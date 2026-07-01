Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
37'
Edmilson — kiến tạo Luís Mata
Kairat
Thẻ phạt
26'
Andronikos Kakoullis
Omonia Nicosia
67'
Gustavo Pinto Mendonça
Kairat
68'
Senou Coulibaly
Omonia Nicosia
96'
Mateo Maric
Omonia Nicosia
111'
Senou Coulibaly
Omonia Nicosia
Đồ thị diễn biến
KairatHT 45'Omonia Nicosia
Thống kê trận đấu
KairatThống kêOmonia Nicosia
Kairat kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Kairat vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Edmilson
Kairat
1 bàn
Luís Mata
Kairat
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Kairat
6.5
Temirlan AnarbekovMOTM
6.5
Aleksandr MartynovichMOTM
6.5
Gustavo Pinto MendonçaMOTM
6.5
Aleksandr MrynskiyMOTM
Omonia Nicosia
6.5
Andronikos KakoullisMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Omonia Nicosia
Sơ đồ 4-4-2
Dự bị
Kairat
6 Adilet Sadybekov8 Olzhas Baybek9 Edmilson15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov25 Aleksandr Shirobokov30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
Omonia Nicosia
6 Carel Eiting7 Jaden Montnor10 Anastasios Chatzigiovanis23 Francis Uzoho31 Ioannis Kousoulos78 Pantelis Michael82 Andreas Christou85 Angelos Neofytou90 Christos Konstantinidis
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: Andronikos Kakoullis (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người
Phút 37: Edmilson lập công cho Kairat (kiến tạo: Luís Mata)
Phút 111: Senou Coulibaly (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Kairat · 0 thắng2 hòaOmonia Nicosia · 1 thắng
23/07/2026
Omonia Nicosia
1 - 0
Kairat
ON
10/12/2021
Omonia Nicosia
0 - 0
Kairat
Hòa
16/09/2021
Kairat
0 - 0
Omonia Nicosia
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Kairat
5 trận gần nhất
TBTTB
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
BTTHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)