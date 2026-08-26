Thống kê trận đấu Ipswich 3-1 Leicester: M. Nunez tỏa sáng, Ipswich giành chiến thắng, đi tiếp

Ipswich vượt qua Leicester với tỷ số 3-1. Marcelino Núñez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.