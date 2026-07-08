Thống kê trận đấu HJK Helsinki 1-1 Motherwell: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
64'
T. Maswanhise(pen)
Motherwell
71'
T. Pukki — kiến tạo K. Simojoki
HJK Helsinki
Thẻ phạt
81'
J. Girdwood-Reich
Motherwell
Đồ thị diễn biến
HJK HelsinkiHT 45'Motherwell
Thống kê trận đấu
HJK HelsinkiThống kêMotherwell
HJK Helsinki vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
HJK Helsinki
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joonas Rantanen
Motherwell
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alfred Johansson
Dự bị
HJK Helsinki
13 Kaius Simojoki10 Lucas Lingman20 Teemu Pukki1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen5 Amara Nallo24 Emil Levealahti32 Mouhamed Gueye17 Martin Kirilov
Motherwell
25 Olly Whyte27 Mikey Booth21 Matty Connelly31 Jack McConnell23 Ewan Wilson4 Jamie Knight-Lebel22 Johnny Koutroumbis29 Zander McAllister24 Luca Ross
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 64: T. Maswanhise ghi bàn trên chấm phạt đền cho Motherwell
Phút 71: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: K. Simojoki)
Phong độ & thống kê mùa giải
Motherwell
5 trận gần nhất
HTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)