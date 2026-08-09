Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
14'
Arif Aiman Hanapi — kiến tạo Marcos Guilherme
Johor Darul Ta'zim
65'
Óscar Arribas Pasero
Johor Darul Ta'zim
86'
Bergson
Johor Darul Ta'zim
89'
Cristian Glauder(phản lưới)
Chelsea
Thẻ phạt
44'
Eddy İsrafilov
Johor Darul Ta'zim
52'
Jonathan Silva
Johor Darul Ta'zim
68'
Cristian Glauder
Johor Darul Ta'zim
Đồ thị diễn biến
Johor Darul Ta'zimHT 45'Chelsea
Thống kê trận đấu
Johor Darul Ta'zimThống kêChelsea
Chelsea kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Liam Delap
Chelsea
2 bàn
Bergson
Johor Darul Ta'zim
1 bàn
Arif Aiman Hanapi
Johor Darul Ta'zim
1 bàn
Óscar Arribas Pasero
Johor Darul Ta'zim
1 bàn
Marcos Guilherme
Johor Darul Ta'zim
1 kiến tạo · điểm 6.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Johor Darul Ta'zim
6.95
Arif Aiman Hanapi1 bàn
6.6
Óscar Arribas Pasero1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Johor Darul Ta'zim
Sơ đồ 5-4-1
Dự bị
Johor Darul Ta'zim
1 Christian Abad Amat2 Matthew Davies9 Bergson12 Stuart Wilkin14 Shane Lowry18 Nené19 Stoichkov22 La'Vere Corbin-Ong26 Mohamadou Sumareh
Chelsea
19 Mamadou Sarr31 Reggie Watson35 Ted Curd36 Dastan Satpaev42 Calvin Diakite43 Mykhaylo Mudryk44 Gabriel Slonina46 Reggie Walsh76 Ryan Kavuma-McQueen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: Arif Aiman Hanapi lập công cho Johor Darul Ta'zim (kiến tạo: Marcos Guilherme)
Phút 42: Liam Delap ghi bàn trên chấm phạt đền cho Chelsea
Phút 62: Liam Delap ghi bàn trên chấm phạt đền cho Chelsea
Phút 65: Óscar Arribas Pasero lập công cho Johor Darul Ta'zim
Phút 86: Bergson lập công cho Johor Darul Ta'zim
Phút 89: Cristian Glauder phản lưới nhà, Chelsea được hưởng bàn thắng
Phong độ & thống kê mùa giải
Johor Darul Ta'zim
5 trận gần nhất
HBBTT
Chelsea
5 trận gần nhất
HTBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)