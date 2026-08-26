Tin mới

    Thống kê trận đấu Ipswich 3-1 Leicester: M. Nunez tỏa sáng, Ipswich giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:43

    Ipswich vượt qua Leicester với tỷ số 3-1. Marcelino Núñez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    62'
    S. W. Egeli — kiến tạo J. Clarke
    Ipswich
    67'
    O. Aluko — kiến tạo B. De Cordova-Reid
    Leicester
    71'
    M. Nunez — kiến tạo C. Akpom
    Ipswich
    90+1'
    M. Nunez — kiến tạo C. Humphreys
    Ipswich
    Thẻ phạt
    40'
    O. Aluko (Foul)
    Leicester
    49'
    C. Humphreys (Foul)
    Ipswich
    54'
    J. Clarke (Foul)
    Ipswich
    65'
    C. Kipre (Foul)
    Ipswich
    70'
    L. Page (Foul)
    Leicester
    Đồ thị diễn biến
    IpswichHT 45'Leicester

    Thống kê trận đấu

    IpswichThống kêLeicester
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    14
    Dứt điểm
    21
    9
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    12
    11
    Việt vị
    0
    7
    Thủ môn cứu thua
    7

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marcelino Núñez
    Marcelino Núñez
    Ipswich
    2 bàn
    Sindre Walle Egeli
    Sindre Walle Egeli
    Ipswich
    1 bàn
    Olabade Aluko
    Olabade Aluko
    Leicester
    1 bàn
    Jack Clarke
    Jack Clarke
    Ipswich
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Chuba Akpom
    Chuba Akpom
    Ipswich
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Cameron Humphreys
    Cameron Humphreys
    Ipswich
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ipswich
    8.9
    Marcelino NúñezMOTM2 bàn
    8
    Christian Walton
    7.6
    Jack Clarke1 KT
    7.5
    Dara O'Shea
    7.3
    Chuba Akpom1 KT
    7.2
    Cédric Kipré
    7.2
    Sindre Walle Egeli1 bàn
    7
    Abdoul Ouattara
    7
    Cameron Humphreys1 KT
    6.7
    Leif Davis
    6.6
    Tudor Mendel-Idowu
    6.5
    Kasey McAteer
    6.3
    Darnell Furlong
    6.3
    Daizen Maeda
    Leicester
    7.2
    Jakub Stolarczyk
    6.7
    Woyo Coulibaly
    6.7
    Harry Howell
    6.7
    Tom Watson
    6.7
    Jayden Joseph
    6.6
    Olabade Aluko1 bàn
    6.6
    Bobby De Cordova-Reid1 KT
    6.5
    Christian McFarlane
    6.5
    Sammy Braybrooke
    6.5
    Wes Burns
    6.5
    William Alves
    6.3
    Luke Thomas
    6.3
    Conor Chaplin
    6.3
    Louis Page
    6.3
    Liam Cullen
    6.2
    Admir Bristrić

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ipswich
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gary O'Neil
    Leicester
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Russell Martin
    28
    Christian Walton
    2
    Darnell Furlong
    26
    Dara O'Shea
    4
    Cédric Kipré
    42
    Abdoul Ouattara
    30
    Cameron Humphreys
    8
    Sindre Walle Egeli
    47
    Jack Clarke
    32
    Marcelino Núñez
    20
    Kasey McAteer
    29
    Chuba Akpom
    1
    Jakub Stolarczyk
    26
    Woyo Coulibaly
    32
    Olabade Aluko
    33
    Luke Thomas
    18
    Christian McFarlane
    8
    Conor Chaplin
    20
    Harry Howell
    36
    Sammy Braybrooke
    25
    Louis Page
    23
    Tom Watson
    9
    Admir Bristrić
    Dự bị
    Ipswich
    3 Leif Davis43 Tudor Mendel-Idowu38 Daizen Maeda37 Kjell Scherpen24 Jacob Greaves40 Charlie Compton10 Julio Enciso21 Chiedozie Ogbene23 Saša Lukić
    Leicester
    14 Bobby De Cordova-Reid11 Liam Cullen2 Jayden Joseph7 Wes Burns37 William Alves29 Alex McCarthy15 Harry Souttar50 Tommy Neale60 Riley Carr

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 62: S. W. Egeli lập công cho Ipswich (kiến tạo: J. Clarke)
    Phút 67: O. Aluko lập công cho Leicester (kiến tạo: B. De Cordova-Reid)
    Phút 71: M. Nunez lập công cho Ipswich (kiến tạo: C. Akpom)
    Phút 91: M. Nunez lập công cho Ipswich (kiến tạo: C. Humphreys)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Ipswich · 0 thắng3 hòaLeicester · 2 thắng
    07/03/2026
    Ipswich
    1 - 1
    Leicester
    Hòa
    13/12/2025
    Leicester
    3 - 1
    Ipswich
    LEI
    18/05/2025
    Leicester
    2 - 0
    Ipswich
    LEI
    02/11/2024
    Ipswich
    1 - 1
    Leicester
    Hòa
    23/01/2024
    Leicester
    1 - 1
    Ipswich
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ipswich
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Leicester
    5 trận gần nhất
    BBHTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Ipswich 3-1 Leicester: M. Nunez tỏa sáng, Ipswich giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO