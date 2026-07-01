Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
49'
E. E. Lotar Eyang — kiến tạo H. Perk
Kalju Nomme
75'
I. Jabir — kiến tạo N. Ivanov
Kalju Nomme
Đồ thị diễn biến
Kalju NommeHT 45'Shelbourne
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Kalju Nomme
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
Shelbourne
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lorcan Fitzgerald
Dự bị
Kalju Nomme
88 Daniil Sotsugov10 Nikita Ivanov30 Ibrahim Jabir69 Maksim Pavlov20 Modou Tambedou74 Fjodor Jekimov5 Uku Korre22 Aleksandr Nikolajev7 Daniil Tarassenkov
Shelbourne
16 Odhran Casey36 Will Jarvis44 Daniel Ring6 Jonathan Lunney73 Finn Moylan13 Murray Johnson15 Sam Bone2 Sean Gannon55 James Roche
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: D. Kelly lập công cho Shelbourne
Phút 31: O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ đỏ, Kalju Nomme phải chơi thiếu người
Phút 49: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: H. Perk)
Phút 75: I. Jabir lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: N. Ivanov)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Kalju Nomme · 0 thắng0 hòaShelbourne · 1 thắng
24/07/2026
Shelbourne
5 - 2
Kalju Nomme
SHE
Phong độ & thống kê mùa giải
Kalju Nomme
5 trận gần nhất
TBHHT
Shelbourne
5 trận gần nhất
BTHHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)