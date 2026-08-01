Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
45+2'
J. Agbonifo — kiến tạo N. Wojtuszek
Jagiellonia
62'
I. Alhassan(phản lưới)
Jagiellonia
90+2'
S. Lozano — kiến tạo R. Conceicao
Jagiellonia
Thẻ phạt
11'
Y. Kobayashi (Tripping)
Jagiellonia
32'
I. Alhassan (Tripping)
FC Iberia 1999
49'
G. Kobuladze (Foul)
FC Iberia 1999
50'
A. Demchenko
FC Iberia 1999
61'
V. Selimovic (Foul)
FC Iberia 1999
71'
N. Dadiani (Tripping)
FC Iberia 1999
81'
E. Kuliyev (Foul)
FC Iberia 1999
Đồ thị diễn biến
JagielloniaHT 45'FC Iberia 1999
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Jagiellonia
Sơ đồ · HLV Adrian Siemieniec
FC Iberia 1999
Sơ đồ · HLV Andriy Demchenko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: J. Imaz ghi bàn trên chấm phạt đền cho Jagiellonia
Phút 47: J. Agbonifo lập công cho Jagiellonia (kiến tạo: N. Wojtuszek)
Phút 62: I. Alhassan phản lưới nhà, Jagiellonia được hưởng bàn thắng
Phút 92: S. Lozano lập công cho Jagiellonia (kiến tạo: R. Conceicao)
Phong độ & thống kê mùa giải
Jagiellonia
5 trận gần nhất
THBT
FC Iberia 1999
5 trận gần nhất
BBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)