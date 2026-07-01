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    Thống kê trận đấu IFK Goteborg 1-2 FC Levadia Tallinn: Wendell tỏa sáng, FC Levadia Tallinn giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 01:53

    FC Levadia Tallinn vượt qua IFK Goteborg với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    33'
    Wendell — kiến tạo B. Tambedou
    FC Levadia Tallinn
    45+1'
    Wendell — kiến tạo Joao Pedro
    FC Levadia Tallinn
    90+2'
    A. Nwankwo(phản lưới)
    IFK Goteborg
    Thẻ phạt
    17'
    M. Roosnupp
    FC Levadia Tallinn
    21'
    I. Seidu
    IFK Goteborg
    43'
    A. Erlingmark
    IFK Goteborg
    56'
    N. Tolf
    IFK Goteborg
    82'
    A. Jallow
    IFK Goteborg
    84'
    E. Otoo
    FC Levadia Tallinn
    90+3'
    A. Erlingmark
    IFK Goteborg
    Đồ thị diễn biến
    IFK GoteborgHT 45'FC Levadia Tallinn

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 33: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: B. Tambedou)
    Phút 46: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: Joao Pedro)
    Phút 92: A. Nwankwo phản lưới nhà, IFK Goteborg được hưởng bàn thắng
    Phút 93: A. Erlingmark (IFK Goteborg) nhận thẻ đỏ, IFK Goteborg phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    IFK Goteborg
    5 trận gần nhất
    BTBBB
    FC Levadia Tallinn
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 5.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu IFK Goteborg 1-2 FC Levadia Tallinn: Wendell tỏa sáng, FC Levadia Tallinn giành trọn 3 điểm
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