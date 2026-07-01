Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
12'
L. Moller — kiến tạo L. Lingman
HJK Helsinki
32'
P. Mentu — kiến tạo L. Moller
HJK Helsinki
47'
T. Mero — kiến tạo V. Tikkanen
HJK Helsinki
80'
T. Pukki — kiến tạo M. Kirilov
HJK Helsinki
82'
T. Pukki — kiến tạo L. Lappalainen
HJK Helsinki
Đồ thị diễn biến
HJK HelsinkiHT 45'Coleraine FC
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
HJK Helsinki
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joonas Rantanen
Coleraine FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ruaidhri Higgins
Dự bị
HJK Helsinki
26 Lassi Lappalainen32 Mouhamed Gueye20 Teemu Pukki1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen24 Emil Levealahti28 Miska Ylitolva31 Mihailo Bogićević7 Alfie Cicale
Coleraine FC
6 Kodi Lyons Foster3 Dean Jarvis9 Matthew Shevlin8 William Patching11 Joel Cooper12 Lewis Webb31 Zak Robinson26 Conrad Hunt7 Lewis McGregor
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: L. Moller lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Lingman)
Phút 32: P. Mentu lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Moller)
Phút 47: T. Mero lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: V. Tikkanen)
Phút 80: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: M. Kirilov)
Phút 82: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Lappalainen)
Phong độ & thống kê mùa giải
HJK Helsinki
5 trận gần nhất
TTBTB
Coleraine FC
5 trận gần nhất
BTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)