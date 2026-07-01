Thống kê trận đấu Inter Turku 2-0 Başakşehir: C. Jephta tỏa sáng, Inter Turku giành trọn 3 điểm

Inter Turku vượt qua Başakşehir với tỷ số 2-0. Clinton Jephta là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.