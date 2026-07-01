Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
65'
Zahi Ahmed — kiến tạo Guy Mizrahi
Hapoel Be'er Sheva
80'
Amir Ganah — kiến tạo Kings Kangwa
Hapoel Be'er Sheva
Thẻ phạt
55'
Gunnar Vatnhamar
Víkingur Reykjavík
58'
Lucas Ventura
Hapoel Be'er Sheva
61'
Aron Snaer Fridriksson
Víkingur Reykjavík
63'
Daníel Hafsteinsson
Víkingur Reykjavík
69'
Eliel Peretz
Hapoel Be'er Sheva
86'
Igor Zlatanovic
Hapoel Be'er Sheva
90+5'
Kings Kangwa
Hapoel Be'er Sheva
90+5'
Ofir Marciano
Hapoel Be'er Sheva
Đồ thị diễn biến
Hapoel Be'er ShevaHT 45'Víkingur Reykjavík
Thống kê trận đấu
Hapoel Be'er ShevaThống kêVíkingur Reykjavík
Hapoel Be'er Sheva vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Víkingur Reykjavík
6.5
Óskar BorgthórssonMOTM
6.5
Tarik IbrahimagićMOTM
6.46
Valdimar Thór Ingimundarson
6.37
Aron Elís Thrándarson
6.05
Karl Fridleifur Gunnarsson
5.89
Aron Snaer Fridriksson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hapoel Be'er Sheva
Sơ đồ 4-3-3
Víkingur Reykjavík
Sơ đồ 4-3-3
22
Karl Fridleifur Gunnarsson
25
Valdimar Thór Ingimundarson
Dự bị
Hapoel Be'er Sheva
7 Eliel Peretz8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah12 Itay Rotman13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut
Víkingur Reykjavík
2 Sveinn Gísli Thorkelsson7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Berg Jónsson23 Nikolaj Hansen24 Davíd Örn Atlason30 Sveinn Hauksson47 Ögmundur Kristinsson69 Ármann Ingi Finnbogason
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 65: Zahi Ahmed lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Guy Mizrahi)
Phút 80: Amir Ganah lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Kings Kangwa)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hapoel Be'er Sheva · 0 thắng0 hòaVíkingur Reykjavík · 1 thắng
22/07/2026
Víkingur Reykjavík
2 - 1
Hapoel Be'er Sheva
VR
Phong độ & thống kê mùa giải
Hapoel Be'er Sheva
5 trận gần nhất
TBBHT
Víkingur Reykjavík
5 trận gần nhất
BTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)