Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
18'
J. Tuominen — kiến tạo J. Laine
Inter Turku
47'
C. Jephta — kiến tạo L. Essomba
Inter Turku
Đồ thị diễn biến
Inter TurkuHT 45'Başakşehir
Thống kê trận đấu
Inter TurkuThống kêBaşakşehir
Inter Turku vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Clinton Jephta
Inter Turku
1 bàn
Jasse Tuominen
Inter Turku
1 bàn
Antoin Loic Essomba
Inter Turku
1 kiến tạo · điểm 7
Janne-Pekka Laine
Inter Turku
1 kiến tạo · điểm 6.7
Muhammed Şengezer
Başakşehir
Điểm 7.9
Luka Kuittinen
Inter Turku
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Inter Turku
9.9
Clinton JephtaMOTM1 bàn
6.9
Jean Fiacre Kouamé Botué
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Inter Turku
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vesa-Pekka Vasara
Başakşehir
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nuri Sahin
Dự bị
Inter Turku
24 Julius Tauriainen4 Prosper Ahiabu36 Ville Seppä12 Eero Vuorjoki20 Axel Sandler30 Yeboah Amankwah26 Vilho Huovila27 Vincent Ulundu19 Iiro Järvinen
Başakşehir
11 Abbosbek Fayzullaev91 Bertuğ Yıldırım19 Berkay Özcan1 Volkan Babacan98 Deniz Dilmen33 Michał Karbownik3 Jerome Opoku15 Hamza Güreler42 Ömer Ali Şahiner
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: J. Tuominen lập công cho Inter Turku (kiến tạo: J. Laine)
Phút 47: C. Jephta lập công cho Inter Turku (kiến tạo: L. Essomba)
Phút 88: J. Laine (Inter Turku) nhận thẻ đỏ, Inter Turku phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Inter Turku · 0 thắng1 hòaBaşakşehir · 0 thắng
23/07/2026
Başakşehir
1 - 1
Inter Turku
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Başakşehir
5 trận gần nhất
BHTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)