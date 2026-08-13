Tin mới

    Thống kê trận đấu Inter Miami 2-3 Leon: Leon ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn13/08/2026 08:39

    Leon đã ngược dòng đánh bại Inter Miami 3-2. Oscar García là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    42'
    D. Pinter — kiến tạo I. Fray
    Inter Miami
    50'
    D. Arcila — kiến tạo D. Cambindo
    Leon
    54'
    Y. Bright
    Inter Miami
    60'
    J. P. Dominguez Chonteco — kiến tạo I. Rodriguez
    Leon
    85'
    D. Arcila — kiến tạo D. Cambindo
    Leon
    Thẻ phạt
    34'
    T. Segovia
    Inter Miami
    55'
    Casemiro
    Inter Miami
    55'
    J. Romana
    Leon
    67'
    D. Arcila
    Leon
    79'
    P. Plambeck
    Inter Miami
    Đồ thị diễn biến
    Inter MiamiHT 45'Leon

    Thống kê trận đấu

    Inter MiamiThống kêLeon
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    24
    Dứt điểm
    14
    9
    Trúng đích
    7
    10
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    7

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Daniel Arcila
    Daniel Arcila
    Leon
    2 bàn
    Yannick Bright
    Yannick Bright
    Inter Miami
    1 bàn
    Daniel Pinter
    Daniel Pinter
    Inter Miami
    1 bàn
    Juan Dominguez
    Juan Dominguez
    Leon
    1 bàn
    Diber Cambindo
    Diber Cambindo
    Leon
    2 kiến tạo · điểm 7.3
    José Rodríguez
    José Rodríguez
    Leon
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Inter Miami
    8.7
    Yannick Bright1 bàn
    8.2
    Rodrigo De Paul
    7.9
    Lionel Messi
    7.7
    Casemiro
    7.5
    Telasco Segovia
    7.3
    Daniel Pinter1 bàn
    6.9
    Gonzalo Luján
    6.7
    Micael
    6.7
    Fricio Caicedo
    6.6
    Ian Fray1 KT
    6.5
    Noah Allen
    6.5
    Preston Plambeck
    6.3
    Rocco Ríos Novo
    6.3
    Sergio Reguilón
    6.3
    Facundo Mura
    6.2
    Lovens Delinois
    Leon
    9.3
    Oscar GarcíaMOTM
    8.2
    Daniel Arcila2 bàn
    7.5
    Jhohan Romaña
    7.3
    Juan Dominguez1 bàn
    7.3
    Diber Cambindo2 KT
    6.9
    Juan Guevara
    6.9
    José Rodríguez1 KT
    6.7
    Jordi Cortizo
    6.7
    Bryan Colula
    6.6
    Fernando Beltrán
    6.3
    Sebastián Santos
    6.2
    Iván Moreno
    6.2
    Rodrigo Echeverría
    5.9
    Sebastián Vegas

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel
    Leon
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
    34
    Rocco Ríos Novo
    17
    Ian Fray
    2
    Gonzalo Luján
    16
    Micael
    32
    Noah Allen
    7
    Rodrigo De Paul
    42
    Yannick Bright
    5
    Casemiro
    54
    Lovens Delinois
    56
    Daniel Pinter
    8
    Telasco Segovia
    23
    Oscar García
    7
    Iván Moreno
    14
    Jhohan Romaña
    3
    Juan Guevara
    5
    Sebastián Vegas
    29
    José Rodríguez
    16
    Jordi Cortizo
    20
    Rodrigo Echeverría
    6
    Fernando Beltrán
    22
    Sebastián Santos
    13
    Daniel Arcila
    Dự bị
    Inter Miami
    15 Fricio Caicedo97 Dayne St. Clair13 Luis Barraza4 Facundo Mura37 Maximiliano Falcón3 Sergio Reguilón76 Ezequiel Abadia-Reda70 Daniel Sumalla22 David Ayala
    Leon
    12 Julio González185 Christopher Mora25 Paul Bellón4 Bryan Colula26 Salvador Reyes35 Luis Valadez8 Juan Dominguez203 Jesús Lara15 Sebastian Fierro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: D. Pinter lập công cho Inter Miami (kiến tạo: I. Fray)
    Phút 50: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: D. Cambindo)
    Phút 54: Y. Bright lập công cho Inter Miami
    Phút 60: J. P. Dominguez Chonteco lập công cho Leon (kiến tạo: I. Rodriguez)
    Phút 85: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: D. Cambindo)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    4
    Thủng lưới
    Leon
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1D. ArcilaD. ArcilaLeon4 bàn
    2M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    4L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    5P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Inter Miami 2-3 Leon: Leon ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO