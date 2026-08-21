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    Thống kê trận đấu Heart Of Midlothian 2-2 Rapid Vienna: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn21/08/2026 03:40

    Heart Of Midlothian và Rapid Vienna chia điểm với tỷ số 2-2. James Wilson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    31'
    S. Raux-Yao — kiến tạo M. Seidl
    Rapid Vienna
    56'
    S. Raux-Yao(phản lưới)
    Heart Of Midlothian
    62'
    J. Wilson — kiến tạo C. Braga
    Heart Of Midlothian
    79'
    N. Wurmbrand — kiến tạo N. Bajlicz
    Rapid Vienna
    Thẻ phạt
    52'
    C. Braga
    Heart Of Midlothian
    66'
    P. Dahl
    Rapid Vienna
    87'
    R. Amane
    Rapid Vienna
    90+5'
    Rapid Vienna
    90+5'
    Rapid Vienna
    Đồ thị diễn biến
    Heart Of MidlothianHT 45'Rapid Vienna

    Thống kê trận đấu

    Heart Of MidlothianThống kêRapid Vienna
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    16
    Dứt điểm
    7
    4
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    1
    7
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    James Wilson
    James Wilson
    Heart Of Midlothian
    1 bàn
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Cláudio Braga
    Cláudio Braga
    Heart Of Midlothian
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Matthias Seidl
    Matthias Seidl
    Rapid Vienna
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Oisin McEntee
    Oisin McEntee
    Heart Of Midlothian
    Điểm 7.3
    Blair Spittal
    Blair Spittal
    Heart Of Midlothian
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Heart Of Midlothian
    7.5
    James WilsonMOTM1 bàn
    7.3
    Oisin McEntee
    7.3
    Blair Spittal
    7.2
    Stuart Findlay
    7
    Tom Renaud
    7
    Josh McPake
    6.9
    Beau Reus
    6.9
    Jamie McCart
    6.9
    Cláudio Braga1 KT
    6.6
    Calvin Miller
    6.5
    Pierre Landry Kaboré
    6.3
    Jordi Altena
    Rapid Vienna
    6.9
    Nenad Cvetković
    6.6
    Serge-Philippe Raux-Yao1 bàn
    6.6
    Matthias Seidl1 KT
    6.6
    Yusuf Demir
    6.5
    Romeo Amane
    6.3
    Jannes Horn
    6.2
    Niklas Hedl
    6
    Tonni Adamsen
    5.9
    Bendegúz Bolla
    5.9
    Petter Nosakhare Dahl
    5.9
    Ercan Kara

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Heart Of Midlothian
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Wouter Vrancken
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
    1
    Beau Reus
    23
    Jordi Altena
    6
    Oisin McEntee
    17
    Stuart Findlay
    5
    Jamie McCart
    12
    Tom Renaud
    16
    Blair Spittal
    7
    Calvin Miller
    10
    Cláudio Braga
    15
    Josh McPake
    11
    Pierre Landry Kaboré
    1
    Niklas Hedl
    77
    Bendegúz Bolla
    55
    Nenad Cvetković
    6
    Serge-Philippe Raux-Yao
    38
    Jannes Horn
    18
    Matthias Seidl
    29
    Romeo Amane
    22
    Yusuf Demir
    8
    Tonni Adamsen
    10
    Petter Nosakhare Dahl
    9
    Ercan Kara
    Dự bị
    Heart Of Midlothian
    21 James Wilson34 Kieran Wright30 Ryan Fulton2 Christian Borchgrevink24 Michael John Kamara22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz74 Rogers Mato77 Amadou Ba-Sy
    Rapid Vienna
    51 Benjamin Göschl25 Paul Gartler2 Eaden Roka47 Amin Gröller61 Furkan Demir23 Jonas Auer30 Nicolas Bajlicz28 Moritz Oswald21 Louis Schaub

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: S. Raux-Yao lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
    Phút 56: S. Raux-Yao phản lưới nhà, Heart Of Midlothian được hưởng bàn thắng
    Phút 62: J. Wilson lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: C. Braga)
    Phút 79: N. Wurmbrand lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: N. Bajlicz)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Heart Of Midlothian
    5 trận gần nhất
    HTHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rapid Vienna
    5 trận gần nhất
    HTTTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Heart Of Midlothian 2-2 Rapid Vienna: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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