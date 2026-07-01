Tin mới

    Thống kê trận đấu Ilves 3-1 FC Differdange 03: Ilves ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân17/07/2026 00:55

    Ilves đã ngược dòng đánh bại FC Differdange 03 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    45'
    S. Thill — kiến tạo E. Rivas
    FC Differdange 03
    57'
    Y. Raap — kiến tạo J. Kanga
    Ilves
    68'
    J. Kanga(pen)
    Ilves
    75'
    R. Riski — kiến tạo J. Kanga
    Ilves
    Thẻ phạt
    21'
    G. Bamba
    Ilves
    68'
    Y. Raap
    Ilves
    69'
    Gustavo Vintecinco
    FC Differdange 03
    69'
    J. Bedouret
    FC Differdange 03
    69'
    Bruninho
    FC Differdange 03
    81'
    V. Kumpu
    Ilves
    88'
    P. Resende
    FC Differdange 03
    Đồ thị diễn biến
    IlvesHT 45'FC Differdange 03

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: S. Thill lập công cho FC Differdange 03 (kiến tạo: E. Rivas)
    Phút 57: Y. Raap lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)
    Phút 68: J. Kanga ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ilves
    Phút 68: Y. Raap (Ilves) nhận thẻ đỏ, Ilves phải chơi thiếu người
    Phút 69: Gustavo Vintecinco (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người
    Phút 69: J. Bedouret (FC Differdange 03) nhận thẻ đỏ, FC Differdange 03 phải chơi thiếu người
    Phút 75: R. Riski lập công cho Ilves (kiến tạo: J. Kanga)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ilves
    5 trận gần nhất
    THBBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Differdange 03
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Ilves 3-1 FC Differdange 03: Ilves ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO