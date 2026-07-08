Thống kê trận đấu Hapoel Tel Aviv 2-0 GKS Katowice: R. Alkoukin tỏa sáng, Hapoel Tel Aviv giành trọn 3 điểm

Hapoel Tel Aviv vượt qua GKS Katowice với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.