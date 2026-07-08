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    Thống kê trận đấu Hibernian 2-1 Shkendija: W. O'Hora tỏa sáng, Hibernian giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:54

    Hibernian vượt qua Shkendija với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    73'
    O. Elding — kiến tạo C. Wright
    Hibernian
    76'
    M. Gjorgjievski — kiến tạo A. Zejnullai
    Shkendija
    90+1'
    W. O'Hora
    Hibernian
    Thẻ phạt
    56'
    O. Elding
    Hibernian
    63'
    M. Chaiwa
    Hibernian
    70'
    D. Islami
    Shkendija
    80'
    M. Murati
    Shkendija
    90+3'
    V. Krstevski
    Shkendija
    Đồ thị diễn biến
    HibernianHT 45'Shkendija

    Thống kê trận đấu

    HibernianThống kêShkendija
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    4
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    0

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hibernian
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray
    Shkendija
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Artim Polozani
    1
    Raphael Sallinger
    25
    Felix Passlack
    6
    Jason Kerr
    5
    Warren O'Hora
    21
    Jordan Obita
    8
    Josh Mulligan
    14
    Miguel Changa Chaiwa
    3
    Adam Mayor
    7
    Owen Elding
    9
    Nathan Lowe
    10
    Martin Boyle
    30
    Ferat Ramani
    2
    Aleksander Trumci
    55
    Jovan Manev
    26
    Anes Meljichi
    17
    Arbin Zejnullai
    8
    Rafael Freitas
    5
    Drilon Islami
    29
    Fabrice Tamba
    10
    Endrit Krasniqi
    11
    Almir Kryeziu
    9
    Fahd Ndzengue
    Dự bị
    Hibernian
    23 Callum Wright22 Ante Šuto13 Jordan Smith35 Freddie Owens4 Grant Hanley11 Joe Newell20 Rudi Allan Molotnikov27 Kanayochukwu Megwa30 Jacob MacIntyre
    Shkendija
    16 Mevlan Murati19 Vane Krstevski99 Marko Gjorgjievski25 Astrit Amzai18 Nazif Ceka21 Armir Isa49 Sebastjan Spahiu77 Florent Ramadani7 Besart Ibraimi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 73: O. Elding lập công cho Hibernian (kiến tạo: C. Wright)
    Phút 76: M. Gjorgjievski lập công cho Shkendija (kiến tạo: A. Zejnullai)
    Phút 91: W. O'Hora lập công cho Hibernian

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hibernian
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Shkendija
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 2.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hibernian 2-1 Shkendija: W. O'Hora tỏa sáng, Hibernian giành trọn 3 điểm
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