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    Thống kê trận đấu Juventus 1-2 Inter: A. Diouf tỏa sáng, Inter giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 20:02

    Inter vượt qua Juventus với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    F. Dimarco — kiến tạo A. Bonny
    Inter
    62'
    A. Diouf — kiến tạo F. Esposito
    Inter
    85'
    F. Conceicao — kiến tạo F. Miretti
    Juventus
    Thẻ phạt
    75'
    D. Rugani
    Juventus
    Đồ thị diễn biến
    JuventusHT 45'Inter

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: F. Dimarco lập công cho Inter (kiến tạo: A. Bonny)
    Phút 62: A. Diouf lập công cho Inter (kiến tạo: F. Esposito)
    Phút 85: F. Conceicao lập công cho Juventus (kiến tạo: F. Miretti)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Juventus · 2 thắng1 hòaInter · 2 thắng
    15/02/2026
    Inter
    3 - 2
    Juventus
    INT
    13/09/2025
    Juventus
    4 - 3
    Inter
    JUV
    17/02/2025
    Juventus
    1 - 0
    Inter
    JUV
    27/10/2024
    Inter
    4 - 4
    Juventus
    Hòa
    05/02/2024
    Inter
    1 - 0
    Juventus
    INT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Juventus
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Inter
    5 trận gần nhất
    THHTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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