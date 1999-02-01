Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
74'
Vakho Bedoshvili — kiến tạo Nika Sikharulashvili
Iberia 1999
102'
Nika Sikharulashvili — kiến tạo Nikoloz Dadiani
Iberia 1999
Thẻ phạt
63'
Jemali-Giorgi Jinjolava
Iberia 1999
67'
Nika Sikharulashvili
Iberia 1999
84'
Amiran Dzagania
Iberia 1999
112'
Nikoloz Dadiani
Iberia 1999
Đồ thị diễn biến
Iberia 1999HT 45'Larne
Thống kê trận đấu
Iberia 1999 kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Iberia 1999 vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nika Sikharulashvili
Iberia 1999
1 bàn · 1 kiến tạo
Vakho Bedoshvili
Iberia 1999
1 bàn
James Simpson
Larne
1 bàn
Nikoloz Dadiani
Iberia 1999
1 kiến tạo · điểm 6.44
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Iberia 1999
6.89
Nika SikharulashviliMOTM1 bàn · 1 KT
6.57
Vakho Bedoshvili1 bàn
6.5
Nikoloz Botchorishvili
6.26
Aleksandre Amisulashvili
6.25
Jemali-Giorgi Jinjolava
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
25
Aleksandre Amisulashvili
Dự bị
Iberia 1999
1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili
Larne
2 Logan Wallace7 Conor McKendry8 Mark Randall9 Paul O'Neill14 Benji Magee16 Jacob Carney17 Josh Ukek19 Kevin O'Hara22 Jordan McEneff
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 74: Vakho Bedoshvili lập công cho Iberia 1999 (kiến tạo: Nika Sikharulashvili)
Phút 76: James Simpson lập công cho Larne
Phút 102: Nika Sikharulashvili lập công cho Iberia 1999 (kiến tạo: Nikoloz Dadiani)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Iberia 1999 · 0 thắng1 hòaLarne · 0 thắng
05/08/2026
Larne
0 - 0
Iberia 1999
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Iberia 1999
5 trận gần nhất
THHBH
Larne
5 trận gần nhất
BHBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)