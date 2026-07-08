Thống kê trận đấu IFK Goteborg 0-1 Gent: H. Goore tỏa sáng, Gent giành trọn 3 điểm

Gent vượt qua IFK Goteborg với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.