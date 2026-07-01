Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
65'
Z. Ahmed — kiến tạo G. Mizrahi
Hapoel Beer Sheva
80'
A. C. Ganah — kiến tạo K. Kangwa
Hapoel Beer Sheva
Thẻ phạt
55'
G. Vatnhamar (Holding)
Vikingur Reykjavik
58'
Lucas Ventura (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
61'
A. Fridriksson (Delay of game)
Vikingur Reykjavik
63'
D. Hafsteinsson (Unsportsmanlike conduct)
Vikingur Reykjavik
69'
E. Peretz (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
87'
I. Zlatanovic (Holding)
Hapoel Beer Sheva
90+5'
K. Kangwa (Unsportsmanlike conduct)
Hapoel Beer Sheva
90+5'
O. Marciano (Unsportsmanlike conduct)
Hapoel Beer Sheva
Đồ thị diễn biến
Hapoel Beer ShevaHT 45'Vikingur Reykjavik
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
Vikingur Reykjavik
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
22
Karl Friðleifur Gunnarsson
25
Valdimar Þór Ingimundarson
Dự bị
Hapoel Beer Sheva
12 Itay Rotman34 Marco Wolff13 Ofir Davidzada7 Eliel Peretz18 Roy Levy27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut8 Hamode Kanaan11 Amir Chaim Ganah
Vikingur Reykjavik
30 Sveinn Margeir Hauksson77 Stigur Diljan Thordarson47 Ögmundur Kristinsson99 Uggi Johann Audunsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Jónsson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 65: Z. Ahmed lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: G. Mizrahi)
Phút 80: A. C. Ganah lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: K. Kangwa)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hapoel Beer Sheva · 0 thắng0 hòaVikingur Reykjavik · 1 thắng
22/07/2026
Vikingur Reykjavik
2 - 1
Hapoel Beer Sheva
VR
Phong độ & thống kê mùa giải
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TBBBH
Vikingur Reykjavik
5 trận gần nhất
BTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)