Thống kê trận đấu Heerenveen 1-0 Twente: L. Oyen tỏa sáng, Heerenveen giành trọn 3 điểm

Heerenveen vượt qua Twente với tỷ số 1-0. Maas Willemsen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.