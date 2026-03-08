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    Thống kê trận đấu Indonesia 0-3 Việt Nam: Việt Nam thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn03/08/2026 22:25

    Việt Nam giành chiến thắng đậm 3-0 trước Indonesia. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    Nguyen Van Vi — kiến tạo Nguyen Hoang Duc
    Việt Nam
    15'
    Nguyen Hai Long — kiến tạo Le Pham Thanh Long
    Việt Nam
    71'
    Rafaelson — kiến tạo Nguyen Hoang Duc
    Việt Nam
    Thẻ phạt
    31'
    T. Haye (Foul)
    Indonesia
    75'
    I. Jenner (Foul)
    Indonesia
    Đồ thị diễn biến
    IndonesiaHT 45'Việt Nam

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Nguyen Van Vi lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyen Hoang Duc)
    Phút 15: Nguyen Hai Long lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Le Pham Thanh Long)
    Phút 71: Rafaelson lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyen Hoang Duc)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Indonesia · 3 thắng0 hòaViệt Nam · 2 thắng
    15/12/2024
    Việt Nam
    1 - 0
    Indonesia
    VN
    26/03/2024
    Việt Nam
    0 - 3
    Indonesia
    IND
    21/03/2024
    Indonesia
    1 - 0
    Việt Nam
    IND
    19/01/2024
    Việt Nam
    0 - 1
    Indonesia
    IND
    09/01/2023
    Bán kết
    Việt Nam
    2 - 0
    Indonesia
    VN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Indonesia
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    THTTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Indonesia 0-3 Việt Nam: Việt Nam thắng đậm thuyết phục
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