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    Thống kê trận đấu Inter Turku 2-0 Başakşehir: C. Jephta tỏa sáng, Inter Turku giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 00:55

    Inter Turku vượt qua Başakşehir với tỷ số 2-0. Clinton Jephta là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    18'
    J. Tuominen — kiến tạo J. Laine
    Inter Turku
    47'
    C. Jephta — kiến tạo L. Essomba
    Inter Turku
    Thẻ phạt
    10'
    O. Ba
    Başakşehir
    50'
    J. Laine
    Inter Turku
    55'
    J. Tuominen
    Inter Turku
    80'
    O. Bulut
    Başakşehir
    88'
    J. Laine
    Inter Turku
    88'
    J. Laine
    Inter Turku
    Đồ thị diễn biến
    Inter TurkuHT 45'Başakşehir

    Thống kê trận đấu

    Inter TurkuThống kêBaşakşehir
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    10
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    8
    8
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Inter Turku vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Clinton Jephta
    Clinton Jephta
    Inter Turku
    1 bàn
    Jasse Tuominen
    Jasse Tuominen
    Inter Turku
    1 bàn
    Antoin Loic Essomba
    Antoin Loic Essomba
    Inter Turku
    1 kiến tạo · điểm 7
    Janne-Pekka Laine
    Janne-Pekka Laine
    Inter Turku
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Muhammed Şengezer
    Muhammed Şengezer
    Başakşehir
    Điểm 7.9
    Luka Kuittinen
    Luka Kuittinen
    Inter Turku
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Inter Turku
    9.9
    Clinton JephtaMOTM1 bàn
    7.3
    Luka Kuittinen
    7.3
    Ilari Kangasniemi
    7.3
    Jasse Tuominen1 bàn
    7.2
    Bismark Ampofo
    7
    Antoin Loic Essomba1 KT
    6.9
    Prosper Ahiabu
    6.9
    Jean Fiacre Kouamé Botué
    6.7
    Eetu Huuhtanen
    6.7
    Jussi Niska
    6.7
    Janne-Pekka Laine1 KT
    6.7
    Alie Conteh
    6.5
    Seth Saarinen
    6.5
    Iiro Järvinen
    6.3
    Julius Tauriainen
    6.3
    Yeboah Amankwah
    Başakşehir
    7.9
    Muhammed Şengezer
    7.2
    Berat Özdemir
    6.9
    Abbosbek Fayzullaev
    6.9
    Berkay Özcan
    6.6
    Ousseynou Ba
    6.5
    Ivan Brnić
    6.5
    Ömer Ali Şahiner
    6.3
    Umut Güneş
    6.3
    Bertuğ Yıldırım
    6.3
    Nuno Da Costa
    6.2
    Emin Bayram
    6.2
    Christopher Operi
    6.2
    Yusuf Sarı
    6.2
    Davie Selke
    6
    Onur Bulut
    6
    Eldor Shomurodov

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Turku
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vesa-Pekka Vasara
    Başakşehir
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin
    1
    Eetu Huuhtanen
    18
    Seth Saarinen
    22
    Luka Kuittinen
    21
    Ilari Kangasniemi
    2
    Jussi Niska
    14
    Janne-Pekka Laine
    17
    Bismark Ampofo
    23
    Antoin Loic Essomba
    9
    Jasse Tuominen
    16
    Clinton Jephta
    10
    Alie Conteh
    16
    Muhammed Şengezer
    6
    Onur Bulut
    23
    Emin Bayram
    27
    Ousseynou Ba
    21
    Christopher Operi
    5
    Berat Özdemir
    20
    Umut Güneş
    7
    Yusuf Sarı
    14
    Eldor Shomurodov
    77
    Ivan Brnić
    9
    Davie Selke
    Dự bị
    Inter Turku
    24 Julius Tauriainen4 Prosper Ahiabu36 Ville Seppä12 Eero Vuorjoki20 Axel Sandler30 Yeboah Amankwah26 Vilho Huovila27 Vincent Ulundu19 Iiro Järvinen
    Başakşehir
    11 Abbosbek Fayzullaev91 Bertuğ Yıldırım19 Berkay Özcan1 Volkan Babacan98 Deniz Dilmen33 Michał Karbownik3 Jerome Opoku15 Hamza Güreler42 Ömer Ali Şahiner

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: J. Tuominen lập công cho Inter Turku (kiến tạo: J. Laine)
    Phút 47: C. Jephta lập công cho Inter Turku (kiến tạo: L. Essomba)
    Phút 88: J. Laine (Inter Turku) nhận thẻ đỏ, Inter Turku phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Inter Turku · 0 thắng1 hòaBaşakşehir · 0 thắng
    23/07/2026
    Başakşehir
    1 - 1
    Inter Turku
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Turku
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    3
    Thủng lưới
    Başakşehir
    5 trận gần nhất
    BHTTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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