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    Thống kê trận đấu Johor Darul Ta'zim 3-3 Chelsea: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn09/08/2026 20:57

    Johor Darul Ta'zim và Chelsea chia điểm với tỷ số 3-3. Liam Delap là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.58. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    14'
    Arif Aiman Hanapi — kiến tạo Marcos Guilherme
    Johor Darul Ta'zim
    42'
    Liam Delap(pen)
    Chelsea
    62'
    Liam Delap(pen)
    Chelsea
    65'
    Óscar Arribas Pasero
    Johor Darul Ta'zim
    86'
    Bergson
    Johor Darul Ta'zim
    89'
    Cristian Glauder(phản lưới)
    Chelsea
    Thẻ phạt
    44'
    Eddy İsrafilov
    Johor Darul Ta'zim
    45'
    Liam Delap
    Chelsea
    52'
    Jonathan Silva
    Johor Darul Ta'zim
    54'
    Estêvão
    Chelsea
    66'
    Nicolas Jackson
    Chelsea
    68'
    Cristian Glauder
    Johor Darul Ta'zim
    75'
    Geovany Quenda 
    Chelsea
    90+2'
    Reggie Watson
    Chelsea
    Đồ thị diễn biến
    Johor Darul Ta'zimHT 45'Chelsea

    Thống kê trận đấu

    Johor Darul Ta'zimThống kêChelsea
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    12
    Dứt điểm
    17
    6
    Trúng đích
    5
    0
    Phạt góc
    4
    19
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Chelsea kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Liam Delap
    Liam Delap
    Chelsea
    2 bàn
    Bergson
    Bergson
    Johor Darul Ta'zim
    1 bàn
    Arif Aiman Hanapi
    Arif Aiman Hanapi
    Johor Darul Ta'zim
    1 bàn
    Óscar Arribas Pasero
    Óscar Arribas Pasero
    Johor Darul Ta'zim
    1 bàn
    Marcos Guilherme
    Marcos Guilherme
    Johor Darul Ta'zim
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Johor Darul Ta'zim
    7.38
    Bergson1 bàn
    6.98
    Dejan Petrovic
    6.95
    Arif Aiman Hanapi1 bàn
    6.79
    Nacho Méndez
    6.7
    Marcos Guilherme1 KT
    6.6
    Óscar Arribas Pasero1 bàn
    6.37
    S. Zahedi
    6.36
    Stoichkov
    6.34
    Nené
    6.3
    Carlos Akapo
    6.2
    Syihan Hazmi
    6.19
    Eddy İsrafilov
    5.89
    Kevin Medina
    5.68
    Jonathan Silva
    5.66
    Cristian Glauder
    Chelsea
    8.58
    Liam DelapMOTM2 bàn
    7.1
    Nicolas Jackson
    6.87
    Jamie Gittens
    6.78
    Estêvão
    6.69
    Geovany Quenda
    6.66
    Reggie Watson
    6.63
    Mykhaylo Mudryk
    6.51
    Mahdi Nicoll-Jazuli
    6.48
    Tosin Adarabioyo
    6.48
    Gabriel Slonina
    6.47
    Dastan Satpaev
    6.33
    Olutayo Subuloye
    6.28
    Teddy Sharman-Lowe
    6.27
    Dário Essugo
    6.26
    Aarón Anselmino

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Johor Darul Ta'zim
    Sơ đồ 5-4-1
    Chelsea
    Sơ đồ 3-4-3
    16
    Syihan Hazmi
    24
    Óscar Arribas Pasero
    23
    Eddy İsrafilov
    81
    Kevin Medina
    5
    Cristian Glauder
    33
    Jonathan Silva
    10
    Arif Aiman Hanapi
    21
    Dejan Petrovic
    28
    Nacho Méndez
    95
    Marcos Guilherme
    7
    S. Zahedi
    28
    Teddy Sharman-Lowe
    37
    Olutayo Subuloye
    4
    Tosin Adarabioyo
    30
    Aarón Anselmino
    47
    Geovany Quenda
    14
    Dário Essugo
    32
    Mahdi Nicoll-Jazuli
    11
    Jamie Gittens
    41
    Estêvão
    9
    Liam Delap
    15
    Nicolas Jackson
    Dự bị
    Johor Darul Ta'zim
    1 Christian Abad Amat2 Matthew Davies9 Bergson12 Stuart Wilkin14 Shane Lowry18 Nené19 Stoichkov22 La'Vere Corbin-Ong26 Mohamadou Sumareh
    Chelsea
    19 Mamadou Sarr31 Reggie Watson35 Ted Curd36 Dastan Satpaev42 Calvin Diakite43 Mykhaylo Mudryk44 Gabriel Slonina46 Reggie Walsh76 Ryan Kavuma-McQueen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: Arif Aiman Hanapi lập công cho Johor Darul Ta'zim (kiến tạo: Marcos Guilherme)
    Phút 42: Liam Delap ghi bàn trên chấm phạt đền cho Chelsea
    Phút 62: Liam Delap ghi bàn trên chấm phạt đền cho Chelsea
    Phút 65: Óscar Arribas Pasero lập công cho Johor Darul Ta'zim
    Phút 86: Bergson lập công cho Johor Darul Ta'zim
    Phút 89: Cristian Glauder phản lưới nhà, Chelsea được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Johor Darul Ta'zim
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    Chelsea
    5 trận gần nhất
    HTBBT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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