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    Thống kê trận đấu Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice: R. Alkoukin tỏa sáng, Hapoel Tel Aviv giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 02:58

    Hapoel Tel Aviv vượt qua GKS Katowice với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    5'
    S. Turiel — kiến tạo O. Altman
    Hapoel Tel Aviv
    18'
    R. Alkoukin
    Hapoel Tel Aviv
    Đồ thị diễn biến
    Hapoel Tel AvivHT 45'GKS Katowice

    Thống kê trận đấu

    Hapoel Tel AvivThống kêGKS Katowice
    0%
    Kiểm soát bóng
    0%
    6
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    1
    Hapoel Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hapoel Tel Aviv
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
    GKS Katowice
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak
    22
    Assaf Tzur
    97
    Marcus Coco
    5
    Fernand Mayembo
    4
    Chico
    16
    Doron Leidner
    98
    Falcão
    6
    Andrian Kraev
    11
    Stav Torial
    51
    Omri Altman
    15
    Roee Alkokin
    9
    Emmanuel Boateng
    87
    Gabriel Kobylak
    6
    Lukas Klemenz
    4
    Arkadiusz Jędrych
    55
    Pau Resta
    97
    Erik Jirka
    19
    Kacper Łukasiak
    68
    Bartosz Wolski
    8
    Borja Galán
    15
    Eman Marković
    99
    Adam Zreľák
    27
    Bartosz Nowak
    Dự bị
    Hapoel Tel Aviv
    13 Roy Baranes33 Yanal Bazdog18 Tal Archel20 Or Israelov21 Shahar Piven8 Yonatan Ferber14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin27 Mor Buskila
    GKS Katowice
    1 Maciej Kikolski30 Alan Czerwiński14 Marius Olsen31 Szymon Bartlewicz77 Mateusz Kowalczyk22 Sebastian Milewski23 Marcin Wasielewski7 Mateusz Wdowiak10 Marcel Wędrychowski

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: O. Altman)
    Phút 18: R. Alkoukin lập công cho Hapoel Tel Aviv

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hapoel Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    THTHH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    GKS Katowice
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice: R. Alkoukin tỏa sáng, Hapoel Tel Aviv giành trọn 3 điểm
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