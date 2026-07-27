Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
6'
Mathew Baker — kiến tạo T. Haye
Indonesia
15'
Mathew Baker — kiến tạo Eliano Reijnders
Indonesia
24'
Sandy Walsh — kiến tạo T. Haye
Indonesia
48'
Nadeo Argawinata(phản lưới)
Campuchia
56'
Mathew Baker — kiến tạo T. Haye
Indonesia
Đồ thị diễn biến
IndonesiaHT 45'Campuchia
Thống kê trận đấu
IndonesiaThống kêCampuchia
Indonesia kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Indonesia vượt trội về số cú sút trúng đích (13).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
M
Mitchell Lee Baker
Indonesia
3 bàn
T. Haye
Indonesia
3 kiến tạo · điểm 9.48
Sandy Walsh
Indonesia
1 bàn
Jens Raven
Indonesia
1 bàn
Eliano Reijnders
Indonesia
1 kiến tạo · điểm 8.01
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Indonesia
7.03
Beckham Putra Nugraha
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Indonesia
2 Brian Fatari3 Wahyu Prasetyo4 Jordi Amat8 I Kadek Agung Widnyana10 Egy Maulana Vikri11 Ragnar Oratmangoen12 Cahya Supriadi15 Saddil Ramdani17 Rizky Eka Pratama
Campuchia
1 Koy Salim7 Iago10 Mat Noron11 Mon Rado13 Chenmakara Nu14 Hav Soknet15 Tum Makara19 Phat Sokha21 Ly Heng Reth
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Mathew Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
Phút 15: Mathew Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: Eliano Reijnders)
Phút 24: Sandy Walsh lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
Phút 48: Nadeo Argawinata phản lưới nhà, Campuchia được hưởng bàn thắng
Phút 56: Mathew Baker lập công cho Indonesia (kiến tạo: T. Haye)
Phút 86: Jens Raven lập công cho Indonesia
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Indonesia · 3 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
23/12/2022
Indonesia
2 - 1
Campuchia
IND
09/12/2021
Indonesia
4 - 2
Campuchia
IND
07/12/2008
Campuchia
0 - 4
Indonesia
IND
Phong độ & thống kê mùa giải
Indonesia
5 trận gần nhất
TTTBT
Campuchia
5 trận gần nhất
BBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Việt Nam
|1
|1
|0
|0
|+7
|3
|T
|3
|Indonesia
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|4
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Campuchia
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|BB
|6
|Đông Timor
|2
|0
|0
|2
|-9
|0
|BB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)