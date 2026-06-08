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    Thống kê trận đấu Inter Turku 2-1 FC Vaduz: P. Ahiabu tỏa sáng, Inter Turku giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 23:58

    Inter Turku vượt qua FC Vaduz với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    22'
    J. Stark(phản lưới)
    Inter Turku
    63'
    D. Sorgic — kiến tạo D. Schwizer
    FC Vaduz
    68'
    P. Ahiabu
    Inter Turku
    Thẻ phạt
    11'
    A. Conteh
    Inter Turku
    25'
    L. Kuittinen
    Inter Turku
    54'
    L. Mack
    FC Vaduz
    57'
    J. Tuominen
    Inter Turku
    62'
    M. Beeli
    FC Vaduz
    Đồ thị diễn biến
    Inter TurkuHT 45'FC Vaduz

    Thống kê trận đấu

    Inter TurkuThống kêFC Vaduz
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    4
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    14
    4
    Việt vị
    4

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Inter Turku
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesa-Pekka Vasara
    FC Vaduz
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
    1
    Eetu Huuhtanen
    18
    Seth Saarinen
    22
    Luka Kuittinen
    21
    Ilari Kangasniemi
    2
    Jussi Niska
    9
    Jasse Tuominen
    4
    Prosper Ahiabu
    17
    Bismark Ampofo
    23
    Antoin Loic Essomba
    10
    Alie Conteh
    16
    Clinton Jephta
    25
    Leon Schaffran
    14
    Mischa Beeli
    27
    Niklas Lang
    5
    Liridon Berisha
    7
    Dominik Schwizer
    17
    Julian Stark
    20
    Luca Mack
    10
    Juan Cabrera
    11
    Lutfi Dalipi
    9
    Marcel Monsberger
    39
    Dejan Sorgić
    Dự bị
    Inter Turku
    35 Eeli Kiiskila28 Lauri Laine12 Eero Vuorjoki36 Ville Seppä20 Axel Sandler24 Julius Tauriainen30 Yeboah Amankwah19 Iiro Järvinen27 Vincent Ulundu
    FC Vaduz
    19 Dejan Đokić1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi4 Nicolas Hasler6 Denis Simani29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano23 Mats Hammerich30 Mattia Walker

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: J. Stark phản lưới nhà, Inter Turku được hưởng bàn thắng
    Phút 63: D. Sorgic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
    Phút 68: P. Ahiabu lập công cho Inter Turku

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Inter Turku
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    FC Vaduz
    5 trận gần nhất
    BBTBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Inter Turku 2-1 FC Vaduz: P. Ahiabu tỏa sáng, Inter Turku giành trọn 3 điểm
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