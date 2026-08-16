Thống kê trận đấu Houston Dynamo 1-0 Los Angeles Galaxy: Guilherme tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

Houston Dynamo vượt qua Los Angeles Galaxy với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.