
    Thẻ phạt
    55'
    G. Vatnhamar (Holding)
    Vikingur Reykjavik
    58'
    Lucas Ventura (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    61'
    A. Fridriksson (Delay of game)
    Vikingur Reykjavik
    63'
    D. Hafsteinsson (Unsportsmanlike conduct)
    Vikingur Reykjavik
    69'
    E. Peretz (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    87'
    I. Zlatanovic (Holding)
    Hapoel Beer Sheva
    90+5'
    K. Kangwa (Unsportsmanlike conduct)
    Hapoel Beer Sheva
    90+5'
    O. Marciano (Unsportsmanlike conduct)
    Hapoel Beer Sheva
    Đồ thị diễn biến
    Hapoel Beer ShevaHT 45'Vikingur Reykjavik

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hapoel Beer Sheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
    Vikingur Reykjavik
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    44
    Djibril Diop
    4
    Miguel Vítor
    3
    Matan Baltaxa
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    17
    Kings Kangwa
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanović
    9
    Zahi Ahmed
    29
    Aron Snær Friðriksson
    22
    Karl Friðleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    9
    Helgi Guðjónsson
    10
    Gylfi Sigurðsson
    11
    Daniel Hafsteinsson
    20
    Tarik Ibrahimagić
    19
    Óskar Borgthórsson
    21
    Aron Elís Þrándarson
    25
    Valdimar Þór Ingimundarson
    Dự bị
    Hapoel Beer Sheva
    12 Itay Rotman34 Marco Wolff13 Ofir Davidzada7 Eliel Peretz18 Roy Levy27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut8 Hamode Kanaan11 Amir Chaim Ganah
    Vikingur Reykjavik
    30 Sveinn Margeir Hauksson77 Stigur Diljan Thordarson47 Ögmundur Kristinsson99 Uggi Johann Audunsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Jónsson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 65: Z. Ahmed lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: G. Mizrahi)
    Phút 80: A. C. Ganah lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: K. Kangwa)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hapoel Beer Sheva · 0 thắng0 hòaVikingur Reykjavik · 1 thắng
    22/07/2026
    Vikingur Reykjavik
    2 - 1
    Hapoel Beer Sheva
    VR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hapoel Beer Sheva
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Vikingur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    BTTBH
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3B. LabeauB. LabeauFC Thun2 bàn
    4P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    5D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Hapoel Beer Sheva 2-0 Vikingur Reykjavik: A. C. Ganah tỏa sáng, Hapoel Beer Sheva giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO