Thống kê trận đấu Inter Turku 2-1 FC Vaduz: P. Ahiabu tỏa sáng, Inter Turku giành trọn 3 điểm

Inter Turku vượt qua FC Vaduz với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.