Motherwell giành chiến thắng đậm 3-0 trước HB Torshavn. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 25: L. Fadinger ghi bàn trên chấm phạt đền cho Motherwell

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)