Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
45'
S. Thill — kiến tạo E. Rivas
FC Differdange 03
57'
Y. Raap — kiến tạo J. Kanga
Ilves
75'
R. Riski — kiến tạo J. Kanga
Ilves
Thẻ phạt
69'
Gustavo Vintecinco
FC Differdange 03
69'
J. Bedouret
FC Differdange 03
69'
Bruninho
FC Differdange 03
88'
P. Resende
FC Differdange 03
Đồ thị diễn biến
IlvesHT 45'FC Differdange 03
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: S. Thill lập công cho FC Differdange 03 (kiến tạo: E. Rivas)
Phút 57: Y. Raap lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)
Phút 68: J. Kanga ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ilves
Phút 68: Y. Raap (Ilves) nhận thẻ đỏ, Ilves phải chơi thiếu người
Phút 69: Gustavo Vintecinco (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người
Phút 69: J. Bedouret (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người
Phút 75: R. Riski lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)
Phong độ & thống kê mùa giải
Ilves
5 trận gần nhất
THBBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)