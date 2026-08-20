Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
2'
J. Oksanen(phản lưới)
Anderlecht
45+1'
D. Sikan — kiến tạo L. Ambros
Anderlecht
Thẻ phạt
21'
M. Cvetkovic (Foul)
Anderlecht
38'
A. Shirobokov (Serious foul)
Kairat Almaty
49'
A. Maamar (Unsportsmanlike conduct)
Anderlecht
52'
G. Biancone (Holding)
Anderlecht
64'
J. Oksanen (Tripping)
Kairat Almaty
73'
E. Llansana (Foul)
Anderlecht
Đồ thị diễn biến
Kairat AlmatyHT 45'Anderlecht
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: J. Oksanen phản lưới nhà, Anderlecht được hưởng bàn thắng
Phút 24: L. Ambros lập công cho Anderlecht
Phút 38: A. Shirobokov (Kairat Almaty) nhận thẻ đỏ, Kairat Almaty phải chơi thiếu người
Phút 46: D. Sikan lập công cho Anderlecht (kiến tạo: L. Ambros)
Phong độ & thống kê mùa giải
Kairat Almaty
5 trận gần nhất
BTBB
Anderlecht
5 trận gần nhất
TBTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)