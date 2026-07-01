Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
52'
J. Kilo — kiến tạo J. Kanga
Ilves
107'
F. Krkalic(phản lưới)
Stjarnan
113'
T. Miettunen — kiến tạo M. Rale
Ilves
Đồ thị diễn biến
IlvesHT 45'Stjarnan
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ilves
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Joni Lehtonen
Stjarnan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson
18
Gudmundur Baldvin Nokkvason
Dự bị
Ilves
19 Bamba Abdoul Goudouss17 Stanislav Baranov10 Roope Riski15 Lauri Ala-Myllymäki45 Elias Tamminen1 Otso Virtanen31 Rasmus Leislahti25 Sebastian Suvanne24 Ville Kumpu
Stjarnan
10 Daníel Finns Matthíasson14 Bjarki Hauksson29 Alex Þór Hauksson94 Árni Vilhjálmsson99 Andri Rúnar Bjarnason83 Duro Stefan Beic1 Darri Bergmann Gylfason19 Ari Leifsson6 Sindri Þór Ingimarsson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 52: J. Kilo lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)
Phút 107: F. Krkalic phản lưới nhà, Stjarnan được hưởng bàn thắng
Phút 113: T. Miettunen lập công cho Ilves (kiến tạo: M. Rale)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ilves · 0 thắng0 hòaStjarnan · 1 thắng
24/07/2026
Stjarnan
1 - 0
Ilves
STJ
Phong độ & thống kê mùa giải
Ilves
5 trận gần nhất
TTBTT
Stjarnan
5 trận gần nhất
BBTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)