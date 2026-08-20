Thống kê trận đấu Hapoel Beer Sheva 2-1 Sabah FA: Hapoel Beer Sheva ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Hapoel Beer Sheva đã ngược dòng đánh bại Sabah FA 2-1. Eliel Peretz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.