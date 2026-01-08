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    Thống kê trận đấu Juventus 2-0 Nice: Justin Oboavwoduo tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn01/08/2026 00:47

    Juventus vượt qua Nice với tỷ số 2-0. Lloyd Kelly là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.33. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    11'
    Douglas Luiz
    Juventus
    89'
    Justin Oboavwoduo — kiến tạo Vasilije Adžić
    Juventus
    Đồ thị diễn biến
    JuventusHT 45'Nice

    Thống kê trận đấu

    JuventusThống kêNice
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    8
    Dứt điểm
    5
    4
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Douglas Luiz
    Douglas Luiz
    Juventus
    1 bàn
    Justin Oboavwoduo
    Justin Oboavwoduo
    Juventus
    1 bàn
    Vasilije Adžić
    Vasilije Adžić
    Juventus
    1 kiến tạo · điểm 6.49
    Lloyd Kelly
    Lloyd Kelly
    Juventus
    Điểm 7.33

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Juventus
    7.33
    Lloyd KellyMOTM
    7.24
    Douglas Luiz1 bàn
    7.23
    Justin Oboavwoduo1 bàn
    6.86
    Andrea Cambiaso
    6.84
    Federico Gatti
    6.81
    Pierre Kalulu
    6.79
    Zeki Çelik
    6.76
    Manuel Locatelli
    6.68
    Carlo Pinsoglio
    6.65
    Teun Koopmeiners
    6.62
    Arthur Melo
    6.58
    Michele Di Gregorio
    6.54
    Fabio Miretti
    6.5
    Juan Cabal
    6.49
    Vasilije Adžić1 KT
    6.47
    Durmiši Arman
    6.46
    Edon Zhegrova
    6.46
    Adin Licina
    6.45
    Arkadiusz Milik
    6.4
    Javier Gil
    6.22
    João Mário
    Nice
    6.94
    Jonathan Clauss
    6.9
    Youssouf Ndayishimiye
    6.84
    Xavier Mandza Tsiendi
    6.77
    Sofiane Diop
    6.66
    Melvin Bard
    6.64
    Hamza Koutoune
    6.63
    Zoumana Diallo
    6.47
    Mohamed-Ali Cho
    6.47
    Teddy Boulhendi
    6.42
    Enguerrand Bouard
    6.4
    Isak Jansson
    6.37
    Issiaga Camara
    6.37
    Antoine Mendy
    6.37
    Djibril Coulibaly
    6.36
    Victor Orakpo
    6.34
    Laurent Abergel
    6.29
    Everton Pereira
    6.19
    Ali Abdi
    6.19
    Yehvann Diouf

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Juventus
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Nice
    Sơ đồ 3-4-2-1
    16
    Michele Di Gregorio
    4
    Federico Gatti
    6
    Lloyd Kelly
    15
    Pierre Kalulu
    2
    Zeki Çelik
    5
    Manuel Locatelli
    12
    Douglas Luiz
    27
    Andrea Cambiaso
    11
    Edon Zhegrova
    21
    Fabio Miretti
    14
    Arkadiusz Milik
    23
    Yehvann Diouf
    84
    Hamza Koutoune
    55
    Youssouf Ndayishimiye
    35
    Xavier Mandza Tsiendi
    92
    Jonathan Clauss
    39
    Djibril Coulibaly
    19
    Laurent Abergel
    26
    Melvin Bard
    21
    Isak Jansson
    10
    Sofiane Diop
    14
    Victor Orakpo
    Dự bị
    Juventus
    8 Teun Koopmeiners17 Vasilije Adžić23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal43 Javier Gil45 Justin Oboavwoduo
    Nice
    2 Ali Abdi6 Enguerrand Bouard22 Issiaga Camara25 Mohamed-Ali Cho33 Antoine Mendy37 Kojo Peprah Oppong44 Zoumana Diallo77 Teddy Boulhendi87 Everton Pereira

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Douglas Luiz lập công cho Juventus
    Phút 89: Justin Oboavwoduo lập công cho Juventus (kiến tạo: Vasilije Adžić)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Juventus
    5 trận gần nhất
    TTHHB
    Nice
    5 trận gần nhất
    BTTHB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Juventus 2-0 Nice: Justin Oboavwoduo tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm
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