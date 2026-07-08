Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
5'
S. Turiel — kiến tạo O. Altman
Hapoel Tel Aviv
18'
R. Alkoukin
Hapoel Tel Aviv
Đồ thị diễn biến
Hapoel Tel AvivHT 45'GKS Katowice
Thống kê trận đấu
Hapoel Tel AvivThống kêGKS Katowice
Hapoel Tel Aviv vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hapoel Tel Aviv
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
GKS Katowice
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak
Dự bị
Hapoel Tel Aviv
13 Roy Baranes33 Yanal Bazdog18 Tal Archel20 Or Israelov21 Shahar Piven8 Yonatan Ferber14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin27 Mor Buskila
GKS Katowice
1 Maciej Kikolski30 Alan Czerwiński14 Marius Olsen31 Szymon Bartlewicz77 Mateusz Kowalczyk22 Sebastian Milewski23 Marcin Wasielewski7 Mateusz Wdowiak10 Marcel Wędrychowski
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: O. Altman)
Phút 18: R. Alkoukin lập công cho Hapoel Tel Aviv
Phong độ & thống kê mùa giải
Hapoel Tel Aviv
5 trận gần nhất
THTHH
GKS Katowice
5 trận gần nhất
BTTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)