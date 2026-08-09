Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
32'
R. de Paul — kiến tạo Casemiro
Inter Miami
90'
D. Rossi — kiến tạo R. Chavez
Monterrey
Đồ thị diễn biến
Inter MiamiHT 45'Monterrey
Thống kê trận đấu
Inter MiamiThống kêMonterrey
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Diego Rossi
Monterrey
1 bàn
Rodrigo De Paul
Inter Miami
1 bàn
Hugo Cuypers
Monterrey
1 bàn
Casemiro
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.3
Ricardo Chávez
Monterrey
1 kiến tạo · điểm 7
Rocco Ríos Novo
Inter Miami
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Inter Miami
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel
Monterrey
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Matias Almeyda
Dự bị
Inter Miami
13 Luis Barraza97 Dayne St. Clair76 Ezequiel Abadia-Reda70 Daniel Sumalla2 Gonzalo Luján37 Maximiliano Falcón3 Sergio Reguilón15 Fricio Caicedo41 David Ruíz
Monterrey
30 Jorge Rodríguez31 César Ramos232 Santiago Lomelin2 Ricardo Chávez3 Gerardo Arteaga21 Luis Reyes18 Cesar Garza200 Omar Galvez5 Fidel Ambríz
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: R. de Paul lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Casemiro)
Phút 47: H. Cuypers lập công cho Monterrey
Phút 90: D. Rossi lập công cho Monterrey (kiến tạo: R. Chavez)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Inter Miami · 0 thắng0 hòaMonterrey · 2 thắng
11/04/2024
Tứ kết
Monterrey
3 - 1
Inter Miami
MON
04/04/2024
Tứ kết
Inter Miami
1 - 2
Monterrey
MON
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Miami
5 trận gần nhất
BTHTT
Monterrey
5 trận gần nhất
TBTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)