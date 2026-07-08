Thống kê trận đấu Hibernian 2-1 Shkendija: W. O'Hora tỏa sáng, Hibernian giành trọn 3 điểm

Hibernian vượt qua Shkendija với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.