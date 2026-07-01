Tin mới

    Thống kê trận đấu Hradec Králové 3-1 Tromso: Hradec Králové ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 01:59

    Hradec Králové đã ngược dòng đánh bại Tromso 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    25'
    H. Larsen — kiến tạo S. Innvaer
    Tromso
    30'
    M. van Buren — kiến tạo J. Kucera
    Hradec Králové
    48'
    T. Sloncik — kiến tạo M. van Buren
    Hradec Králové
    53'
    O. Mihalik — kiến tạo D. Horak
    Hradec Králové
    Thẻ phạt
    14'
    J. Uhrincat (Holding)
    Hradec Králové
    50'
    T. Sloncik (Foul)
    Hradec Králové
    66'
    D. Edvardsson (Roughing)
    Tromso
    85'
    A. Umar (Unsportsmanlike conduct)
    Hradec Králové
    Đồ thị diễn biến
    Hradec KrálovéHT 45'Tromso

    Thống kê trận đấu

    Hradec KrálovéThống kêTromso
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    3
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    6
    14
    Phạm lỗi
    11
    4
    Việt vị
    2

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV David Horejs
    Tromso
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik
    12
    Adam Zadražil
    7
    Jakub Uhrinčať
    5
    Filip Čihák
    25
    František Čech
    28
    Jakub Kucera
    16
    Vladimír Darida
    11
    Samuel Dancák
    26
    Daniel Horák
    10
    Mick van Buren
    19
    Tom Slončík
    17
    Ondřej Mihálik
    1
    Jakob Haugaard
    29
    Alexander Warneryd
    4
    Vetle Skjaervik
    21
    Tobias Kvalvagnes Guddal
    30
    Isak Vadebu
    37
    Sander Innvær
    6
    Jens Hjertø-Dahl
    5
    David Edvardsson
    11
    Ruben Jenssen
    20
    Ieltsin Camões
    22
    Heine Asen Larsen
    Dự bị
    Hradec Králové
    58 Adam Vlkanova18 Marko Regža1 Patrik Vízek20 Matyas Vagner2 David Ludvicek4 Tomáš Petrášek6 Elione Fernandes Neto22 Stepan Ponikelsky27 Daniel Trubač
    Tromso
    17 Isak Dahlqvist10 Troy Nyhammer12 Ole Lauvli32 Abderrahmane Sarr3 Mathias Tonnessen25 Casper Öyvann27 Mads Mikkelsen8 Jesper Andreas Grundt16 Benjamin Myrvold

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: S. Innvaer)
    Phút 30: M. van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: J. Kucera)
    Phút 48: T. Sloncik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: M. van Buren)
    Phút 53: O. Mihalik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: D. Horak)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromso · 0 thắng
    24/07/2026
    Tromso
    0 - 1
    Hradec Králové
    HK

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    TTTHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Hradec Králové 3-1 Tromso: Hradec Králové ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO