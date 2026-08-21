Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
31'
S. Raux-Yao — kiến tạo M. Seidl
Rapid Vienna
56'
S. Raux-Yao(phản lưới)
Heart Of Midlothian
62'
J. Wilson — kiến tạo C. Braga
Heart Of Midlothian
79'
N. Wurmbrand — kiến tạo N. Bajlicz
Rapid Vienna
Thẻ phạt
52'
C. Braga
Heart Of Midlothian
Đồ thị diễn biến
Heart Of MidlothianHT 45'Rapid Vienna
Thống kê trận đấu
Heart Of MidlothianThống kêRapid Vienna
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
James Wilson
Heart Of Midlothian
1 bàn
Serge-Philippe Raux-Yao
Rapid Vienna
1 bàn
Cláudio Braga
Heart Of Midlothian
1 kiến tạo · điểm 6.9
Matthias Seidl
Rapid Vienna
1 kiến tạo · điểm 6.6
Oisin McEntee
Heart Of Midlothian
Điểm 7.3
Blair Spittal
Heart Of Midlothian
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rapid Vienna
6.6
Serge-Philippe Raux-Yao1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Wouter Vrancken
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
Dự bị
Heart Of Midlothian
21 James Wilson34 Kieran Wright30 Ryan Fulton2 Christian Borchgrevink24 Michael John Kamara22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz74 Rogers Mato77 Amadou Ba-Sy
Rapid Vienna
51 Benjamin Göschl25 Paul Gartler2 Eaden Roka47 Amin Gröller61 Furkan Demir23 Jonas Auer30 Nicolas Bajlicz28 Moritz Oswald21 Louis Schaub
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: S. Raux-Yao lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
Phút 56: S. Raux-Yao phản lưới nhà, Heart Of Midlothian được hưởng bàn thắng
Phút 62: J. Wilson lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: C. Braga)
Phút 79: N. Wurmbrand lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: N. Bajlicz)
Phong độ & thống kê mùa giải
Heart Of Midlothian
5 trận gần nhất
HTHTB
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
HTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)