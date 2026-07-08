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    Thống kê trận đấu Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallinn: D. Berlanga tỏa sáng, Inter Club d'Escaldes giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 01:52

    Inter Club d'Escaldes vượt qua Flora Tallinn với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    5'
    F. Chouaib
    Inter Club d'Escaldes
    62'
    D. Berlanga
    Inter Club d'Escaldes
    Thẻ phạt
    71'
    L. Diaby
    Inter Club d'Escaldes
    80'
    M. Kalimullin
    Flora Tallinn
    Đồ thị diễn biến
    Inter Club d'EscaldesHT 45'Flora Tallinn

    Thống kê trận đấu

    Inter Club d'EscaldesThống kêFlora Tallinn
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    10
    Trúng đích
    5
    8
    Phạt góc
    5
    8
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    2
    Inter Club d'Escaldes kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Inter Club d'Escaldes vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
    Flora Tallinn
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
    13
    Javier Díaz
    24
    Maurizio Pochettino
    2
    Anwar Habib Hernandez Martinez
    4
    Álex Sánchez
    3
    Jilmar Torres
    14
    Antonio Otegui
    19
    Pablo Molina
    8
    David López
    31
    Souleymane Sidibe
    9
    Faysal Chouaib
    11
    Domi Berlanga
    33
    Evert Grünvald
    7
    Danil Kuraksin
    23
    Mihhail Kolobov
    6
    Robert Veering
    3
    Airon Kollo
    89
    Maksim Kalimullin
    32
    Vladislav Kreida
    18
    Remo Valdmets
    20
    Sergei Zenjov
    11
    Rauno Sappinen
    29
    Sander Alamaa
    Dự bị
    Inter Club d'Escaldes
    70 Borja Arellano1 Juanda Terrádez27 Rodrigo Rosaria Fernandes17 Adrian Da Cunha21 Marc Rodríguez20 Marc Jurado6 Víctor Alonso7 Juan Camara23 Lamine Diaby
    Flora Tallinn
    22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila24 Oscar Pihela52 Joosep Palts53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli9 Rauno Alliku14 Tony Varjund51 Marten Kukkonen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: F. Chouaib lập công cho Inter Club d'Escaldes
    Phút 62: D. Berlanga lập công cho Inter Club d'Escaldes

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    TBHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Flora Tallinn
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Inter Club d'Escaldes 2-0 Flora Tallinn: D. Berlanga tỏa sáng, Inter Club d'Escaldes giành trọn 3 điểm
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