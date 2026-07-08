Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
73'
O. Elding — kiến tạo C. Wright
Hibernian
76'
M. Gjorgjievski — kiến tạo A. Zejnullai
Shkendija
Đồ thị diễn biến
HibernianHT 45'Shkendija
Thống kê trận đấu
HibernianThống kêShkendija
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hibernian
Sơ đồ 4-3-3 · HLV David Gray
Shkendija
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Artim Polozani
Dự bị
Hibernian
23 Callum Wright22 Ante Šuto13 Jordan Smith35 Freddie Owens4 Grant Hanley11 Joe Newell20 Rudi Allan Molotnikov27 Kanayochukwu Megwa30 Jacob MacIntyre
Shkendija
16 Mevlan Murati19 Vane Krstevski99 Marko Gjorgjievski25 Astrit Amzai18 Nazif Ceka21 Armir Isa49 Sebastjan Spahiu77 Florent Ramadani7 Besart Ibraimi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 73: O. Elding lập công cho Hibernian (kiến tạo: C. Wright)
Phút 76: M. Gjorgjievski lập công cho Shkendija (kiến tạo: A. Zejnullai)
Phút 91: W. O'Hora lập công cho Hibernian
Phong độ & thống kê mùa giải
Hibernian
5 trận gần nhất
TBTBT
Shkendija
5 trận gần nhất
BTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)