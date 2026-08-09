Thống kê trận đấu Inter Miami 1-2 Monterrey: Monterrey ngược dòng ngoạn mục

Monterrey đã ngược dòng đánh bại Inter Miami 2-1. Diego Rossi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.