Anderlecht giành chiến thắng đậm 3-0 trước Kairat Almaty. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 38: A. Shirobokov (Kairat Almaty) nhận thẻ đỏ, Kairat Almaty phải chơi thiếu người

Phút 2: J. Oksanen phản lưới nhà, Anderlecht được hưởng bàn thắng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)