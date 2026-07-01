Thống kê trận đấu IFK Goteborg 1-2 FC Levadia Tallinn: Wendell tỏa sáng, FC Levadia Tallinn giành trọn 3 điểm

FC Levadia Tallinn vượt qua IFK Goteborg với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.