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    Thống kê trận đấu Jagiellonia 4-0 FC Iberia 1999: S. Lozano tỏa sáng, Jagiellonia giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 00:56

    Jagiellonia giành chiến thắng đậm 4-0 trước FC Iberia 1999. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    34'
    J. Imaz(pen)
    Jagiellonia
    45+2'
    J. Agbonifo — kiến tạo N. Wojtuszek
    Jagiellonia
    62'
    I. Alhassan(phản lưới)
    Jagiellonia
    90+2'
    S. Lozano — kiến tạo R. Conceicao
    Jagiellonia
    Thẻ phạt
    11'
    Y. Kobayashi (Tripping)
    Jagiellonia
    32'
    I. Alhassan (Tripping)
    FC Iberia 1999
    49'
    G. Kobuladze (Foul)
    FC Iberia 1999
    50'
    A. Demchenko
    FC Iberia 1999
    61'
    V. Selimovic (Foul)
    FC Iberia 1999
    71'
    N. Dadiani (Tripping)
    FC Iberia 1999
    81'
    E. Kuliyev (Foul)
    FC Iberia 1999
    Đồ thị diễn biến
    JagielloniaHT 45'FC Iberia 1999

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Jagiellonia
    Sơ đồ · HLV Adrian Siemieniec
    FC Iberia 1999
    Sơ đồ · HLV Andriy Demchenko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: J. Imaz ghi bàn trên chấm phạt đền cho Jagiellonia
    Phút 47: J. Agbonifo lập công cho Jagiellonia (kiến tạo: N. Wojtuszek)
    Phút 62: I. Alhassan phản lưới nhà, Jagiellonia được hưởng bàn thắng
    Phút 92: S. Lozano lập công cho Jagiellonia (kiến tạo: R. Conceicao)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Jagiellonia
    5 trận gần nhất
    THBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    FC Iberia 1999
    5 trận gần nhất
    BBTH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Jagiellonia 4-0 FC Iberia 1999: S. Lozano tỏa sáng, Jagiellonia giành chiến thắng, đi tiếp
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