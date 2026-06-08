Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
22'
J. Stark(phản lưới)
Inter Turku
63'
D. Sorgic — kiến tạo D. Schwizer
FC Vaduz
Đồ thị diễn biến
Inter TurkuHT 45'FC Vaduz
Thống kê trận đấu
Inter TurkuThống kêFC Vaduz
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Inter Turku
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
FC Vaduz
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
Dự bị
Inter Turku
35 Eeli Kiiskila28 Lauri Laine12 Eero Vuorjoki36 Ville Seppä20 Axel Sandler24 Julius Tauriainen30 Yeboah Amankwah19 Iiro Järvinen27 Vincent Ulundu
FC Vaduz
19 Dejan Đokić1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi4 Nicolas Hasler6 Denis Simani29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano23 Mats Hammerich30 Mattia Walker
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: J. Stark phản lưới nhà, Inter Turku được hưởng bàn thắng
Phút 63: D. Sorgic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
Phút 68: P. Ahiabu lập công cho Inter Turku
Phong độ & thống kê mùa giải
Inter Turku
5 trận gần nhất
TTTBH
FC Vaduz
5 trận gần nhất
BBTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)