Thống kê trận đấu Hradec Králové 0-1 Beşiktaş: Semih Kılıçsoy tỏa sáng, Beşiktaş giành trọn 3 điểm

Beşiktaş vượt qua Hradec Králové với tỷ số 1-0. Alexander Nübel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.92. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.