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    Thống kê trận đấu Inter Miami 2-2 Columbus Crew: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn02/08/2026 09:13

    Inter Miami và Columbus Crew chia điểm với tỷ số 2-2. Luis Suárez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.14. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    16'
    Luis Suárez — kiến tạo Yannick Bright
    Inter Miami
    34'
    Casemiro(phản lưới)
    Columbus Crew
    45+5'
    Noah Allen — kiến tạo Luis Suárez
    Inter Miami
    84'
    Brais Méndez
    Columbus Crew
    Thẻ phạt
    74'
    Sekou Tidiany Bangoura
    Columbus Crew
    82'
    Casemiro
    Inter Miami
    90+5'
    Patrick Schulte
    Columbus Crew
    Đồ thị diễn biến
    Inter MiamiHT 45'Columbus Crew

    Thống kê trận đấu

    Inter MiamiThống kêColumbus Crew
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    11
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luis Suárez
    Luis Suárez
    Inter Miami
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Noah Allen
    Noah Allen
    Inter Miami
    1 bàn
    Brais Méndez
    Brais Méndez
    Columbus Crew
    1 bàn
    Yannick Bright
    Yannick Bright
    Inter Miami
    1 kiến tạo · điểm 7.01
    Rodrigo De Paul
    Rodrigo De Paul
    Inter Miami
    Điểm 7.34
    André Gomes
    André Gomes
    Columbus Crew
    Điểm 7.22

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Inter Miami
    8.14
    Luis SuárezMOTM1 bàn · 1 KT
    7.48
    Noah Allen1 bàn
    7.34
    Rodrigo De Paul
    7.01
    Yannick Bright1 KT
    6.88
    Dániel Pintér
    6.78
    Facundo Mura
    6.74
    Fricio Caicedo
    6.74
    Mateo Silvetti
    6.66
    Preston Plambeck
    6.58
    David Ayala
    6.49
    Casemiro
    6.49
    Lionel Messi
    6.45
    Rocco Ríos Novo
    6.34
    Micael
    6.34
    David Ruíz
    Columbus Crew
    7.33
    Brais Méndez1 bàn
    7.22
    André Gomes
    7.08
    Jamal Thiaré
    6.92
    Dylan Chambost
    6.83
    Dániel Gazdag
    6.69
    Sekou Tidiany Bangoura
    6.63
    Taha Habroune
    6.61
    Hugo Picard
    6.58
    Sean Zawadzki
    6.54
    Mohamed Farsi
    6.51
    Rudy Camacho
    6.51
    Steven Moreira
    6.44
    Lautaro Giaccone
    6.22
    Patrick Schulte

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-3-3
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2
    34
    Rocco Ríos Novo
    4
    Facundo Mura
    15
    Fricio Caicedo
    16
    Micael
    32
    Noah Allen
    7
    Rodrigo De Paul
    5
    Casemiro
    42
    Yannick Bright
    56
    Dániel Pintér
    9
    Luis Suárez
    24
    Mateo Silvetti
    28
    Patrick Schulte
    23
    Mohamed Farsi
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    25
    Sean Zawadzki
    16
    Taha Habroune
    7
    Dylan Chambost
    20
    André Gomes
    30
    Hugo Picard
    19
    Jamal Thiaré
    8
    Dániel Gazdag
    Dự bị
    Inter Miami
    10 Lionel Messi22 David Ayala41 David Ruíz52 Diego Rey55 Ian Urkidi59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair
    Columbus Crew
    1 Nicholas Hagen10 Brais Méndez11 Brooks Lennon12 Cesar Ruvalcaba17 Sekou Tidiany Bangoura18 Malte Amundsen26 Lautaro Giaccone46 Chase Adams50 Tarun Karumanchi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Luis Suárez lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Yannick Bright)
    Phút 34: Casemiro phản lưới nhà, Columbus Crew được hưởng bàn thắng
    Phút 50: Noah Allen lập công cho Inter Miami (kiến tạo: Luis Suárez)
    Phút 84: Brais Méndez lập công cho Columbus Crew

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Inter Miami · 4 thắng0 hòaColumbus Crew · 0 thắng
    01/06/2025
    Inter Miami
    5 - 1
    Columbus Crew
    IM
    20/04/2025
    Columbus Crew
    0 - 1
    Inter Miami
    IM
    03/10/2024
    Columbus Crew
    2 - 3
    Inter Miami
    IM
    20/06/2024
    Inter Miami
    2 - 1
    Columbus Crew
    IM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    18
    Trận
    11-5-2
    T-H-B
    45
    Ghi (TB 2.5)
    32
    Thủng lưới
    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    HTBHT
    18
    Trận
    5-5-8
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.4)
    28
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140TTTBH
    2Inter Miami181152+1338TTTTH
    3New England17935+730TBHTH
    9DC United18585-323HHHTH
    10Columbus Crew18558-220HTBTH
    11Orlando City186210-1720HBTTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Inter Miami 2-2 Columbus Crew: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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