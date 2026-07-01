Tin mới

    Thống kê trận đấu HJK Helsinki 5-0 Coleraine FC: HJK Helsinki thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:52

    HJK Helsinki giành chiến thắng đậm 5-0 trước Coleraine FC. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    12'
    L. Moller — kiến tạo L. Lingman
    HJK Helsinki
    32'
    P. Mentu — kiến tạo L. Moller
    HJK Helsinki
    47'
    T. Mero — kiến tạo V. Tikkanen
    HJK Helsinki
    80'
    T. Pukki — kiến tạo M. Kirilov
    HJK Helsinki
    82'
    T. Pukki — kiến tạo L. Lappalainen
    HJK Helsinki
    Thẻ phạt
    23'
    A. Ring
    HJK Helsinki
    Đồ thị diễn biến
    HJK HelsinkiHT 45'Coleraine FC

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    HJK Helsinki
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joonas Rantanen
    Coleraine FC
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ruaidhri Higgins
    44
    Matej Marković
    13
    Kaius Simojoki
    6
    Ville Tikkanen
    3
    Till Cissokho
    14
    Leonel Montano
    8
    Pyry Mentu
    4
    Alexander Ring
    10
    Lucas Lingman
    22
    Liam Möller
    29
    Santeri Haarala
    18
    Toivo Mero
    1
    Ryan Schofield
    14
    Mark Coyle
    16
    Aidan Wilson
    15
    Levi Ives
    2
    Lyndon Kane
    4
    Dylan Boyle
    21
    Rowan McDonald
    22
    Ben Wylie
    23
    Ben Doherty
    17
    Jay Henderson
    24
    Conor McMenamin
    Dự bị
    HJK Helsinki
    26 Lassi Lappalainen32 Mouhamed Gueye20 Teemu Pukki1 Jesse Öst12 Mitja Haapanen24 Emil Levealahti28 Miska Ylitolva31 Mihailo Bogićević7 Alfie Cicale
    Coleraine FC
    6 Kodi Lyons Foster3 Dean Jarvis9 Matthew Shevlin8 William Patching11 Joel Cooper12 Lewis Webb31 Zak Robinson26 Conrad Hunt7 Lewis McGregor

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: L. Moller lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Lingman)
    Phút 32: P. Mentu lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Moller)
    Phút 47: T. Mero lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: V. Tikkanen)
    Phút 80: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: M. Kirilov)
    Phút 82: T. Pukki lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: L. Lappalainen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    HJK Helsinki
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Coleraine FC
    5 trận gần nhất
    BTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu HJK Helsinki 5-0 Coleraine FC: HJK Helsinki thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO