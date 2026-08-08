Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
F. Dimarco — kiến tạo A. Bonny
Inter
62'
A. Diouf — kiến tạo F. Esposito
Inter
85'
F. Conceicao — kiến tạo F. Miretti
Juventus
Đồ thị diễn biến
JuventusHT 45'Inter
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: F. Dimarco lập công cho Inter (kiến tạo: A. Bonny)
Phút 62: A. Diouf lập công cho Inter (kiến tạo: F. Esposito)
Phút 85: F. Conceicao lập công cho Juventus (kiến tạo: F. Miretti)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Juventus · 2 thắng1 hòaInter · 2 thắng
15/02/2026
Inter
3 - 2
Juventus
INT
13/09/2025
Juventus
4 - 3
Inter
JUV
17/02/2025
Juventus
1 - 0
Inter
JUV
27/10/2024
Inter
4 - 4
Juventus
Hòa
05/02/2024
Inter
1 - 0
Juventus
INT
Phong độ & thống kê mùa giải
Juventus
5 trận gần nhất
BTTTH
Inter
5 trận gần nhất
THHTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)