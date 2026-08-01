Jagiellonia giành chiến thắng đậm 4-0 trước FC Iberia 1999. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 62: I. Alhassan phản lưới nhà, Jagiellonia được hưởng bàn thắng

Phút 34: J. Imaz ghi bàn trên chấm phạt đền cho Jagiellonia

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)