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    Thống kê trận đấu HJK Helsinki 1-1 Motherwell: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 00:53

    HJK Helsinki và Motherwell chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    64'
    T. Maswanhise(pen)
    Motherwell
    71'
    T. Pukki — kiến tạo K. Simojoki
    HJK Helsinki
    Thẻ phạt
    25'
    A. Lowry
    Motherwell
    52'
    O. Priestman
    Motherwell
    56'
    M. Ylitolva
    HJK Helsinki
    58'
    L. Moller
    HJK Helsinki
    81'
    J. Girdwood-Reich
    Motherwell
    Đồ thị diễn biến
    HJK HelsinkiHT 45'Motherwell

    Thống kê trận đấu

    HJK HelsinkiThống kêMotherwell
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    5
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    14
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    HJK Helsinki vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    HJK Helsinki
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joonas Rantanen
    Motherwell
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alfred Johansson
    44
    Matej Marković
    28
    Miska Ylitolva
    6
    Ville Tikkanen
    3
    Till Cissokho
    14
    Leonel Montano
    22
    Liam Möller
    8
    Pyry Mentu
    29
    Santeri Haarala
    4
    Alexander Ring
    18
    Toivo Mero
    9
    Mads Borchers
    1
    Alex Paulsen
    7
    Tom Sparrow
    5
    Martin Moormann
    3
    Jake Girdwood-Reich
    45
    Emmanuel Longelo
    8
    Lukas Fadinger
    12
    Oscar Priestman
    77
    Willy Vogt
    11
    Alex Lowry
    17
    Regan Charles-Cook
    18
    Tawanda Maswanhise
    Dự bị
    HJK Helsinki
    13 Kaius Simojoki10 Lucas Lingman20 Teemu Pukki1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen5 Amara Nallo24 Emil Levealahti32 Mouhamed Gueye17 Martin Kirilov
    Motherwell
    25 Olly Whyte27 Mikey Booth21 Matty Connelly31 Jack McConnell23 Ewan Wilson4 Jamie Knight-Lebel22 Johnny Koutroumbis29 Zander McAllister24 Luca Ross

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 64: T. Maswanhise ghi bàn trên chấm phạt đền cho Motherwell
    Phút 71: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: K. Simojoki)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    HJK Helsinki
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới
    Motherwell
    5 trận gần nhất
    HTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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