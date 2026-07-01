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    Thống kê trận đấu Kairat 1-0 (pen 6-5) Omonia Nicosia: Kairat thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn30/07/2026 00:54

    Kairat và Omonia Nicosia hòa 1-0 sau 120 phút, Kairat giành chiến thắng 6-5 ở loạt luân lưu. Andronikos Kakoullis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    37'
    Edmilson — kiến tạo Luís Mata
    Kairat
    Thẻ phạt
    24'
    Oiva Jukkola
    Kairat
    26'
    Andronikos Kakoullis
    Omonia Nicosia
    41'
    Aleksandr Mrynskiy
    Kairat
    67'
    Gustavo Pinto Mendonça
    Kairat
    68'
    Senou Coulibaly
    Omonia Nicosia
    96'
    Mateo Maric
    Omonia Nicosia
    111'
    Senou Coulibaly
    Omonia Nicosia
    Đồ thị diễn biến
    KairatHT 45'Omonia Nicosia

    Thống kê trận đấu

    KairatThống kêOmonia Nicosia
    70%
    Kiểm soát bóng
    30%
    23
    Dứt điểm
    2
    10
    Trúng đích
    0
    11
    Phạt góc
    2
    22
    Phạm lỗi
    16
    3
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    9
    Kairat kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng; Kairat vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Edmilson
    Edmilson
    Kairat
    1 bàn
    Luís Mata
    Luís Mata
    Kairat
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Kairat
    6.5
    Temirlan AnarbekovMOTM
    6.5
    Luís MataMOTM1 KT
    6.5
    Damir KasabulatMOTM
    6.5
    Lev KurginMOTM
    6.5
    Jaakko OksanenMOTM
    6.5
    Aleksandr MartynovichMOTM
    6.5
    Oiva JukkolaMOTM
    6.5
    Gustavo Pinto MendonçaMOTM
    6.5
    Aleksandr MrynskiyMOTM
    6.5
    Marc GualMOTM
    6.5
    Lucas ÁfricoMOTM
    Omonia Nicosia
    6.5
    Andronikos KakoullisMOTM
    6.37
    Ewandro Costa
    6.37
    Mateo Maric
    6.37
    Mihlali Mayambela
    6.37
    Muamer Tankovic
    6.37
    Panagiotis Andreou
    6.26
    Senou Coulibaly
    6.26
    Stefan Simic
    6.26
    Jure Balkovec
    6.26
    Nikolas Panagiotou
    6.12
    Fabiano

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Kairat
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Omonia Nicosia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Temirlan Anarbekov
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    14
    Aleksandr Martynovich
    44
    Lucas Áfrico
    3
    Luís Mata
    4
    Damir Kasabulat
    22
    Gustavo Pinto Mendonça
    19
    Oiva Jukkola
    13
    Jaakko Oksanen
    5
    Lev Kurgin
    28
    Marc Gual
    40
    Fabiano
    27
    Stefan Simic
    5
    Senou Coulibaly
    30
    Nikolas Panagiotou
    29
    Jure Balkovec
    11
    Ewandro Costa
    74
    Panagiotis Andreou
    14
    Mateo Maric
    21
    Mihlali Mayambela
    9
    Andronikos Kakoullis
    22
    Muamer Tankovic
    Dự bị
    Kairat
    6 Adilet Sadybekov8 Olzhas Baybek9 Edmilson15 Mansur Birkurmanov17 Azamat Tuyakbaev20 Erkin Tapalov25 Aleksandr Shirobokov30 Danila Buch32 Adlan Nurgaliyev
    Omonia Nicosia
    6 Carel Eiting7 Jaden Montnor10 Anastasios Chatzigiovanis23 Francis Uzoho31 Ioannis Kousoulos78 Pantelis Michael82 Andreas Christou85 Angelos Neofytou90 Christos Konstantinidis

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: Andronikos Kakoullis (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người
    Phút 37: Edmilson lập công cho Kairat (kiến tạo: Luís Mata)
    Phút 111: Senou Coulibaly (Omonia Nicosia) nhận thẻ đỏ, Omonia Nicosia phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Kairat · 0 thắng2 hòaOmonia Nicosia · 1 thắng
    23/07/2026
    Omonia Nicosia
    1 - 0
    Kairat
    ON
    10/12/2021
    Omonia Nicosia
    0 - 0
    Kairat
    Hòa
    16/09/2021
    Kairat
    0 - 0
    Omonia Nicosia
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kairat
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    Omonia Nicosia
    5 trận gần nhất
    BTTHH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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