Kalju Nomme đã ngược dòng đánh bại Shelbourne 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 31: O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ đỏ, Kalju Nomme phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)