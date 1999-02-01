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    Thống kê trận đấu Iberia 1999 2-1 Larne: Nika Sikharulashvili tỏa sáng, Iberia 1999 giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 01:29

    Iberia 1999 vượt qua Larne với tỷ số 2-1. Nika Sikharulashvili là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.89. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    74'
    Vakho Bedoshvili — kiến tạo Nika Sikharulashvili
    Iberia 1999
    76'
    James Simpson
    Larne
    102'
    Nika Sikharulashvili — kiến tạo Nikoloz Dadiani
    Iberia 1999
    Thẻ phạt
    59'
    Sean Graham
    Larne
    63'
    Jemali-Giorgi Jinjolava 
    Iberia 1999
    67'
    Nika Sikharulashvili
    Iberia 1999
    84'
    Amiran Dzagania
    Iberia 1999
    97'
    Jordan McEneff
    Larne
    107'
    Dan Bent
    Larne
    112'
    Nikoloz Dadiani
    Iberia 1999
    Đồ thị diễn biến
    Iberia 1999HT 45'Larne

    Thống kê trận đấu

    Iberia 1999Thống kêLarne
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    15
    Dứt điểm
    3
    5
    Trúng đích
    1
    11
    Phạt góc
    2
    19
    Phạm lỗi
    27
    1
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Iberia 1999 kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Iberia 1999 vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nika Sikharulashvili
    Nika Sikharulashvili
    Iberia 1999
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Vakho Bedoshvili
    Vakho Bedoshvili
    Iberia 1999
    1 bàn
    James Simpson
    James Simpson
    Larne
    1 bàn
    Nikoloz Dadiani
    Nikoloz Dadiani
    Iberia 1999
    1 kiến tạo · điểm 6.44

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Iberia 1999
    6.89
    Nika SikharulashviliMOTM1 bàn · 1 KT
    6.57
    Vakho Bedoshvili1 bàn
    6.5
    Ibrahim Alhassan
    6.5
    Stephen Ende
    6.5
    Eldar Kuliyev
    6.5
    Giorgi Kutsia
    6.5
    Nikoloz Botchorishvili
    6.46
    Amiran Dzagania
    6.44
    Nikoloz Dadiani1 KT
    6.37
    Bakar Kardava
    6.37
    Zviad Natchkebia
    6.37
    Andria Bartishvili
    6.26
    Vahid Selimovic
    6.26
    Aleksandre Amisulashvili
    6.26
    Giorgi Kobuladze
    6.25
    Jemali-Giorgi Jinjolava
    6.12
    Giorgi Makaridze
    Larne
    6.5
    Conor McKendry
    6.5
    Ronan Doherty
    6.5
    Montel Gibson
    6.47
    James Simpson1 bàn
    6.46
    Matthew Lusty
    6.43
    Paul O'Neill
    6.37
    Josh Ukek
    6.37
    Dylan Sloan
    6.33
    Jordan McEneff
    6.27
    Chris Gallagher
    6.26
    Logan Wallace
    6.26
    Tomas Cosgrove
    6.23
    Dan Bent
    6.05
    Matt Ridley
    6.05
    Aaron Donnelly
    6.04
    Sean Graham
    5.88
    Rohan Ferguson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Iberia 1999
    Sơ đồ 4-3-3
    Larne
    Sơ đồ 4-3-3
    31
    Giorgi Makaridze
    4
    Vahid Selimovic
    40
    Giorgi Kobuladze
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    5
    Jemali-Giorgi Jinjolava
    6
    Nikoloz Dadiani
    27
    Giorgi Kutsia
    8
    Bakar Kardava
    19
    Nika Sikharulashvili
    10
    Zviad Natchkebia
    24
    Vakho Bedoshvili
    1
    Rohan Ferguson
    23
    Tomas Cosgrove
    3
    Matt Ridley
    26
    Dan Bent
    4
    Aaron Donnelly
    15
    Ronan Doherty
    6
    Chris Gallagher
    11
    Sean Graham
    25
    Dylan Sloan
    45
    Montel Gibson
    30
    Matthew Lusty
    Dự bị
    Iberia 1999
    1 Tornike Megrelishvili9 Amiran Dzagania11 Andria Bartishvili14 Ibrahim Alhassan16 Revaz Kurtanidze17 Stephen Ende23 Eldar Kuliyev29 Lado Chikhradze30 Nikoloz Botchorishvili
    Larne
    2 Logan Wallace7 Conor McKendry8 Mark Randall9 Paul O'Neill14 Benji Magee16 Jacob Carney17 Josh Ukek19 Kevin O'Hara22 Jordan McEneff

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 74: Vakho Bedoshvili lập công cho Iberia 1999 (kiến tạo: Nika Sikharulashvili)
    Phút 76: James Simpson lập công cho Larne
    Phút 102: Nika Sikharulashvili lập công cho Iberia 1999 (kiến tạo: Nikoloz Dadiani)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Iberia 1999 · 0 thắng1 hòaLarne · 0 thắng
    05/08/2026
    Larne
    0 - 0
    Iberia 1999
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Iberia 1999
    5 trận gần nhất
    THHBH
    Larne
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Iberia 1999 2-1 Larne: Nika Sikharulashvili tỏa sáng, Iberia 1999 giành trọn 3 điểm
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