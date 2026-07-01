Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
25'
H. Larsen — kiến tạo S. Innvaer
Tromso
30'
M. van Buren — kiến tạo J. Kucera
Hradec Králové
48'
T. Sloncik — kiến tạo M. van Buren
Hradec Králové
53'
O. Mihalik — kiến tạo D. Horak
Hradec Králové
Thẻ phạt
14'
J. Uhrincat (Holding)
Hradec Králové
50'
T. Sloncik (Foul)
Hradec Králové
66'
D. Edvardsson (Roughing)
Tromso
85'
A. Umar (Unsportsmanlike conduct)
Hradec Králové
Đồ thị diễn biến
Hradec KrálovéHT 45'Tromso
Thống kê trận đấu
Hradec KrálovéThống kêTromso
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV David Horejs
Tromso
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
Dự bị
Hradec Králové
58 Adam Vlkanova18 Marko Regža1 Patrik Vízek20 Matyas Vagner2 David Ludvicek4 Tomáš Petrášek6 Elione Fernandes Neto22 Stepan Ponikelsky27 Daniel Trubač
Tromso
17 Isak Dahlqvist10 Troy Nyhammer12 Ole Lauvli32 Abderrahmane Sarr3 Mathias Tonnessen25 Casper Öyvann27 Mads Mikkelsen8 Jesper Andreas Grundt16 Benjamin Myrvold
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: S. Innvaer)
Phút 30: M. van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: J. Kucera)
Phút 48: T. Sloncik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: M. van Buren)
Phút 53: O. Mihalik lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: D. Horak)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Hradec Králové · 1 thắng0 hòaTromso · 0 thắng
24/07/2026
Tromso
0 - 1
Hradec Králové
HK
Phong độ & thống kê mùa giải
Hradec Králové
5 trận gần nhất
TTTHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)