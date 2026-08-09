Thống kê trận đấu Johor Darul Ta'zim 3-3 Chelsea: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Johor Darul Ta'zim và Chelsea chia điểm với tỷ số 3-3. Liam Delap là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.58. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.