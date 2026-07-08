Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
5'
F. Chouaib
Inter Club d'Escaldes
62'
D. Berlanga
Inter Club d'Escaldes
Thẻ phạt
71'
L. Diaby
Inter Club d'Escaldes
80'
M. Kalimullin
Flora Tallinn
Đồ thị diễn biến
Inter Club d'EscaldesHT 45'Flora Tallinn
Thống kê trận đấu
Inter Club d'EscaldesThống kêFlora Tallinn
Inter Club d'Escaldes kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Inter Club d'Escaldes vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
Flora Tallinn
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
2
Anwar Habib Hernandez Martinez
Dự bị
Inter Club d'Escaldes
70 Borja Arellano1 Juanda Terrádez27 Rodrigo Rosaria Fernandes17 Adrian Da Cunha21 Marc Rodríguez20 Marc Jurado6 Víctor Alonso7 Juan Camara23 Lamine Diaby
Flora Tallinn
22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila24 Oscar Pihela52 Joosep Palts53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli9 Rauno Alliku14 Tony Varjund51 Marten Kukkonen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: F. Chouaib lập công cho Inter Club d'Escaldes
Phút 62: D. Berlanga lập công cho Inter Club d'Escaldes
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
TBHBB
Flora Tallinn
5 trận gần nhất
BTBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)