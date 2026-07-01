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    Thống kê trận đấu HB Torshavn 0-3 Motherwell: Motherwell thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 01:49

    Motherwell giành chiến thắng đậm 3-0 trước HB Torshavn. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    25'
    L. Fadinger(pen)
    Motherwell
    36'
    R. Charles-Cook — kiến tạo D. Williams
    Motherwell
    50'
    D. Williams — kiến tạo I. Said
    Motherwell
    Đồ thị diễn biến
    HB TorshavnHT 45'Motherwell

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    HB Torshavn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andre Olsen
    Motherwell
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alfred Johansson
    1
    Bjarti Vitalis Mørk
    15
    Heri Mohr
    6
    Áki Johannesen
    3
    Per-Magnus Steiring
    11
    Ási Pálsson Dam
    9
    Heini Sørensen
    5
    Noah Mneney
    8
    Dan Í Soylu
    7
    Mathias Voss
    23
    Jákup Thomsen
    22
    Ári Mohr Jónsson
    1
    Alex Paulsen
    7
    Tom Sparrow
    3
    Jake Girdwood-Reich
    5
    Martin Moormann
    20
    Dylan Williams
    27
    Mikey Booth
    8
    Lukas Fadinger
    12
    Oscar Priestman
    77
    Willy Vogt
    17
    Regan Charles-Cook
    19
    Ibrahim Said
    Dự bị
    HB Torshavn
    21 Ejvind Mouritsen4 Hedin Hansen20 Moses Ebiye25 Storm Pettersen13 Tróndur Sjúrdarson12 Teitur Gestsson30 Jogvan i Lon24 Silas Joensen28 Amidou Diop
    Motherwell
    45 Emmanuel Longelo24 Luca Ross31 Jack McConnell21 Matty Connelly23 Ewan Wilson29 Zander McAllister34 Aaron Thomson25 Olly Whyte36 Lucas Weir

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: L. Fadinger ghi bàn trên chấm phạt đền cho Motherwell
    Phút 36: R. Charles-Cook lập công cho Motherwell (kiến tạo: D. Williams)
    Phút 50: D. Williams lập công cho Motherwell (kiến tạo: I. Said)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    HB Torshavn · 0 thắng0 hòaMotherwell · 1 thắng
    24/07/2026
    Motherwell
    2 - 0
    HB Torshavn
    MOT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    HB Torshavn
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Motherwell
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu HB Torshavn 0-3 Motherwell: Motherwell thắng đậm thuyết phục
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