Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
V. Simic — kiến tạo T. Puchacz
Sabah FA
79'
I. Zlatanovic — kiến tạo E. Peretz
Hapoel Beer Sheva
Thẻ phạt
76'
Miguel Vitor (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
77'
I. Rotman (Roughing)
Hapoel Beer Sheva
84'
A. C. Ganah (Foul)
Hapoel Beer Sheva
Đồ thị diễn biến
Hapoel Beer ShevaHT 45'Sabah FA
Thống kê trận đấu
Hapoel Beer ShevaThống kêSabah FA
Hapoel Beer Sheva kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Veljko Simić
Sabah FA
1 bàn
Javon East
Hapoel Beer Sheva
1 bàn
Igor Zlatanović
Hapoel Beer Sheva
1 bàn
Eliel Peretz
Hapoel Beer Sheva
1 kiến tạo · điểm 8.2
Tymoteusz Puchacz
Sabah FA
1 kiến tạo · điểm 7.5
Stas Pokatilov
Sabah FA
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
Sabah FA
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
Dự bị
Hapoel Beer Sheva
11 Amir Chaim Ganah45 Mohamad Abu Rumi34 Marco Wolff3 Matan Baltaxa44 Djibril Diop13 Ofir Davidzada27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut18 Roy Levy
Sabah FA
99 Patrick Orphe M'Bina1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev8 Christian Nwachukwu11 Kaheem Parris
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: V. Simic lập công cho Sabah FA (kiến tạo: T. Puchacz)
Phút 43: J. East lập công cho Hapoel Beer Sheva
Phút 79: I. Zlatanovic lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: E. Peretz)
Phong độ & thống kê mùa giải
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
TBTTT
Sabah FA
5 trận gần nhất
BTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)