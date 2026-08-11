Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
13'
Reinaldo — kiến tạo Everton Bala
Levski Sofia
Thẻ phạt
88'
Nikola Serafimov
Levski Sofia
90+4'
Gustavo Pinto Mendonça
Kairat
Đồ thị diễn biến
KairatHT 45'Levski Sofia
Thống kê trận đấu
KairatThống kêLevski Sofia
Kairat vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Reinaldo
Levski Sofia
1 bàn
Everton Bala
Levski Sofia
1 kiến tạo · điểm 7.14
Svetoslav Vutsov
Levski Sofia
Điểm 8.55
Jaakko Oksanen
Kairat
Điểm 7.64
Lucas Áfrico
Kairat
Điểm 7.62
Marc Gual
Kairat
Điểm 7.56
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Kairat
6.51
Gustavo Pinto Mendonça
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Levski Sofia
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Kairat
5 Lev Kurgin6 Adilet Sadybekov9 Edmilson15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov27 Mukhamedali Abish30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
Levski Sofia
1 Ognyan Vladimirov2 Hevertton3 Maicon4 Christian Makoun9 Juan Perea10 Asen Mitkov22 Mazire Soula27 David Kusso28 Steven Stoyanchov
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: Reinaldo lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Everton Bala)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Kairat · 0 thắng0 hòaLevski Sofia · 1 thắng
05/08/2026
Levski Sofia
1 - 0
Kairat
LS
Phong độ & thống kê mùa giải
Kairat
5 trận gần nhất
BBTBT
Levski Sofia
5 trận gần nhất
TTHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)