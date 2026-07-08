Tin mới

    Thống kê trận đấu Jagiellonia Białystok 2-1 Rangers: Jagiellonia Białystok ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn07/08/2026 01:00

    Jagiellonia Białystok đã ngược dòng đánh bại Rangers 2-1. Nik Prelec là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    Guilherme Montóia(phản lưới)
    Rangers
    13'
    Emmanuel Fernandez — kiến tạo Taras Romanczuk 
    Jagiellonia Białystok
    21'
    Kajetan Szmyt
    Jagiellonia Białystok
    Thẻ phạt
    5'
    Tuur Rommens
    Rangers
    34'
    Tochi Chukwuani
    Rangers
    88'
    Yuki Kobayashi
    Jagiellonia Białystok
    90+2'
    Nicolas Raskin
    Rangers
    Đồ thị diễn biến
    Jagiellonia BiałystokHT 45'Rangers

    Thống kê trận đấu

    Jagiellonia BiałystokThống kêRangers
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    9
    Dứt điểm
    9
    6
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    5
    9
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Jagiellonia Białystok
    6.46
    Nik PrelecMOTM
    6.37
    Taras Romanczuk
    6.37
    Kajetan Szmyt
    6.37
    Jesús Imaz
    6.37
    Sergio Lozano
    6.26
    Yuki Kobayashi
    6.26
    Norbert Wojtuszek
    6.26
    Guilherme Montóia
    6.26
    Rodrigo Conceição
    6.26
    Apostolos Konstantopoulos
    6.12
    Sławomir Abramowicz
    Rangers
    6.43
    Youssef Chermiti
    6.43
    Daisuke Yokota
    6.27
    Ross McCrorie
    6.27
    Dan Neil
    6.27
    Mohamed Diomandé
    6.27
    Thelo Aasgaard
    6.27
    Tochi Chukwuani
    6.05
    Dujon Sterling
    6.05
    Tuur Rommens
    6.05
    Emmanuel Fernandez
    5.89
    Ivor Pandur

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Jagiellonia Białystok
    Sơ đồ 4-3-3
    Rangers
    Sơ đồ 4-2-3-1
    50
    Sławomir Abramowicz
    15
    Norbert Wojtuszek
    44
    Apostolos Konstantopoulos
    4
    Yuki Kobayashi
    23
    Guilherme Montóia
    27
    Rodrigo Conceição
    6
    Taras Romanczuk
    21
    Sergio Lozano
    7
    Kajetan Szmyt
    11
    Jesús Imaz
    99
    Nik Prelec
    1
    Ivor Pandur
    21
    Dujon Sterling
    2
    Ross McCrorie
    37
    Emmanuel Fernandez
    25
    Tuur Rommens
    42
    Tochi Chukwuani
    6
    Dan Neil
    17
    Daisuke Yokota
    11
    Thelo Aasgaard
    10
    Mohamed Diomandé
    9
    Youssef Chermiti
    Dự bị
    Jagiellonia Białystok
    1 Michał Perchel2 Cezary Polak8 Dawid Drachal9 Dimitris Rallis10 Jeremy Agbonifo17 Youssuf Sylla19 A. Klynge53 Bartlomiej Krasiewicz66 Adrian Damasiewicz
    Rangers
    7 Lawrence Shankland14 Cammy Devlin20 Ryan Naderi22 Vanja Dragojevic23 Djeidi Gassama24 Olwethu Makhanya28 Bojan Miovski31 Liam Kelly41 Alexander Hutton

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: Guilherme Montóia phản lưới nhà, Rangers được hưởng bàn thắng
    Phút 13: Emmanuel Fernandez lập công cho Jagiellonia Białystok (kiến tạo: Taras Romanczuk )
    Phút 21: Kajetan Szmyt lập công cho Jagiellonia Białystok

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Jagiellonia Białystok
    5 trận gần nhất
    TTB
    Rangers
    5 trận gần nhất
    B
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Jagiellonia Białystok 2-1 Rangers: Jagiellonia Białystok ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO