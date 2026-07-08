Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
45'
H. Goore — kiến tạo L. Benes
Gent
Thẻ phạt
45+2'
M. Delorge-Knieper (Foul)
Gent
45+2'
N. Tolf (Foul)
IFK Goteborg
Đồ thị diễn biến
IFK GoteborgHT 45'Gent
Thống kê trận đấu
Gent vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
IFK Goteborg
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joachim Bjorklund
Gent
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rik De Mil
Dự bị
IFK Goteborg
25 Elis Bishesari1 Jonathan Rasheed28 Issaka Seidu5 Jonas Bager3 August Erlingmark18 Felix Eriksson24 Oliver Mansson16 Filip Ottosson11 Saidou Alioum Moubarak
Gent
30 Kjell Peersman31 Bas Evers3 Maksim Paskotsi56 Mamadou Diallo28 Mohammed El Âdfaoui37 Abdelkahar Kadri59 El Hadji Seck61 Abubakar Abdullahi22 Leonardo Lopes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: H. Goore lập công cho Gent (kiến tạo: L. Benes)
Phong độ & thống kê mùa giải
IFK Goteborg
5 trận gần nhất
BTTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)