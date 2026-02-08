Thống kê trận đấu Inter Miami 2-2 Columbus Crew: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Inter Miami và Columbus Crew chia điểm với tỷ số 2-2. Luis Suárez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.14. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.