Thống kê trận đấu Heart Of Midlothian 2-2 Rapid Vienna: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Heart Of Midlothian và Rapid Vienna chia điểm với tỷ số 2-2. James Wilson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.