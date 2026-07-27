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    Thống kê trận đấu Indonesia 5-1 Campuchia: Indonesia thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân27/07/2026 22:24

    Indonesia giành chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia. T. Haye là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    6'
    Mathew Baker  — kiến tạo T. Haye
    Indonesia
    15'
    Mathew Baker  — kiến tạo Eliano Reijnders
    Indonesia
    24'
    Sandy Walsh — kiến tạo T. Haye
    Indonesia
    48'
    Nadeo Argawinata(phản lưới)
    Campuchia
    56'
    Mathew Baker  — kiến tạo T. Haye
    Indonesia
    86'
    Jens Raven
    Indonesia
    Thẻ phạt
    5'
    Yudai Ogawa
    Campuchia
    60'
    Sandy Walsh
    Indonesia
    Đồ thị diễn biến
    IndonesiaHT 45'Campuchia

    Thống kê trận đấu

    IndonesiaThống kêCampuchia
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    25
    Dứt điểm
    3
    13
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    8
    Indonesia kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Indonesia vượt trội về số cú sút trúng đích (13).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    M
    Mitchell Lee Baker
    Indonesia
    3 bàn
    T. Haye
    T. Haye
    Indonesia
    3 kiến tạo · điểm 9.48
    Sandy Walsh
    Sandy Walsh
    Indonesia
    1 bàn
    Jens Raven
    Jens Raven
    Indonesia
    1 bàn
    Eliano Reijnders
    Eliano Reijnders
    Indonesia
    1 kiến tạo · điểm 8.01

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Indonesia
    9.48
    T. HayeMOTM3 KT
    8.01
    Eliano Reijnders1 KT
    7.72
    Sandy Walsh1 bàn
    7.03
    Beckham Putra Nugraha
    7
    Dony Tri Pamungkas
    6.87
    Ivar Jenner
    6.81
    Marc Klok
    6.62
    Rizky Ridho
    6.48
    Shayne Pattynama
    6.44
    Nadeo Argawinata
    Campuchia
    6.65
    Yudai Ogawa
    6.56
    Kimhuy Hul
    6.28
    Suhana Sos
    6.26
    Chanthea Sieng
    6.22
    Ty Sa

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Indonesia
    Sơ đồ 3-4-3
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Nadeo Argawinata
    6
    Sandy Walsh
    5
    Rizky Ridho
    20
    Shayne Pattynama
    14
    Eliano Reijnders
    18
    Ivar Jenner
    23
    Marc Klok
    16
    Dony Tri Pamungkas
    13
    Beckham Putra Nugraha
    9
    Mitchell Lee Baker
    19
    T. Haye
    22
    Kimhuy Hul
    18
    Ouk Sovann
    5
    Hikaru Mizuno
    4
    Alisher Mirzaev
    26
    Sokmeng Chea
    17
    Ty Sa
    12
    Suhana Sos
    6
    Yudai Ogawa
    16
    Devit Yem
    9
    Chanthea Sieng
    8
    Samuel Bong
    Dự bị
    Indonesia
    2 Brian Fatari3 Wahyu Prasetyo4 Jordi Amat8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen12 Cahya Supriadi15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
    Campuchia
    1 Koy Salim7 Iago10 Mat Noron11 Mon Rado13 Chenmakara Nu14 Hav Soknet15 Tum Makara19 Phat Sokha21 Ly Heng Reth

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Mathew Baker  lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
    Phút 15: Mathew Baker  lập công cho Indonesia (kiến tạo: Eliano Reijnders)
    Phút 24: Sandy Walsh lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
    Phút 48: Nadeo Argawinata phản lưới nhà, Campuchia được hưởng bàn thắng
    Phút 56: Mathew Baker  lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
    Phút 86: Jens Raven lập công cho Indonesia

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Indonesia · 3 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
    23/12/2022
    Indonesia
    2 - 1
    Campuchia
    IND
    09/12/2021
    Indonesia
    4 - 2
    Campuchia
    IND
    07/12/2008
    Campuchia
    0 - 4
    Indonesia
    IND

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Indonesia
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    1
    Thủng lưới
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    BBTT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    7
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore2200+36TT
    2Việt Nam1100+73T
    3Indonesia1100+43T
    4TBC000000
    5Campuchia2002-50BB
    6Đông Timor2002-90BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Mathew Baker Mathew BakerIndonesia5 bàn
    2Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam3 bàn
    3Kakana KhamyokKakana KhamyokThái Lan2 bàn
    4Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    5Đỗ Hoàng HênĐỗ Hoàng HênViệt Nam2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. HayeT. HayeIndonesia5 kiến tạo
    2Nguyễn Quang HảiNguyễn Quang HảiViệt Nam2 kiến tạo
    3Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
    4Eliano ReijndersEliano ReijndersIndonesia2 kiến tạo
    5Lionel TanLionel TanSingapore1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Indonesia 5-1 Campuchia: Indonesia thắng đậm thuyết phục
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