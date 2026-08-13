Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
42'
D. Pinter — kiến tạo I. Fray
Inter Miami
50'
D. Arcila — kiến tạo D. Cambindo
Leon
60'
J. P. Dominguez Chonteco — kiến tạo I. Rodriguez
Leon
85'
D. Arcila — kiến tạo D. Cambindo
Leon
Đồ thị diễn biến
Inter MiamiHT 45'Leon
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Daniel Arcila
Leon
2 bàn
Yannick Bright
Inter Miami
1 bàn
Daniel Pinter
Inter Miami
1 bàn
Juan Dominguez
Leon
1 bàn
Diber Cambindo
Leon
2 kiến tạo · điểm 7.3
José Rodríguez
Leon
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Inter Miami
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Guillermo Hoyos Angel
Leon
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Javier Gandolfi
Dự bị
Inter Miami
15 Fricio Caicedo97 Dayne St. Clair13 Luis Barraza4 Facundo Mura37 Maximiliano Falcón3 Sergio Reguilón76 Ezequiel Abadia-Reda70 Daniel Sumalla22 David Ayala
Leon
12 Julio González185 Christopher Mora25 Paul Bellón4 Bryan Colula26 Salvador Reyes35 Luis Valadez8 Juan Dominguez203 Jesús Lara15 Sebastian Fierro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: D. Pinter lập công cho Inter Miami (kiến tạo: I. Fray)
Phút 50: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: D. Cambindo)
Phút 54: Y. Bright lập công cho Inter Miami
Phút 60: J. P. Dominguez Chonteco lập công cho Leon (kiến tạo: I. Rodriguez)
Phút 85: D. Arcila lập công cho Leon (kiến tạo: D. Cambindo)
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Miami
5 trận gần nhất
BBTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)