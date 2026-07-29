Thống kê trận đấu Hearts 0-2 Sturm Graz: Emran Soglo tỏa sáng, Sturm Graz giành trọn 3 điểm Sturm Graz vượt qua Hearts với tỷ số 2-0. Simon Seidl là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.01. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 2 bàn 64' Simon Seidl — kiến tạo Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz 68' Emran Soglo — kiến tạo Szymon Wlodarczyk Sturm Graz

Thẻ phạt 61' Albert Vallci Sturm Graz

Đồ thị diễn biến Hearts HT 45' Sturm Graz

Thống kê trận đấu

Hearts Thống kê Sturm Graz 64% Kiểm soát bóng 36% 15 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 9 8 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 3

Hearts kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Sturm Graz vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Hearts lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Simon Seidl Sturm Graz 1 bàn Emran Soglo Sturm Graz 1 bàn Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 7.14 Alexander Schwolow Hearts Điểm 7.79 Szymon Wlodarczyk Sturm Graz Điểm 7.58 Albert Vallci Sturm Graz Điểm 7.43

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Hearts 7.79 Alexander Schwolow 7.01 Blair Spittal 6.96 Alexandros Kyziridis 6.94 Cláudio Braga 6.92 Calvin Miller 6.7 Jordi Altena 6.7 Amadou Ba-Sy 6.69 Oisin McEntee 6.67 Tom Renaud 6.67 Harry Milne 6.64 Pierre Landry Kaboré 6.61 Stephen Kingsley 6.4 Sabri Guendouz 6.37 Jamie McCart 6.25 Stuart Findlay 6.21 Malachi Fagan-Walcott Sturm Graz 8.01 Simon Seidl MOTM 1 bàn 7.93 Emran Soglo 1 bàn 7.58 Szymon Wlodarczyk 7.43 Albert Vallci 7.14 Jon Gorenc Stankovic 1 KT 7 Jeyland Mitchell 6.97 Daniil Khudyakov 6.95 Jacob Peter Hödl 6.88 Luca Weinhandl 6.85 Jürgen Heil 6.8 Belmin Beganovic 6.61 Seedy Jatta 6.61 Julian Halwachs 6.47 Ryan Fosso 6.38 Gizo Mamageishvili 6.38 Arjan Malic

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Hearts Sơ đồ 4-3-3 Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 1 Alexander Schwolow 23 Jordi Altena 64 Malachi Fagan-Walcott 3 Stephen Kingsley 18 Harry Milne 16 Blair Spittal 6 Oisin McEntee 19 Sabri Guendouz 89 Alexandros Kyziridis 10 Cláudio Braga 7 Calvin Miller 53 Daniil Khudyakov 28 Jürgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 39 Luca Weinhandl 4 Jon Gorenc Stankovic 43 Jacob Peter Hödl 17 Szymon Wlodarczyk 20 Seedy Jatta Dự bị Hearts 5 Jamie McCart 11 Pierre Landry Kaboré 12 Tom Renaud 17 Stuart Findlay 21 James Wilson 22 Tómas Bent Magnússon 28 Zander Clark 29 Sabah Kerjota 30 Ryan Fulton Sturm Graz 10 Otar Kiteishvili 11 Axel Kayombo 15 Gizo Mamageishvili 21 Petar Petrovic 22 Ammar Helac 23 Arjan Malic 26 Belmin Beganovic 30 Paul Koller 40 Julian Halwachs

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 64: Simon Seidl lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Jon Gorenc Stankovic) Phút 68: Emran Soglo lập công cho Sturm Graz (kiến tạo: Szymon Wlodarczyk)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hearts · 0 thắng 0 hòa Sturm Graz · 1 thắng Sturm Graz 4 - 0 Hearts SG

Phong độ & thống kê mùa giải

Hearts 5 trận gần nhất B T B T T Sturm Graz 5 trận gần nhất T T T T T