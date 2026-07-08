Thống kê trận đấu HNK Rijeka 1-0 Ilves: N. Jankovic tỏa sáng, HNK Rijeka giành trọn 3 điểm HNK Rijeka vượt qua Ilves với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 1 bàn 16' N. Jankovic — kiến tạo T. Dantas HNK Rijeka

Thẻ phạt 11' B. Pavic HNK Rijeka 27' J. Kilo Ilves 50' A. Barco HNK Rijeka 75' J. Kanga Ilves 90+2' G. Bamba Ilves

Đồ thị diễn biến HNK Rijeka HT 45' Ilves

Thống kê trận đấu

HNK Rijeka Thống kê Ilves 66% Kiểm soát bóng 34% 14 Trúng đích 1 9 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 0

HNK Rijeka kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; HNK Rijeka vượt trội về số cú sút trúng đích (14).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân HNK Rijeka Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matjaz Kek Ilves Sơ đồ 4-3-3 · HLV Joni Lehtonen 99 Aleksa Todorović 22 Ante Oreč 45 Ante Majstorović 5 Alfonso Barco 34 Mladen Devetak 26 Tiago Dantas 6 Branko Pavić 14 Amer Gojak 10 Toni Fruk 4 Niko Janković 18 Daniel Adu-Adjei 12 Faris Krkalić 19 Abdoul Goudouss Bamba 24 Ville Kumpu 5 Sauli Väisänen 3 Matias Rale 28 Jesse Kilo 14 Anton Popovitch 15 Lauri Ala-Myllymäki 30 Jardell Kanga 9 Teemu Hytönen 13 Kalle Wallius Dự bị HNK Rijeka 19 Samuele Vignato 23 Justas Lasickas 21 Jakov Puljić 13 Igor Vekič 1 Vito Kovač 3 Moreno Živković 51 Anel Husić 91 Noel Bodetić 8 Ivan Ćubelić Ilves 22 Oskari Multala 10 Roope Riski 16 Tatu Miettunen 33 Yacouba Sacko 1 Otso Virtanen 31 Rasmus Leislahti 25 Sebastian Suvanne 36 Roope Aho 17 Stanislav Baranov

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 16: N. Jankovic lập công cho HNK Rijeka (kiến tạo: T. Dantas)

Phong độ & thống kê mùa giải

HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Ilves 5 trận gần nhất B B T T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Kiến tạo hàng đầu 1 Emil Madsen FC Copenhagen 2 kiến tạo 2 K. Horváth Paks 2 kiến tạo 3 M. Fischer Austria Vienna 2 kiến tạo 4 M. Godts Ajax 2 kiến tạo 5 B. Bolla Rapid Vienna 2 kiến tạo