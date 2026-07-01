Thống kê trận đấu Ilves 2-1 (pen 5-4) Stjarnan: Ilves thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Ilves và Stjarnan hòa 2-1 sau 120 phút, Ilves giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.