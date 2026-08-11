Thống kê trận đấu Kairat 0-1 Levski Sofia: Reinaldo tỏa sáng, Levski Sofia giành trọn 3 điểm

Levski Sofia vượt qua Kairat với tỷ số 1-0. Svetoslav Vutsov là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.55. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.