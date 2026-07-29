Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
64'
Simon Seidl — kiến tạo Jon Gorenc Stankovic
Sturm Graz
68'
Emran Soglo — kiến tạo Szymon Wlodarczyk
Sturm Graz
Đồ thị diễn biến
HeartsHT 45'Sturm Graz
Thống kê trận đấu
Hearts kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Sturm Graz vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Hearts lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Simon Seidl
Sturm Graz
1 bàn
Emran Soglo
Sturm Graz
1 bàn
Jon Gorenc Stankovic
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 7.14
Alexander Schwolow
Hearts
Điểm 7.79
Szymon Wlodarczyk
Sturm Graz
Điểm 7.58
Albert Vallci
Sturm Graz
Điểm 7.43
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hearts
6.21
Malachi Fagan-Walcott
Sturm Graz
7.14
Jon Gorenc Stankovic1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Hearts
5 Jamie McCart11 Pierre Landry Kaboré12 Tom Renaud17 Stuart Findlay21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon28 Zander Clark29 Sabah Kerjota30 Ryan Fulton
Sturm Graz
10 Otar Kiteishvili11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili21 Petar Petrovic22 Ammar Helac23 Arjan Malic26 Belmin Beganovic30 Paul Koller40 Julian Halwachs
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 64: Simon Seidl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic)
Phút 68: Emran Soglo lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hearts · 0 thắng0 hòaSturm Graz · 1 thắng
22/07/2026
Sturm Graz
4 - 0
Hearts
SG
Phong độ & thống kê mùa giải
Hearts
5 trận gần nhất
BTBTT
Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)