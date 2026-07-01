Thống kê trận đấu Kairat 1-0 (pen 6-5) Omonia Nicosia: Kairat thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Kairat và Omonia Nicosia hòa 1-0 sau 120 phút, Kairat giành chiến thắng 6-5 ở loạt luân lưu. Andronikos Kakoullis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.