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    Thống kê trận đấu Heerenveen 1-0 Twente: L. Oyen tỏa sáng, Heerenveen giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 23:42

    Heerenveen vượt qua Twente với tỷ số 1-0. Maas Willemsen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    52'
    L. Oyen — kiến tạo J. Trenskow
    Heerenveen
    Thẻ phạt
    75'
    D. Proper (Foul)
    Heerenveen
    90+1'
    L. Oyen (Delay of game)
    Heerenveen
    90+6'
    D. Rots
    Twente
    Đồ thị diễn biến
    HeerenveenHT 45'Twente

    Thống kê trận đấu

    HeerenveenThống kêTwente
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    7
    Dứt điểm
    19
    4
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    8
    7
    Phạm lỗi
    7
    2
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luca Oyen
    Luca Oyen
    Heerenveen
    1 bàn
    Jacob Trenskow
    Jacob Trenskow
    Heerenveen
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Maas Willemsen
    Maas Willemsen
    Heerenveen
    Điểm 7.9
    Bernt Klaverboer
    Bernt Klaverboer
    Heerenveen
    Điểm 7.5
    Vasilios Zagaritis
    Vasilios Zagaritis
    Heerenveen
    Điểm 7.3
    Sam Kersten
    Sam Kersten
    Heerenveen
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Heerenveen
    7.9
    Maas WillemsenMOTM
    7.9
    Luca OyenMOTM1 bàn
    7.5
    Bernt Klaverboer
    7.5
    Jacob Trenskow1 KT
    7.3
    Vasilios Zagaritis
    7.2
    Sam Kersten
    7
    Mats Egbring
    7
    Marcus Linday
    6.9
    Ringo Meerveld
    6.9
    Darling Bladi
    6.7
    Dirk Wanner Proper
    6.6
    Lanroy Machine
    6.6
    Hristiyan Petrov
    6.6
    Nikolai Soyset Hopland
    6.5
    Dylan Vente
    6.5
    Nolhan Courtens
    Twente
    7.2
    Lars Unnerstall
    7.2
    Bart van Rooij
    7.2
    Younes Taha
    7.2
    Mathias Kjølø
    6.9
    Aske Adelgaard
    6.9
    Kristian Hlynsson
    6.7
    Max Bruns
    6.7
    Marko Pjaca
    6.7
    Lucas Vennegoor of Hesselink
    6.7
    Sam Lammers
    6.6
    Ramiz Zerrouki
    6.6
    Daan Rots
    6.3
    Robin Pröpper
    6.3
    Thomas Van den Belt
    6.3
    Sondre Ørjasæter
    6.2
    Wout Weghorst

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Heerenveen
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Robin Veldman
    Twente
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom
    22
    Bernt Klaverboer
    15
    Mats Egbring
    4
    Sam Kersten
    3
    Maas Willemsen
    19
    Vasilios Zagaritis
    6
    Dirk Wanner Proper
    20
    Jacob Trenskow
    16
    Marcus Linday
    10
    Ringo Meerveld
    29
    Lanroy Machine
    9
    Dylan Vente
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    38
    Max Bruns
    3
    Robin Pröpper
    29
    Aske Adelgaard
    20
    Thomas Van den Belt
    6
    Ramiz Zerrouki
    7
    Marko Pjaca
    11
    Daan Rots
    27
    Sondre Ørjasæter
    9
    Wout Weghorst
    Dự bị
    Heerenveen
    44 Andries Noppert30 Timo Schreuder17 Nikolai Soyset Hopland23 Darling Bladi41 Jimte Scholten28 Hristiyan Petrov11 Luca Oyen7 Maxence Rivera8 Luuk Brouwers
    Twente
    22 Remko Pasveer16 Joël Drommel43 Ruud Nijstad24 Krzysztof Kurowski12 Guilherme Peixoto14 Kristian Hlynsson4 Mathias Kjølø19 Younes Taha10 Sam Lammers

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 52: L. Oyen lập công cho Heerenveen (kiến tạo: J. Trenskow)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Heerenveen · 0 thắng2 hòaTwente · 3 thắng
    08/02/2026
    Twente
    5 - 0
    Heerenveen
    TWE
    24/08/2025
    Heerenveen
    1 - 2
    Twente
    TWE
    09/02/2025
    Heerenveen
    3 - 3
    Twente
    Hòa
    18/09/2024
    Twente
    2 - 0
    Heerenveen
    TWE
    04/04/2024
    Heerenveen
    3 - 3
    Twente
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Heerenveen
    5 trận gần nhất
    TTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Twente
    5 trận gần nhất
    BTBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    9PSV Eindhoven101001H
    10Twente000000
    11Heerenveen000000
    12NEC Nijmegen1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    5E. FlatakerE. FlatakerGO Ahead Eagles1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 kiến tạo
    4I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Heerenveen 1-0 Twente: L. Oyen tỏa sáng, Heerenveen giành trọn 3 điểm
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