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    Thống kê trận đấu Inter Miami 1-2 Monterrey: Monterrey ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn09/08/2026 09:10

    Monterrey đã ngược dòng đánh bại Inter Miami 2-1. Diego Rossi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    32'
    R. de Paul — kiến tạo Casemiro
    Inter Miami
    47'
    H. Cuypers
    Monterrey
    90'
    D. Rossi — kiến tạo R. Chavez
    Monterrey
    Thẻ phạt
    33'
    R. de Paul
    Inter Miami
    38'
    Micael
    Inter Miami
    81'
    Casemiro
    Inter Miami
    85'
    G. Arteaga
    Monterrey
    86'
    D. Ruiz
    Inter Miami
    90+3'
    L. Ocampos
    Monterrey
    Đồ thị diễn biến
    Inter MiamiHT 45'Monterrey

    Thống kê trận đấu

    Inter MiamiThống kêMonterrey
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    13
    Dứt điểm
    15
    4
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    16
    4
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Diego Rossi
    Diego Rossi
    Monterrey
    1 bàn
    Rodrigo De Paul
    Rodrigo De Paul
    Inter Miami
    1 bàn
    Hugo Cuypers
    Hugo Cuypers
    Monterrey
    1 bàn
    Casemiro
    Casemiro
    Inter Miami
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Ricardo Chávez
    Ricardo Chávez
    Monterrey
    1 kiến tạo · điểm 7
    Rocco Ríos Novo
    Rocco Ríos Novo
    Inter Miami
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Inter Miami
    7.3
    Rocco Ríos Novo
    7.3
    Rodrigo De Paul1 bàn
    7.3
    Casemiro1 KT
    7.3
    Daniel Pinter
    6.9
    Ian Fray
    6.9
    Yannick Bright
    6.6
    Lovens Delinois
    6.6
    Sergio Reguilón
    6.5
    Micael
    6.5
    Noah Allen
    6.3
    Facundo Mura
    6.3
    Telasco Segovia
    6.3
    David Ayala
    6.3
    Preston Plambeck
    6.2
    David Ruíz
    Monterrey
    8
    Diego RossiMOTM1 bàn
    7.3
    Jesús Corona
    7.2
    Victor Guzmán
    7.2
    Alonso Aceves
    7.2
    Lucas Ocampos
    7
    Jorge Rodríguez
    7
    Ricardo Chávez1 KT
    6.9
    Luis Cárdenas
    6.7
    Fidel Ambríz
    6.6
    Carlos Salcedo
    6.6
    Luca Orellano
    6.6
    Gerardo Arteaga
    6.5
    Hugo Cuypers1 bàn
    6.5
    Omar Galvez
    6.3
    Orbelín Pineda
    6.3
    Óliver Torres

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel
    Monterrey
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Matias Almeyda
    34
    Rocco Ríos Novo
    4
    Facundo Mura
    17
    Ian Fray
    16
    Micael
    32
    Noah Allen
    7
    Rodrigo De Paul
    5
    Casemiro
    42
    Yannick Bright
    8
    Telasco Segovia
    56
    Daniel Pinter
    54
    Lovens Delinois
    22
    Luis Cárdenas
    4
    Victor Guzmán
    13
    Carlos Salcedo
    19
    Alonso Aceves
    10
    Luca Orellano
    25
    Orbelín Pineda
    8
    Óliver Torres
    17
    Jesús Corona
    7
    Lucas Ocampos
    9
    Diego Rossi
    99
    Hugo Cuypers
    Dự bị
    Inter Miami
    13 Luis Barraza97 Dayne St. Clair76 Ezequiel Abadia-Reda70 Daniel Sumalla2 Gonzalo Luján37 Maximiliano Falcón3 Sergio Reguilón15 Fricio Caicedo41 David Ruíz
    Monterrey
    30 Jorge Rodríguez31 César Ramos232 Santiago Lomelin2 Ricardo Chávez3 Gerardo Arteaga21 Luis Reyes18 Cesar Garza200 Omar Galvez5 Fidel Ambríz

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: R. de Paul lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Casemiro)
    Phút 47: H. Cuypers lập công cho Monterrey
    Phút 90: D. Rossi lập công cho Monterrey (kiến tạo: R. Chavez)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Inter Miami · 0 thắng0 hòaMonterrey · 2 thắng
    11/04/2024
    Tứ kết
    Monterrey
    3 - 1
    Inter Miami
    MON
    04/04/2024
    Tứ kết
    Inter Miami
    1 - 2
    Monterrey
    MON

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    2
    Thủng lưới
    Monterrey
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    3Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    5P. BuchaP. BuchaFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
    5T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Inter Miami 1-2 Monterrey: Monterrey ngược dòng ngoạn mục
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