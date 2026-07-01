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    Thống kê trận đấu Hapoel Be'er Sheva 2-0 Víkingur Reykjavík: Amir Ganah tỏa sáng, Hapoel Be'er Sheva giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 02:28

    Hapoel Be'er Sheva vượt qua Víkingur Reykjavík với tỷ số 2-0. Ofir Marciano là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    65'
    Zahi Ahmed — kiến tạo Guy Mizrahi
    Hapoel Be'er Sheva
    80'
    Amir Ganah — kiến tạo Kings Kangwa
    Hapoel Be'er Sheva
    Thẻ phạt
    55'
    Gunnar Vatnhamar
    Víkingur Reykjavík
    58'
    Lucas Ventura
    Hapoel Be'er Sheva
    61'
    Aron Snaer Fridriksson
    Víkingur Reykjavík
    63'
    Daníel Hafsteinsson
    Víkingur Reykjavík
    69'
    Eliel Peretz
    Hapoel Be'er Sheva
    86'
    Igor Zlatanovic
    Hapoel Be'er Sheva
    90+5'
    Kings Kangwa
    Hapoel Be'er Sheva
    90+5'
    Ofir Marciano
    Hapoel Be'er Sheva
    Đồ thị diễn biến
    Hapoel Be'er ShevaHT 45'Víkingur Reykjavík

    Thống kê trận đấu

    Hapoel Be'er ShevaThống kêVíkingur Reykjavík
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    11
    Dứt điểm
    3
    5
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    4
    15
    Phạm lỗi
    19
    4
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Hapoel Be'er Sheva vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hapoel Be'er Sheva
    6.5
    Ofir MarcianoMOTM
    6.5
    Guy MizrahiMOTM
    6.5
    Matan BaltaxaMOTM
    6.5
    Miguel VítorMOTM
    6.5
    Zahi AhmedMOTM
    6.5
    Kings KangwaMOTM
    6.5
    Javon EastMOTM
    6.5
    Lucas VenturaMOTM
    6.5
    Niv YehoshuaMOTM
    6.5
    Djibril DiopMOTM
    6.5
    Igor ZlatanovicMOTM
    Víkingur Reykjavík
    6.5
    Óskar BorgthórssonMOTM
    6.5
    Tarik IbrahimagićMOTM
    6.46
    Valdimar Thór Ingimundarson
    6.37
    Daníel Hafsteinsson
    6.37
    Aron Elís Thrándarson
    6.27
    Gylfi Sigurdsson
    6.05
    Oliver Ekroth
    6.05
    Gunnar Vatnhamar
    6.05
    Helgi Gudjónsson
    6.05
    Karl Fridleifur Gunnarsson
    5.89
    Aron Snaer Fridriksson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hapoel Be'er Sheva
    Sơ đồ 4-3-3
    Víkingur Reykjavík
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    44
    Djibril Diop
    4
    Miguel Vítor
    3
    Matan Baltaxa
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    17
    Kings Kangwa
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanovic
    9
    Zahi Ahmed
    29
    Aron Snaer Fridriksson
    22
    Karl Fridleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    9
    Helgi Gudjónsson
    10
    Gylfi Sigurdsson
    11
    Daníel Hafsteinsson
    20
    Tarik Ibrahimagić
    19
    Óskar Borgthórsson
    21
    Aron Elís Thrándarson
    25
    Valdimar Thór Ingimundarson
    Dự bị
    Hapoel Be'er Sheva
    7 Eliel Peretz8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah12 Itay Rotman13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut
    Víkingur Reykjavík
    2 Sveinn Gísli Thorkelsson7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Berg Jónsson23 Nikolaj Hansen24 Davíd Örn Atlason30 Sveinn Hauksson47 Ögmundur Kristinsson69 Ármann Ingi Finnbogason

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 65: Zahi Ahmed lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Guy Mizrahi)
    Phút 80: Amir Ganah lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Kings Kangwa)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hapoel Be'er Sheva · 0 thắng0 hòaVíkingur Reykjavík · 1 thắng
    22/07/2026
    Víkingur Reykjavík
    2 - 1
    Hapoel Be'er Sheva
    VR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hapoel Be'er Sheva
    5 trận gần nhất
    TBBHT
    Víkingur Reykjavík
    5 trận gần nhất
    BTHT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hapoel Be'er Sheva 2-0 Víkingur Reykjavík: Amir Ganah tỏa sáng, Hapoel Be'er Sheva giành trọn 3 điểm
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