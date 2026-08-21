Thống kê trận đấu HNK Hajduk Split 2-2 Raków Częstochowa: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

HNK Hajduk Split và Raków Częstochowa chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.