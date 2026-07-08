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    Thống kê trận đấu HNK Rijeka 1-0 Ilves: N. Jankovic tỏa sáng, HNK Rijeka giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:42

    HNK Rijeka vượt qua Ilves với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    16'
    N. Jankovic — kiến tạo T. Dantas
    HNK Rijeka
    Thẻ phạt
    11'
    B. Pavic
    HNK Rijeka
    27'
    J. Kilo
    Ilves
    50'
    A. Barco
    HNK Rijeka
    75'
    J. Kanga
    Ilves
    90+2'
    G. Bamba
    Ilves
    Đồ thị diễn biến
    HNK RijekaHT 45'Ilves

    Thống kê trận đấu

    HNK RijekaThống kêIlves
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    14
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    0
    HNK Rijeka kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; HNK Rijeka vượt trội về số cú sút trúng đích (14).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    HNK Rijeka
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matjaz Kek
    Ilves
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen
    99
    Aleksa Todorović
    22
    Ante Oreč
    45
    Ante Majstorović
    5
    Alfonso Barco
    34
    Mladen Devetak
    26
    Tiago Dantas
    6
    Branko Pavić
    14
    Amer Gojak
    10
    Toni Fruk
    4
    Niko Janković
    18
    Daniel Adu-Adjei
    12
    Faris Krkalić
    19
    Abdoul Goudouss Bamba
    24
    Ville Kumpu
    5
    Sauli Väisänen
    3
    Matias Rale
    28
    Jesse Kilo
    14
    Anton Popovitch
    15
    Lauri Ala-Myllymäki
    30
    Jardell Kanga
    9
    Teemu Hytönen
    13
    Kalle Wallius
    Dự bị
    HNK Rijeka
    19 Samuele Vignato23 Justas Lasickas21 Jakov Puljić13 Igor Vekič1 Vito Kovač3 Moreno Živković51 Anel Husić91 Noel Bodetić8 Ivan Ćubelić
    Ilves
    22 Oskari Multala10 Roope Riski16 Tatu Miettunen33 Yacouba Sacko1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti25 Sebastian Suvanne36 Roope Aho17 Stanislav Baranov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: N. Jankovic lập công cho HNK Rijeka (kiến tạo: T. Dantas)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    HNK Rijeka
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Ilves
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    4
    Trận
    2-1-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu HNK Rijeka 1-0 Ilves: N. Jankovic tỏa sáng, HNK Rijeka giành trọn 3 điểm
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