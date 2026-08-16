Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
21'
Guilherme(pen)
Houston Dynamo
Thẻ phạt
58'
C. Garces
Los Angeles Galaxy
90+4'
H. Lozano
Los Angeles Galaxy
Đồ thị diễn biến
Houston DynamoHT 45'Los Angeles Galaxy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Guilherme ghi bàn trên chấm phạt đền cho Houston Dynamo
Phút 58: C. Garces (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ đỏ, Los Angeles Galaxy phải chơi thiếu người
Phút 101: I. Aliyu (Houston Dynamo) nhận thẻ đỏ, Houston Dynamo phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Houston Dynamo · 1 thắng3 hòaLos Angeles Galaxy · 1 thắng
24/05/2026
Los Angeles Galaxy
1 - 1
Houston Dynamo
Hòa
07/09/2025
Houston Dynamo
1 - 1
Los Angeles Galaxy
Hòa
13/04/2025
Los Angeles Galaxy
1 - 1
Houston Dynamo
Hòa
20/10/2024
Houston Dynamo
2 - 1
Los Angeles Galaxy
HD
26/05/2024
Los Angeles Galaxy
2 - 1
Houston Dynamo
LAG
Phong độ & thống kê mùa giải
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
BHHBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|3
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BHBTB
|4
|Houston Dynamo
|18
|10
|2
|6
|+3
|32
|TTTHH
|5
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|+4
|27
|HBBHT
|…
|11
|Colorado Rapids
|18
|7
|1
|10
|+2
|22
|TBTBB
|12
|Los Angeles Galaxy
|19
|5
|7
|7
|-5
|22
|HHBBH
|13
|San Diego
|18
|5
|6
|7
|+3
|21
|HTBBH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)