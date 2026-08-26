Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
62'
S. W. Egeli — kiến tạo J. Clarke
Ipswich
67'
O. Aluko — kiến tạo B. De Cordova-Reid
Leicester
71'
M. Nunez — kiến tạo C. Akpom
Ipswich
90+1'
M. Nunez — kiến tạo C. Humphreys
Ipswich
Thẻ phạt
49'
C. Humphreys (Foul)
Ipswich
Đồ thị diễn biến
IpswichHT 45'Leicester
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marcelino Núñez
Ipswich
2 bàn
Sindre Walle Egeli
Ipswich
1 bàn
Olabade Aluko
Leicester
1 bàn
Jack Clarke
Ipswich
1 kiến tạo · điểm 7.6
Chuba Akpom
Ipswich
1 kiến tạo · điểm 7.3
Cameron Humphreys
Ipswich
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ipswich
8.9
Marcelino NúñezMOTM2 bàn
7.2
Sindre Walle Egeli1 bàn
Leicester
6.6
Bobby De Cordova-Reid1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ipswich
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gary O'Neil
Leicester
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Russell Martin
Dự bị
Ipswich
3 Leif Davis43 Tudor Mendel-Idowu38 Daizen Maeda37 Kjell Scherpen24 Jacob Greaves40 Charlie Compton10 Julio Enciso21 Chiedozie Ogbene23 Saša Lukić
Leicester
14 Bobby De Cordova-Reid11 Liam Cullen2 Jayden Joseph7 Wes Burns37 William Alves29 Alex McCarthy15 Harry Souttar50 Tommy Neale60 Riley Carr
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 62: S. W. Egeli lập công cho Ipswich (kiến tạo: J. Clarke)
Phút 67: O. Aluko lập công cho Leicester (kiến tạo: B. De Cordova-Reid)
Phút 71: M. Nunez lập công cho Ipswich (kiến tạo: C. Akpom)
Phút 91: M. Nunez lập công cho Ipswich (kiến tạo: C. Humphreys)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Ipswich · 0 thắng3 hòaLeicester · 2 thắng
07/03/2026
Ipswich
1 - 1
Leicester
Hòa
13/12/2025
Leicester
3 - 1
Ipswich
LEI
18/05/2025
Leicester
2 - 0
Ipswich
LEI
02/11/2024
Ipswich
1 - 1
Leicester
Hòa
23/01/2024
Leicester
1 - 1
Ipswich
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Ipswich
5 trận gần nhất
TTTTT
Leicester
5 trận gần nhất
BBHTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)