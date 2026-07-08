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    Thống kê trận đấu IFK Goteborg 0-1 Gent: H. Goore tỏa sáng, Gent giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:53

    Gent vượt qua IFK Goteborg với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    45'
    H. Goore — kiến tạo L. Benes
    Gent
    Thẻ phạt
    30'
    H. Goore (Holding)
    Gent
    45+2'
    M. Delorge-Knieper (Foul)
    Gent
    45+2'
    N. Tolf (Foul)
    IFK Goteborg
    Đồ thị diễn biến
    IFK GoteborgHT 45'Gent

    Thống kê trận đấu

    IFK GoteborgThống kêGent
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    1
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    0
    Gent vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    IFK Goteborg
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joachim Bjorklund
    Gent
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rik De Mil
    12
    Viktor Andersson
    17
    Alexander Jallow
    4
    Rockson Yeboah
    6
    Hjörtur Hermannsson
    22
    Noah Tolf
    7
    Sebastian Clemmensen
    23
    Kolbeinn Thordarson
    15
    David Kruse
    14
    Tobias Heintz
    29
    Adam Bergmark Wiberg
    8
    Sam Larsson
    33
    Davy Roef
    5
    Mouhamed El Ngom
    16
    Christian Burgess
    44
    Siebe Van Der Heyden
    20
    Tiago Araújo
    57
    Matties Volckaert
    27
    Tibe De Vlieger
    17
    Mathias Delorge
    45
    Hyllarion Goore
    47
    Josué Vergara
    8
    László Bénes
    Dự bị
    IFK Goteborg
    25 Elis Bishesari1 Jonathan Rasheed28 Issaka Seidu5 Jonas Bager3 August Erlingmark18 Felix Eriksson24 Oliver Mansson16 Filip Ottosson11 Saidou Alioum Moubarak
    Gent
    30 Kjell Peersman31 Bas Evers3 Maksim Paskotsi56 Mamadou Diallo28 Mohammed El Âdfaoui37 Abdelkahar Kadri59 El Hadji Seck61 Abubakar Abdullahi22 Leonardo Lopes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: H. Goore lập công cho Gent (kiến tạo: L. Benes)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    IFK Goteborg
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Gent
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu IFK Goteborg 0-1 Gent: H. Goore tỏa sáng, Gent giành trọn 3 điểm
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