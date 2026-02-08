Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
16'
Luis Suárez — kiến tạo Yannick Bright
Inter Miami
34'
Casemiro(phản lưới)
Columbus Crew
45+5'
Noah Allen — kiến tạo Luis Suárez
Inter Miami
84'
Brais Méndez
Columbus Crew
Thẻ phạt
74'
Sekou Tidiany Bangoura
Columbus Crew
90+5'
Patrick Schulte
Columbus Crew
Đồ thị diễn biến
Inter MiamiHT 45'Columbus Crew
Thống kê trận đấu
Inter MiamiThống kêColumbus Crew
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luis Suárez
Inter Miami
1 bàn · 1 kiến tạo
Noah Allen
Inter Miami
1 bàn
Brais Méndez
Columbus Crew
1 bàn
Yannick Bright
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.01
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Điểm 7.34
André Gomes
Columbus Crew
Điểm 7.22
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Inter Miami
8.14
Luis SuárezMOTM1 bàn · 1 KT
Columbus Crew
6.69
Sekou Tidiany Bangoura
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Inter Miami
10 Lionel Messi22 David Ayala41 David Ruíz52 Diego Rey55 Ian Urkidi59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair
Columbus Crew
1 Nicholas Hagen10 Brais Méndez11 Brooks Lennon12 Cesar Ruvalcaba17 Sekou Tidiany Bangoura18 Malte Amundsen26 Lautaro Giaccone46 Chase Adams50 Tarun Karumanchi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Luis Suárez lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Yannick Bright)
Phút 34: Casemiro phản lưới nhà, Columbus Crew được hưởng bàn thắng
Phút 50: Noah Allen lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Luis Suárez)
Phút 84: Brais Méndez lập công cho Columbus Crew
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Inter Miami · 4 thắng0 hòaColumbus Crew · 0 thắng
01/06/2025
Inter Miami
5 - 1
Columbus Crew
IM
20/04/2025
Columbus Crew
0 - 1
Inter Miami
IM
03/10/2024
Columbus Crew
2 - 3
Inter Miami
IM
20/06/2024
Inter Miami
2 - 1
Columbus Crew
IM
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Miami
5 trận gần nhất
HTTTT
Columbus Crew
5 trận gần nhất
HTBHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|TTTBH
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|TTTTH
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|…
|9
|DC United
|18
|5
|8
|5
|-3
|23
|HHHTH
|10
|Columbus Crew
|18
|5
|5
|8
|-2
|20
|HTBTH
|11
|Orlando City
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|HBTTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)