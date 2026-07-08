Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
16'
N. Jankovic — kiến tạo T. Dantas
HNK Rijeka
Đồ thị diễn biến
HNK RijekaHT 45'Ilves
Thống kê trận đấu
HNK Rijeka kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; HNK Rijeka vượt trội về số cú sút trúng đích (14).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
HNK Rijeka
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matjaz Kek
Ilves
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen
Dự bị
HNK Rijeka
19 Samuele Vignato23 Justas Lasickas21 Jakov Puljić13 Igor Vekič1 Vito Kovač3 Moreno Živković51 Anel Husić91 Noel Bodetić8 Ivan Ćubelić
Ilves
22 Oskari Multala10 Roope Riski16 Tatu Miettunen33 Yacouba Sacko1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti25 Sebastian Suvanne36 Roope Aho17 Stanislav Baranov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: N. Jankovic lập công cho HNK Rijeka (kiến tạo: T. Dantas)
Phong độ & thống kê mùa giải
HNK Rijeka
5 trận gần nhất
TTTTT
Ilves
5 trận gần nhất
BBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)