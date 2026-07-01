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    Thống kê trận đấu Ilves 2-1 (pen 5-4) Stjarnan: Ilves thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn31/07/2026 01:46

    Ilves và Stjarnan hòa 2-1 sau 120 phút, Ilves giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    52'
    J. Kilo — kiến tạo J. Kanga
    Ilves
    107'
    F. Krkalic(phản lưới)
    Stjarnan
    113'
    T. Miettunen — kiến tạo M. Rale
    Ilves
    Thẻ phạt
    24'
    O. Multala
    Ilves
    39'
    J. Gunnarsson
    Stjarnan
    85'
    G. Nokkvason
    Stjarnan
    90+1'
    T. Thorisson
    Stjarnan
    106'
    A. Popovitch
    Ilves
    117'
    A. Hauksson
    Stjarnan
    120+2'
    S. Suvanne
    Ilves
    Đồ thị diễn biến
    IlvesHT 45'Stjarnan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ilves
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Joni Lehtonen
    Stjarnan
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson
    12
    Faris Krkalić
    16
    Tatu Miettunen
    5
    Sauli Väisänen
    3
    Matias Rale
    4
    Oliver Pettersson
    22
    Oskari Multala
    14
    Anton Popovitch
    13
    Kalle Wallius
    30
    Jardell Kanga
    28
    Jesse Kilo
    9
    Teemu Hytönen
    12
    Árni Snær Ólafsson
    4
    Þorri Mar Þórisson
    5
    Guðmundur Kristjánsson
    3
    Gustav Kjeldsen
    32
    Örvar Logi Örvarsson
    18
    Gudmundur Baldvin Nokkvason
    8
    Jóhann Árni Gunnarsson
    23
    Benedikt Warén
    7
    Örvar Eggertsson
    22
    Emil Atlason
    11
    Birnir Snaer Ingason
    Dự bị
    Ilves
    19 Bamba Abdoul Goudouss17 Stanislav Baranov10 Roope Riski15 Lauri Ala-Myllymäki45 Elias Tamminen1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti25 Sebastian Suvanne24 Ville Kumpu
    Stjarnan
    10 Daníel Finns Matthíasson14 Bjarki Hauksson29 Alex Þór Hauksson94 Árni Vilhjálmsson99 Andri Rúnar Bjarnason83 Duro Stefan Beic1 Darri Bergmann Gylfason19 Ari Leifsson6 Sindri Þór Ingimarsson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 52: J. Kilo lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)
    Phút 107: F. Krkalic phản lưới nhà, Stjarnan được hưởng bàn thắng
    Phút 113: T. Miettunen lập công cho Ilves (kiến tạo: M. Rale)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ilves · 0 thắng0 hòaStjarnan · 1 thắng
    24/07/2026
    Stjarnan
    1 - 0
    Ilves
    STJ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ilves
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Stjarnan
    5 trận gần nhất
    BBTBH
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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