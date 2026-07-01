Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
25'
L. Fadinger(pen)
Motherwell
36'
R. Charles-Cook — kiến tạo D. Williams
Motherwell
50'
D. Williams — kiến tạo I. Said
Motherwell
Đồ thị diễn biến
HB TorshavnHT 45'Motherwell
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
HB Torshavn
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andre Olsen
Motherwell
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alfred Johansson
Dự bị
HB Torshavn
21 Ejvind Mouritsen4 Hedin Hansen20 Moses Ebiye25 Storm Pettersen13 Tróndur Sjúrdarson12 Teitur Gestsson30 Jogvan i Lon24 Silas Joensen28 Amidou Diop
Motherwell
45 Emmanuel Longelo24 Luca Ross31 Jack McConnell21 Matty Connelly23 Ewan Wilson29 Zander McAllister34 Aaron Thomson25 Olly Whyte36 Lucas Weir
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: L. Fadinger ghi bàn trên chấm phạt đền cho Motherwell
Phút 36: R. Charles-Cook lập công cho Motherwell (kiến tạo: D. Williams)
Phút 50: D. Williams lập công cho Motherwell (kiến tạo: I. Said)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
HB Torshavn · 0 thắng0 hòaMotherwell · 1 thắng
24/07/2026
Motherwell
2 - 0
HB Torshavn
MOT
Phong độ & thống kê mùa giải
HB Torshavn
5 trận gần nhất
BBTTB
Motherwell
5 trận gần nhất
TTBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)