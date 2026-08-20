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    Thống kê trận đấu Hapoel Beer Sheva 2-1 Sabah FA: Hapoel Beer Sheva ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn20/08/2026 03:51

    Hapoel Beer Sheva đã ngược dòng đánh bại Sabah FA 2-1. Eliel Peretz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    V. Simic — kiến tạo T. Puchacz
    Sabah FA
    43'
    J. East
    Hapoel Beer Sheva
    79'
    I. Zlatanovic — kiến tạo E. Peretz
    Hapoel Beer Sheva
    Thẻ phạt
    76'
    Miguel Vitor (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    77'
    I. Rotman (Roughing)
    Hapoel Beer Sheva
    84'
    A. C. Ganah (Foul)
    Hapoel Beer Sheva
    Đồ thị diễn biến
    Hapoel Beer ShevaHT 45'Sabah FA

    Thống kê trận đấu

    Hapoel Beer ShevaThống kêSabah FA
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    15
    Dứt điểm
    8
    5
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    6
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Hapoel Beer Sheva kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Veljko Simić
    Veljko Simić
    Sabah FA
    1 bàn
    Javon East
    Javon East
    Hapoel Beer Sheva
    1 bàn
    Igor Zlatanović
    Igor Zlatanović
    Hapoel Beer Sheva
    1 bàn
    Eliel Peretz
    Eliel Peretz
    Hapoel Beer Sheva
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Tymoteusz Puchacz
    Tymoteusz Puchacz
    Sabah FA
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Stas Pokatilov
    Stas Pokatilov
    Sabah FA
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hapoel Beer Sheva
    8.2
    Eliel PeretzMOTM1 KT
    7.7
    Javon East1 bàn
    7.3
    Igor Zlatanović1 bàn
    7
    Itay Rotman
    6.9
    Ofir Marciano
    6.9
    Miguel Vítor
    6.9
    Pedro Amador
    6.9
    Niv Yehoshua
    6.6
    Guy Mizrahi
    6.6
    Lucas Ventura
    6.6
    Zahi Ahmed
    6.6
    Amir Chaim Ganah
    6.5
    Mohamad Abu Rumi
    Sabah FA
    7.9
    Veljko Simić1 bàn
    7.5
    Tymoteusz Puchacz1 KT
    7.2
    Stas Pokatilov
    7
    Steve Solvet
    6.9
    Ivan Lepinjica
    6.6
    Akim Zedadka
    6.6
    Christian Nwachukwu
    6.5
    Umarali Rakhmonaliev
    6.3
    Rahman Dashdamirov
    6.3
    Aleksey Isayev
    6.3
    Patrick Orphe M'Bina
    6.2
    Xander Severina
    6.2
    Joy Lance Mickels

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hapoel Beer Sheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
    Sabah FA
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    4
    Miguel Vítor
    12
    Itay Rotman
    5
    Pedro Amador
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    7
    Eliel Peretz
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanović
    9
    Zahi Ahmed
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    34
    Xander Severina
    10
    Aleksey Isayev
    21
    Veljko Simić
    20
    Joy Lance Mickels
    Dự bị
    Hapoel Beer Sheva
    11 Amir Chaim Ganah45 Mohamad Abu Rumi34 Marco Wolff3 Matan Baltaxa44 Djibril Diop13 Ofir Davidzada27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut18 Roy Levy
    Sabah FA
    99 Patrick Orphe M'Bina1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev8 Christian Nwachukwu11 Kaheem Parris

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: V. Simic lập công cho Sabah FA (kiến tạo: T. Puchacz)
    Phút 43: J. East lập công cho Hapoel Beer Sheva
    Phút 79: I. Zlatanovic lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: E. Peretz)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hapoel Beer Sheva
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Sabah FA
    5 trận gần nhất
    BTTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3V. SimićV. SimićSabah FA3 bàn
    4J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    5D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hapoel Beer Sheva 2-1 Sabah FA: Hapoel Beer Sheva ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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