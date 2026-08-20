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    Thống kê trận đấu Kairat Almaty 0-3 Anderlecht: D. Sikan tỏa sáng, Anderlecht giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn20/08/2026 23:54

    Anderlecht giành chiến thắng đậm 3-0 trước Kairat Almaty. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    2'
    J. Oksanen(phản lưới)
    Anderlecht
    24'
    L. Ambros
    Anderlecht
    45+1'
    D. Sikan — kiến tạo L. Ambros
    Anderlecht
    Thẻ phạt
    21'
    M. Cvetkovic (Foul)
    Anderlecht
    38'
    A. Shirobokov (Serious foul)
    Kairat Almaty
    49'
    A. Maamar (Unsportsmanlike conduct)
    Anderlecht
    52'
    G. Biancone (Holding)
    Anderlecht
    64'
    J. Oksanen (Tripping)
    Kairat Almaty
    73'
    E. Llansana (Foul)
    Anderlecht
    Đồ thị diễn biến
    Kairat AlmatyHT 45'Anderlecht

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: J. Oksanen phản lưới nhà, Anderlecht được hưởng bàn thắng
    Phút 24: L. Ambros lập công cho Anderlecht
    Phút 38: A. Shirobokov (Kairat Almaty) nhận thẻ đỏ, Kairat Almaty phải chơi thiếu người
    Phút 46: D. Sikan lập công cho Anderlecht (kiến tạo: L. Ambros)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kairat Almaty
    5 trận gần nhất
    BTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Anderlecht
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Kairat Almaty 0-3 Anderlecht: D. Sikan tỏa sáng, Anderlecht giành chiến thắng, đi tiếp
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