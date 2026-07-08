Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
4'
Guilherme Montóia(phản lưới)
Rangers
13'
Emmanuel Fernandez — kiến tạo Taras Romanczuk
Jagiellonia Białystok
21'
Kajetan Szmyt
Jagiellonia Białystok
Thẻ phạt
88'
Yuki Kobayashi
Jagiellonia Białystok
Đồ thị diễn biến
Jagiellonia BiałystokHT 45'Rangers
Thống kê trận đấu
Jagiellonia BiałystokThống kêRangers
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Jagiellonia Białystok
6.26
Apostolos Konstantopoulos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Jagiellonia Białystok
Sơ đồ 4-3-3
44
Apostolos Konstantopoulos
Dự bị
Jagiellonia Białystok
1 Michał Perchel2 Cezary Polak8 Dawid Drachal9 Dimitris Rallis10 Jeremy Agbonifo17 Youssuf Sylla19 A. Klynge53 Bartlomiej Krasiewicz66 Adrian Damasiewicz
Rangers
7 Lawrence Shankland14 Cammy Devlin20 Ryan Naderi22 Vanja Dragojevic23 Djeidi Gassama24 Olwethu Makhanya28 Bojan Miovski31 Liam Kelly41 Alexander Hutton
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: Guilherme Montóia phản lưới nhà, Rangers được hưởng bàn thắng
Phút 13: Emmanuel Fernandez lập công cho Jagiellonia Białystok (kiến tạo: Taras Romanczuk )
Phút 21: Kajetan Szmyt lập công cho Jagiellonia Białystok
Phong độ & thống kê mùa giải
Jagiellonia Białystok
5 trận gần nhất
TTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)