Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
M. Sego — kiến tạo A. Sanyang
HNK Hajduk Split
27'
M. Emreli — kiến tạo E. Otieno
Raków Częstochowa
47'
D. de Almeida — kiến tạo M. Soticek
HNK Hajduk Split
90+5'
L. Diaby-Fadiga
Raków Częstochowa
Thẻ phạt
31'
E. Otieno
Raków Częstochowa
33'
S. Hrgovic
HNK Hajduk Split
55'
A. Pajaziti
HNK Hajduk Split
62'
D. de Almeida
HNK Hajduk Split
79'
A. del Moral
HNK Hajduk Split
81'
T. Pienko
Raków Częstochowa
90+4'
R. Pukstas
HNK Hajduk Split
Đồ thị diễn biến
HNK Hajduk SplitHT 45'Raków Częstochowa
Thống kê trận đấu
HNK Hajduk SplitThống kêRaków Częstochowa
HNK Hajduk Split kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
Raków Częstochowa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
Dự bị
HNK Hajduk Split
20 Alberto del Moral1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica3 Roko Gabrić5 Alec Van Hoorenbeeck17 Dario Melnjak36 Marino Skelin38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo
Raków Częstochowa
77 Didí Gaucho20 Jean Carlos Silva21 Tomasz Pieńko29 Wiktor Żołneczko71 Tarik Karić3 Arvid Brorsson2 Jerzy Napieraj17 Jakub Jendryka23 Karol Struski
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: M. Sego lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: A. Sanyang)
Phút 27: M. Emreli lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: E. Otieno)
Phút 47: D. de Almeida lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: M. Soticek)
Phút 55: A. Pajaziti (HNK Hajduk Split) nhận thẻ đỏ, HNK Hajduk Split phải chơi thiếu người
Phút 95: L. Diaby-Fadiga lập công cho Raków Częstochowa
Phong độ & thống kê mùa giải
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
HTTHT
Raków Częstochowa
5 trận gần nhất
HBTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)