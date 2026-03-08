Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
Nguyen Van Vi — kiến tạo Nguyen Hoang Duc
Việt Nam
15'
Nguyen Hai Long — kiến tạo Le Pham Thanh Long
Việt Nam
71'
Rafaelson — kiến tạo Nguyen Hoang Duc
Việt Nam
Thẻ phạt
75'
I. Jenner (Foul)
Indonesia
Đồ thị diễn biến
IndonesiaHT 45'Việt Nam
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Nguyen Van Vi lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyen Hoang Duc)
Phút 15: Nguyen Hai Long lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Le Pham Thanh Long)
Phút 71: Rafaelson lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyen Hoang Duc)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Indonesia · 3 thắng0 hòaViệt Nam · 2 thắng
15/12/2024
Việt Nam
1 - 0
Indonesia
VN
26/03/2024
Việt Nam
0 - 3
Indonesia
IND
21/03/2024
Indonesia
1 - 0
Việt Nam
IND
19/01/2024
Việt Nam
0 - 1
Indonesia
IND
09/01/2023
Bán kết
Việt Nam
2 - 0
Indonesia
VN
Phong độ & thống kê mùa giải
Indonesia
5 trận gần nhất
BTTTT
Việt Nam
5 trận gần nhất
THTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)