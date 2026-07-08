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    Thống kê trận đấu Hradec Králové 0-1 Beşiktaş: Semih Kılıçsoy tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:53

    Beşiktaş vượt qua Hradec Králové với tỷ số 1-0. Alexander Nübel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.92. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    80'
    Semih Kılıçsoy — kiến tạo Wilfred Ndidi 
    Beşiktaş
    Thẻ phạt
    2'
    Mick van Buren
    Hradec Králové
    29'
    Jakub Uhrincat
    Hradec Králové
    37'
    Vaclav Cerny
    Beşiktaş
    65'
    Kassoum Ouattara
    Beşiktaş
    71'
    Kassoum Ouattara
    Beşiktaş
    83'
    Hyeon-gyu Oh
    Beşiktaş
    Đồ thị diễn biến
    Hradec KrálovéHT 45'Beşiktaş

    Thống kê trận đấu

    Hradec KrálovéThống kêBeşiktaş
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    12
    Dứt điểm
    22
    9
    Trúng đích
    5
    8
    Phạt góc
    5
    10
    Phạm lỗi
    6
    4
    Thủ môn cứu thua
    8
    Hradec Králové vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Semih Kılıçsoy
    Semih Kılıçsoy
    Beşiktaş
    1 bàn
    Wilfred Ndidi
    Wilfred Ndidi
    Beşiktaş
    1 kiến tạo · điểm 6.68
    Alexander Nübel
    Alexander Nübel
    Beşiktaş
    Điểm 8.92
    Orkun Kökçü
    Orkun Kökçü
    Beşiktaş
    Điểm 7.8
    Emirhan Topçu
    Emirhan Topçu
    Beşiktaş
    Điểm 7.6
    Tom Sloncik
    Tom Sloncik
    Hradec Králové
    Điểm 7.37

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hradec Králové
    7.37
    Tom Sloncik
    7.37
    Daniel Horak
    7
    Vladimír Darida
    6.99
    Filip Cihak
    6.95
    Jakub Uhrincat
    6.94
    Adam Zadrazil
    6.82
    Frantisek Cech
    6.81
    Jakub Kucera
    6.62
    David Ludvicek
    6.59
    Matej Valenta
    6.52
    Samuel Dancak
    6.48
    Daniel Trubac
    6.45
    Mick van Buren
    6.42
    Ondrej Mihalik
    6.37
    Abdullahi Umar
    Beşiktaş
    8.92
    Alexander NübelMOTM
    7.8
    Orkun Kökçü
    7.6
    Emirhan Topçu
    7.36
    Junior Olaitan
    7.27
    Semih Kılıçsoy1 bàn
    7.24
    Amir Murillo
    7.09
    Hyeon-gyu Oh
    7.04
    Kassoum Ouattara
    7.02
    Tiago Djaló
    6.92
    Salih Özcan
    6.91
    Vaclav Cerny
    6.77
    İlhan Fakılı
    6.7
    Rıdvan Yılmaz
    6.68
    Wilfred Ndidi1 KT

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Beşiktaş
    Sơ đồ 4-1-4-1
    12
    Adam Zadrazil
    7
    Jakub Uhrincat
    5
    Filip Cihak
    25
    Frantisek Cech
    28
    Jakub Kucera
    16
    Vladimír Darida
    11
    Samuel Dancak
    26
    Daniel Horak
    10
    Mick van Buren
    19
    Tom Sloncik
    17
    Ondrej Mihalik
    1
    Alexander Nübel
    62
    Amir Murillo
    35
    Tiago Djaló
    53
    Emirhan Topçu
    11
    Kassoum Ouattara
    6
    Salih Özcan
    18
    Vaclav Cerny
    15
    Junior Olaitan
    10
    Orkun Kökçü
    29
    İlhan Fakılı
    9
    Hyeon-gyu Oh
    Dự bị
    Hradec Králové
    1 Patrik Vizek2 David Ludvicek6 Elione Fernandes Neto9 Matej Valenta14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
    Beşiktaş
    4 Wilfred Ndidi5 Amir Hadziahmetovic7 Milot Rashica8 Kartal Yılmaz12 Emmanuel Agbadou14 Felix Uduokhai22 Taylan Bulut23 Mustafa Hekimoğlu33 Rıdvan Yılmaz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 71: Kassoum Ouattara (Beşiktaş) nhận thẻ đỏ, Beşiktaş phải chơi thiếu người
    Phút 80: Semih Kılıçsoy lập công cho Beşiktaş (kiến tạo: Wilfred Ndidi )

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    BTT
    Beşiktaş
    5 trận gần nhất
    TTTBH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hradec Králové 0-1 Beşiktaş: Semih Kılıçsoy tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm
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