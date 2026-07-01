Ilves đã ngược dòng đánh bại FC Differdange 03 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 69: J. Bedouret (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người

Phút 69: Gustavo Vintecinco (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người

Phút 68: Y. Raap (Ilves) nhận thẻ đỏ, Ilves phải chơi thiếu người

Phút 68: J. Kanga ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ilves

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)