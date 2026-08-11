Tin mới

    Thống kê trận đấu Kairat 0-1 Levski Sofia: Reinaldo tỏa sáng, Levski Sofia giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn11/08/2026 23:59

    Levski Sofia vượt qua Kairat với tỷ số 1-0. Svetoslav Vutsov là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.55. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    13'
    Reinaldo — kiến tạo Everton Bala
    Levski Sofia
    Thẻ phạt
    7'
    Everton Bala
    Levski Sofia
    45+6'
    Olzhas Baybek
    Kairat
    60'
    Damir Kasabulat
    Kairat
    73'
    Aldair
    Levski Sofia
    88'
    Nikola Serafimov
    Levski Sofia
    89'
    Juan Perea
    Levski Sofia
    90+4'
    Gustavo Pinto Mendonça
    Kairat
    Đồ thị diễn biến
    KairatHT 45'Levski Sofia

    Thống kê trận đấu

    KairatThống kêLevski Sofia
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    20
    Dứt điểm
    9
    6
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    14
    3
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    Kairat vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Reinaldo
    Reinaldo
    Levski Sofia
    1 bàn
    Everton Bala
    Everton Bala
    Levski Sofia
    1 kiến tạo · điểm 7.14
    Svetoslav Vutsov
    Svetoslav Vutsov
    Levski Sofia
    Điểm 8.55
    Jaakko Oksanen
    Jaakko Oksanen
    Kairat
    Điểm 7.64
    Lucas Áfrico
    Lucas Áfrico
    Kairat
    Điểm 7.62
    Marc Gual
    Marc Gual
    Kairat
    Điểm 7.56

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Kairat
    7.64
    Jaakko Oksanen
    7.62
    Lucas Áfrico
    7.56
    Marc Gual
    7.44
    Aleksandr Shirobokov
    7.32
    Oiva Jukkola
    6.95
    Aleksandr Mrynskiy
    6.8
    Edmilson
    6.57
    Temirlan Anarbekov
    6.57
    Ismail Bekbolat
    6.52
    Damir Kasabulat
    6.51
    Gustavo Pinto Mendonça
    6.44
    Luís Mata
    6.39
    Mansur Birkurmanov
    6.37
    Olzhas Baybek
    Levski Sofia
    8.55
    Svetoslav VutsovMOTM
    7.33
    Gasper Trdin
    7.14
    Everton Bala1 KT
    7.05
    Nikola Serafimov
    7.04
    Kristian Dimitrov
    7
    Mehdi Moubarik
    6.91
    Reinaldo1 bàn
    6.89
    Serginho
    6.86
    Aldair
    6.85
    Armstrong Oko-Flex
    6.65
    Álex Centelles
    6.41
    Hevertton
    6.39
    Maicon
    6.39
    Juan Perea
    6.27
    Mazire Soula

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Kairat
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Levski Sofia
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Temirlan Anarbekov
    4
    Damir Kasabulat
    25
    Aleksandr Shirobokov
    44
    Lucas Áfrico
    3
    Luís Mata
    8
    Olzhas Baybek
    13
    Jaakko Oksanen
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    22
    Gustavo Pinto Mendonça
    19
    Oiva Jukkola
    28
    Marc Gual
    92
    Svetoslav Vutsov
    21
    Aldair
    50
    Kristian Dimitrov
    31
    Nikola Serafimov
    20
    Álex Centelles
    18
    Gasper Trdin
    19
    Mehdi Moubarik
    11
    Armstrong Oko-Flex
    35
    Serginho
    17
    Everton Bala
    7
    Reinaldo
    Dự bị
    Kairat
    5 Lev Kurgin6 Adilet Sadybekov9 Edmilson15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov27 Mukhamedali Abish30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
    Levski Sofia
    1 Ognyan Vladimirov2 Hevertton3 Maicon4 Christian Makoun9 Juan Perea10 Asen Mitkov22 Mazire Soula27 David Kusso28 Steven Stoyanchov

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: Reinaldo lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Everton Bala)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Kairat · 0 thắng0 hòaLevski Sofia · 1 thắng
    05/08/2026
    Levski Sofia
    1 - 0
    Kairat
    LS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kairat
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    Levski Sofia
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Kairat 0-1 Levski Sofia: Reinaldo tỏa sáng, Levski Sofia giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO