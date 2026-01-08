Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
89'
Justin Oboavwoduo — kiến tạo Vasilije Adžić
Juventus
Đồ thị diễn biến
JuventusHT 45'Nice
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Douglas Luiz
Juventus
1 bàn
Justin Oboavwoduo
Juventus
1 bàn
Vasilije Adžić
Juventus
1 kiến tạo · điểm 6.49
Lloyd Kelly
Juventus
Điểm 7.33
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Juventus
7.23
Justin Oboavwoduo1 bàn
Nice
6.84
Xavier Mandza Tsiendi
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Juventus
8 Teun Koopmeiners17 Vasilije Adžić23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal43 Javier Gil45 Justin Oboavwoduo
Nice
2 Ali Abdi6 Enguerrand Bouard22 Issiaga Camara25 Mohamed-Ali Cho33 Antoine Mendy37 Kojo Peprah Oppong44 Zoumana Diallo77 Teddy Boulhendi87 Everton Pereira
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Douglas Luiz lập công cho Juventus
Phút 89: Justin Oboavwoduo lập công cho Juventus (kiến tạo: Vasilije Adžić)
Phong độ & thống kê mùa giải
Juventus
5 trận gần nhất
TTHHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)