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    Thống kê trận đấu Hearts 0-2 Sturm Graz: Emran Soglo tỏa sáng, Sturm Graz giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn29/07/2026 03:40

    Sturm Graz vượt qua Hearts với tỷ số 2-0. Simon Seidl là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.01. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    64'
    Simon Seidl — kiến tạo Jon Gorenc Stankovic
    Sturm Graz
    68'
    Emran Soglo — kiến tạo Szymon Wlodarczyk
    Sturm Graz
    Thẻ phạt
    61'
    Albert Vallci
    Sturm Graz
    Đồ thị diễn biến
    HeartsHT 45'Sturm Graz

    Thống kê trận đấu

    HeartsThống kêSturm Graz
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    15
    Dứt điểm
    17
    4
    Trúng đích
    9
    8
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    2
    7
    Thủ môn cứu thua
    3
    Hearts kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Sturm Graz vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Hearts lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Simon Seidl
    Simon Seidl
    Sturm Graz
    1 bàn
    Emran Soglo
    Emran Soglo
    Sturm Graz
    1 bàn
    Jon Gorenc Stankovic
    Jon Gorenc Stankovic
    Sturm Graz
    1 kiến tạo · điểm 7.14
    Alexander Schwolow
    Alexander Schwolow
    Hearts
    Điểm 7.79
    Szymon Wlodarczyk
    Szymon Wlodarczyk
    Sturm Graz
    Điểm 7.58
    Albert Vallci
    Albert Vallci
    Sturm Graz
    Điểm 7.43

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hearts
    7.79
    Alexander Schwolow
    7.01
    Blair Spittal
    6.96
    Alexandros Kyziridis
    6.94
    Cláudio Braga
    6.92
    Calvin Miller
    6.7
    Jordi Altena
    6.7
    Amadou Ba-Sy
    6.69
    Oisin McEntee
    6.67
    Tom Renaud
    6.67
    Harry Milne
    6.64
    Pierre Landry Kaboré
    6.61
    Stephen Kingsley
    6.4
    Sabri Guendouz
    6.37
    Jamie McCart
    6.25
    Stuart Findlay
    6.21
    Malachi Fagan-Walcott
    Sturm Graz
    8.01
    Simon SeidlMOTM1 bàn
    7.93
    Emran Soglo1 bàn
    7.58
    Szymon Wlodarczyk
    7.43
    Albert Vallci
    7.14
    Jon Gorenc Stankovic1 KT
    7
    Jeyland Mitchell
    6.97
    Daniil Khudyakov
    6.95
    Jacob Peter Hödl
    6.88
    Luca Weinhandl
    6.85
    Jürgen Heil
    6.8
    Belmin Beganovic
    6.61
    Seedy Jatta
    6.61
    Julian Halwachs
    6.47
    Ryan Fosso
    6.38
    Gizo Mamageishvili
    6.38
    Arjan Malic

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hearts
    Sơ đồ 4-3-3
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Alexander Schwolow
    23
    Jordi Altena
    64
    Malachi Fagan-Walcott
    3
    Stephen Kingsley
    18
    Harry Milne
    16
    Blair Spittal
    6
    Oisin McEntee
    19
    Sabri Guendouz
    89
    Alexandros Kyziridis
    10
    Cláudio Braga
    7
    Calvin Miller
    53
    Daniil Khudyakov
    28
    Jürgen Heil
    5
    Albert Vallci
    2
    Jeyland Mitchell
    18
    Emran Soglo
    19
    Simon Seidl
    39
    Luca Weinhandl
    4
    Jon Gorenc Stankovic
    43
    Jacob Peter Hödl
    17
    Szymon Wlodarczyk
    20
    Seedy Jatta
    Dự bị
    Hearts
    5 Jamie McCart11 Pierre Landry Kaboré12 Tom Renaud17 Stuart Findlay21 James Wilson22 Tómas Bent Magnússon28 Zander Clark29 Sabah Kerjota30 Ryan Fulton
    Sturm Graz
    10 Otar Kiteishvili11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili21 Petar Petrovic22 Ammar Helac23 Arjan Malic26 Belmin Beganovic30 Paul Koller40 Julian Halwachs

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 64: Simon Seidl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic)
    Phút 68: Emran Soglo lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hearts · 0 thắng0 hòaSturm Graz · 1 thắng
    22/07/2026
    Sturm Graz
    4 - 0
    Hearts
    SG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hearts
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    Sturm Graz
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hearts 0-2 Sturm Graz: Emran Soglo tỏa sáng, Sturm Graz giành trọn 3 điểm
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