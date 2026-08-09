Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
52'
L. Oyen — kiến tạo J. Trenskow
Heerenveen
Thẻ phạt
75'
D. Proper (Foul)
Heerenveen
90+1'
L. Oyen (Delay of game)
Heerenveen
Đồ thị diễn biến
HeerenveenHT 45'Twente
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luca Oyen
Heerenveen
1 bàn
Jacob Trenskow
Heerenveen
1 kiến tạo · điểm 7.5
Maas Willemsen
Heerenveen
Điểm 7.9
Bernt Klaverboer
Heerenveen
Điểm 7.5
Vasilios Zagaritis
Heerenveen
Điểm 7.3
Sam Kersten
Heerenveen
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Heerenveen
6.6
Nikolai Soyset Hopland
Twente
6.7
Lucas Vennegoor of Hesselink
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Heerenveen
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Robin Veldman
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom
Dự bị
Heerenveen
44 Andries Noppert30 Timo Schreuder17 Nikolai Soyset Hopland23 Darling Bladi41 Jimte Scholten28 Hristiyan Petrov11 Luca Oyen7 Maxence Rivera8 Luuk Brouwers
Twente
22 Remko Pasveer16 Joël Drommel43 Ruud Nijstad24 Krzysztof Kurowski12 Guilherme Peixoto14 Kristian Hlynsson4 Mathias Kjølø19 Younes Taha10 Sam Lammers
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 52: L. Oyen lập công cho Heerenveen (kiến tạo: J. Trenskow)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Heerenveen · 0 thắng2 hòaTwente · 3 thắng
08/02/2026
Twente
5 - 0
Heerenveen
TWE
24/08/2025
Heerenveen
1 - 2
Twente
TWE
09/02/2025
Heerenveen
3 - 3
Twente
Hòa
18/09/2024
Twente
2 - 0
Heerenveen
TWE
04/04/2024
Heerenveen
3 - 3
Twente
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Heerenveen
5 trận gần nhất
TTHT
Twente
5 trận gần nhất
BTBHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|9
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|10
|Twente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Heerenveen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|NEC Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)