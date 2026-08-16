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    Thống kê trận đấu Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy: Guilherme tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 09:50

    Houston Dynamo vượt qua Los Angeles Galaxy với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    21'
    Guilherme(pen)
    Houston Dynamo
    Thẻ phạt
    45+1'
    H. Herrera
    Houston Dynamo
    56'
    L. Ennali
    Houston Dynamo
    58'
    C. Garces
    Los Angeles Galaxy
    90+4'
    H. Lozano
    Los Angeles Galaxy
    90+9'
    I. Aliyu
    Houston Dynamo
    90+11'
    I. Aliyu
    Houston Dynamo
    90+11'
    I. Aliyu
    Houston Dynamo
    Đồ thị diễn biến
    Houston DynamoHT 45'Los Angeles Galaxy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Guilherme ghi bàn trên chấm phạt đền cho Houston Dynamo
    Phút 58: C. Garces (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ đỏ, Los Angeles Galaxy phải chơi thiếu người
    Phút 101: I. Aliyu (Houston Dynamo) nhận thẻ đỏ, Houston Dynamo phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Houston Dynamo · 1 thắng3 hòaLos Angeles Galaxy · 1 thắng
    24/05/2026
    Los Angeles Galaxy
    1 - 1
    Houston Dynamo
    Hòa
    07/09/2025
    Houston Dynamo
    1 - 1
    Los Angeles Galaxy
    Hòa
    13/04/2025
    Los Angeles Galaxy
    1 - 1
    Houston Dynamo
    Hòa
    20/10/2024
    Houston Dynamo
    2 - 1
    Los Angeles Galaxy
    HD
    26/05/2024
    Los Angeles Galaxy
    2 - 1
    Houston Dynamo
    LAG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Houston Dynamo
    18
    Trận
    10-2-6
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.5)
    24
    Thủng lưới
    Los Angeles Galaxy
    5 trận gần nhất
    BHHBB
    19
    Trận
    5-7-7
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    2Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    3San Jose Earthquakes181035+1333BHBTB
    4Houston Dynamo181026+332TTTHH
    5Real Salt Lake17836+427HBBHT
    11Colorado Rapids187110+222TBTBB
    12Los Angeles Galaxy19577-522HHBBH
    13San Diego18567+321HTBBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy: Guilherme tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm
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