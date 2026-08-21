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    Thống kê trận đấu HNK Hajduk Split 2-2 Raków Częstochowa: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn21/08/2026 03:56

    HNK Hajduk Split và Raków Częstochowa chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    21'
    M. Sego — kiến tạo A. Sanyang
    HNK Hajduk Split
    27'
    M. Emreli — kiến tạo E. Otieno
    Raków Częstochowa
    47'
    D. de Almeida — kiến tạo M. Soticek
    HNK Hajduk Split
    90+5'
    L. Diaby-Fadiga
    Raków Częstochowa
    Thẻ phạt
    31'
    E. Otieno
    Raków Częstochowa
    33'
    S. Hrgovic
    HNK Hajduk Split
    55'
    A. Pajaziti
    HNK Hajduk Split
    62'
    D. de Almeida
    HNK Hajduk Split
    79'
    A. del Moral
    HNK Hajduk Split
    81'
    T. Pienko
    Raków Częstochowa
    90+4'
    R. Pukstas
    HNK Hajduk Split
    Đồ thị diễn biến
    HNK Hajduk SplitHT 45'Raków Częstochowa

    Thống kê trận đấu

    HNK Hajduk SplitThống kêRaków Częstochowa
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    2
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    7
    2
    Việt vị
    1
    HNK Hajduk Split kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    HNK Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
    Raków Częstochowa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
    33
    Toni Silić
    8
    Niko Sigur
    15
    Dario Marešić
    14
    Ron Raçi
    32
    Šimun Hrgović
    4
    Adrion Pajaziti
    21
    Rokas Pukštas
    7
    Abdoulie Sanyang Bamba
    9
    Dalisson de Almeida
    23
    Marin Šotiček
    11
    Michele Šego
    1
    Kacper Trelowski
    7
    Fran Tudor
    25
    Bogdan Racovițan
    4
    Stratos Svarnas
    19
    Michael Ameyaw
    6
    Oskar Repka
    10
    Wladyslaw Kocherhin
    26
    Erick Otieno
    80
    Mohamed Lamine Diaby
    11
    Mahir Emreli
    15
    Oliwier Kwiatkowski
    Dự bị
    HNK Hajduk Split
    20 Alberto del Moral1 Ivica Ivušić44 Dante Stipica3 Roko Gabrić5 Alec Van Hoorenbeeck17 Dario Melnjak36 Marino Skelin38 Luka Hodak16 Anđelo Šutalo
    Raków Częstochowa
    77 Didí Gaucho20 Jean Carlos Silva21 Tomasz Pieńko29 Wiktor Żołneczko71 Tarik Karić3 Arvid Brorsson2 Jerzy Napieraj17 Jakub Jendryka23 Karol Struski

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: M. Sego lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: A. Sanyang)
    Phút 27: M. Emreli lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: E. Otieno)
    Phút 47: D. de Almeida lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: M. Soticek)
    Phút 55: A. Pajaziti (HNK Hajduk Split) nhận thẻ đỏ, HNK Hajduk Split phải chơi thiếu người
    Phút 95: L. Diaby-Fadiga lập công cho Raków Częstochowa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    HNK Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    HTTHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 4.5)
    2
    Thủng lưới
    Raków Częstochowa
    5 trận gần nhất
    HBTHB
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu HNK Hajduk Split 2-2 Raków Częstochowa: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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