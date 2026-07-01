Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
25'
Heine Åsen Larsen — kiến tạo Sander Håvik Innvær
Tromsø
30'
Mick van Buren — kiến tạo Jakub Kucera
Hradec Králové
48'
Tom Sloncik — kiến tạo Mick van Buren
Hradec Králové
54'
Ondrej Mihalik — kiến tạo Daniel Horak
Hradec Králové
Thẻ phạt
14'
Jakub Uhrincat
Hradec Králové
50'
Tom Sloncik
Hradec Králové
85'
Abdullahi Umar
Hradec Králové
Đồ thị diễn biến
Hradec KrálovéHT 45'Tromsø
Thống kê trận đấu
Hradec KrálovéThống kêTromsø
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mick van Buren
Hradec Králové
1 bàn · 1 kiến tạo
Ondrej Mihalik
Hradec Králové
1 bàn
Tom Sloncik
Hradec Králové
1 bàn
Heine Åsen Larsen
Tromsø
1 bàn
Daniel Horak
Hradec Králové
1 kiến tạo · điểm 6.37
Jakub Kucera
Hradec Králové
1 kiến tạo · điểm 6.37
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hradec Králové
6.46
Mick van BurenMOTM1 bàn · 1 KT
6.46
Ondrej MihalikMOTM1 bàn
Tromsø
6.18
Ruben Yttergård Jenssen
6.18
Heine Åsen Larsen1 bàn
6.18
Sander Håvik Innvær1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1
11
Ruben Yttergård Jenssen
Dự bị
Hradec Králové
1 Patrik Vizek2 David Ludvicek4 Tomas Petrasek6 Elione Fernandes Neto14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
Tromsø
3 Mathias Tønnessen7 Lars Olden Larsen8 Jesper Grundt9 Daniel Braut10 Troy Nyhammer12 Ole Kristian Lauvli16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist19 Aleksander Lilletun Elvebu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: Heine Åsen Larsen lập công cho Tromsø (kiến tạo: Sander Håvik Innvær)
Phút 30: Mick van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Jakub Kucera)
Phút 48: Tom Sloncik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Mick van Buren)
Phút 54: Ondrej Mihalik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Daniel Horak)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromsø · 0 thắng
24/07/2026
Tromsø
0 - 1
Hradec Králové
HK
Phong độ & thống kê mùa giải
Hradec Králové
5 trận gần nhất
TTHHT
Tromsø
5 trận gần nhất
BBTTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)