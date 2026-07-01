Tin mới

    Thống kê trận đấu Hradec Králové 3-1 Tromsø: Hradec Králové ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:00

    Hradec Králové đã ngược dòng đánh bại Tromsø 3-1. Mick van Buren là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    25'
    Heine Åsen Larsen — kiến tạo Sander Håvik Innvær
    Tromsø
    30'
    Mick van Buren — kiến tạo Jakub Kucera
    Hradec Králové
    48'
    Tom Sloncik — kiến tạo Mick van Buren
    Hradec Králové
    54'
    Ondrej Mihalik — kiến tạo Daniel Horak
    Hradec Králové
    Thẻ phạt
    14'
    Jakub Uhrincat
    Hradec Králové
    50'
    Tom Sloncik
    Hradec Králové
    66'
    David Edvardsson
    Tromsø
    85'
    Abdullahi Umar
    Hradec Králové
    Đồ thị diễn biến
    Hradec KrálovéHT 45'Tromsø

    Thống kê trận đấu

    Hradec KrálovéThống kêTromsø
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    4
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    6
    14
    Phạm lỗi
    11
    4
    Việt vị
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mick van Buren
    Mick van Buren
    Hradec Králové
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Ondrej Mihalik
    Ondrej Mihalik
    Hradec Králové
    1 bàn
    Tom Sloncik
    Tom Sloncik
    Hradec Králové
    1 bàn
    Heine Åsen Larsen
    Heine Åsen Larsen
    Tromsø
    1 bàn
    Daniel Horak
    Daniel Horak
    Hradec Králové
    1 kiến tạo · điểm 6.37
    Jakub Kucera
    Jakub Kucera
    Hradec Králové
    1 kiến tạo · điểm 6.37

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hradec Králové
    6.46
    Mick van BurenMOTM1 bàn · 1 KT
    6.46
    Ondrej MihalikMOTM1 bàn
    6.46
    Tom SloncikMOTM1 bàn
    6.37
    Samuel Dancak
    6.37
    Vladimír Darida
    6.37
    Daniel Horak1 KT
    6.37
    Jakub Kucera1 KT
    6.26
    Filip Cihak
    6.26
    Jakub Uhrincat
    6.26
    Frantisek Cech
    6.12
    Adam Zadrazil
    Tromsø
    6.38
    Ieltsin Camões
    6.26
    Alexander Warneryd
    6.18
    David Edvardsson
    6.18
    Jens Hjertø-Dahl
    6.18
    Ruben Yttergård Jenssen
    6.18
    Heine Åsen Larsen1 bàn
    6.18
    Sander Håvik Innvær1 KT
    5.88
    Vetle Skjærvik
    5.88
    Tobias Guddal
    5.88
    Isak Vådebu
    5.7
    Jakob Haugaard

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Tromsø
    Sơ đồ 5-3-2
    12
    Adam Zadrazil
    7
    Jakub Uhrincat
    5
    Filip Cihak
    25
    Frantisek Cech
    28
    Jakub Kucera
    16
    Vladimír Darida
    11
    Samuel Dancak
    26
    Daniel Horak
    10
    Mick van Buren
    19
    Tom Sloncik
    17
    Ondrej Mihalik
    1
    Jakob Haugaard
    29
    Alexander Warneryd
    4
    Vetle Skjærvik
    21
    Tobias Guddal
    30
    Isak Vådebu
    37
    Sander Håvik Innvær
    6
    Jens Hjertø-Dahl
    5
    David Edvardsson
    11
    Ruben Yttergård Jenssen
    20
    Ieltsin Camões
    22
    Heine Åsen Larsen
    Dự bị
    Hradec Králové
    1 Patrik Vizek2 David Ludvicek4 Tomas Petrasek6 Elione Fernandes Neto14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský24 Abdullahi Umar
    Tromsø
    3 Mathias Tønnessen7 Lars Olden Larsen8 Jesper Grundt9 Daniel Braut10 Troy Nyhammer12 Ole Kristian Lauvli16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist19 Aleksander Lilletun Elvebu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: Heine Åsen Larsen lập công cho Tromsø (kiến tạo: Sander Håvik Innvær)
    Phút 30: Mick van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Jakub Kucera)
    Phút 48: Tom Sloncik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Mick van Buren)
    Phút 54: Ondrej Mihalik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Daniel Horak)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromsø · 0 thắng
    24/07/2026
    Tromsø
    0 - 1
    Hradec Králové
    HK

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    Tromsø
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Hradec Králové 3-1 Tromsø: Hradec Králové ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO