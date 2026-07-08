Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
80'
Semih Kılıçsoy — kiến tạo Wilfred Ndidi
Beşiktaş
Thẻ phạt
2'
Mick van Buren
Hradec Králové
29'
Jakub Uhrincat
Hradec Králové
Đồ thị diễn biến
Hradec KrálovéHT 45'Beşiktaş
Thống kê trận đấu
Hradec KrálovéThống kêBeşiktaş
Hradec Králové vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Semih Kılıçsoy
Beşiktaş
1 bàn
Wilfred Ndidi
Beşiktaş
1 kiến tạo · điểm 6.68
Alexander Nübel
Beşiktaş
Điểm 8.92
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Điểm 7.8
Emirhan Topçu
Beşiktaş
Điểm 7.6
Tom Sloncik
Hradec Králové
Điểm 7.37
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
Hradec Králové
1 Patrik Vizek2 David Ludvicek6 Elione Fernandes Neto9 Matej Valenta14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
Beşiktaş
4 Wilfred Ndidi5 Amir Hadziahmetovic7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz12 Emmanuel Agbadou14 Felix Uduokhai22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu33 Rıdvan Yılmaz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 71: Kassoum Ouattara (Beşiktaş) nhận thẻ đỏ, Beşiktaş phải chơi thiếu người
Phút 80: Semih Kılıçsoy lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Wilfred Ndidi )
Phong độ & thống kê mùa giải
Hradec Králové
5 trận gần nhất
BTT
Beşiktaş
5 trận gần nhất
TTTBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)