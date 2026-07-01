Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
33'
Wendell — kiến tạo B. Tambedou
FC Levadia Tallinn
45+1'
Wendell — kiến tạo Joao Pedro
FC Levadia Tallinn
90+2'
A. Nwankwo(phản lưới)
IFK Goteborg
Thẻ phạt
17'
M. Roosnupp
FC Levadia Tallinn
43'
A. Erlingmark
IFK Goteborg
84'
E. Otoo
FC Levadia Tallinn
90+3'
A. Erlingmark
IFK Goteborg
Đồ thị diễn biến
IFK GoteborgHT 45'FC Levadia Tallinn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 33: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: B. Tambedou)
Phút 46: Wendell lập công cho FC Levadia Tallinn (kiến tạo: Joao Pedro)
Phút 92: A. Nwankwo phản lưới nhà, IFK Goteborg được hưởng bàn thắng
Phút 93: A. Erlingmark (IFK Goteborg) nhận thẻ đỏ, IFK Goteborg phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
IFK Goteborg
5 trận gần nhất
BTBBB
FC Levadia Tallinn
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)