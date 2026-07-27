Thống kê trận đấu Indonesia 5-1 Campuchia: Indonesia thắng đậm thuyết phục

Indonesia giành chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia. T. Haye là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.48. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.