Thống kê trận đấu Juventus 1-2 Inter: A. Diouf tỏa sáng, Inter giành trọn 3 điểm

Inter vượt qua Juventus với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.