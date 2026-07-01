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    Thống kê trận đấu Kalju Nomme 2-1 Shelbourne: Kalju Nomme ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 00:57

    Kalju Nomme đã ngược dòng đánh bại Shelbourne 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    14'
    D. Kelly
    Shelbourne
    49'
    E. E. Lotar Eyang — kiến tạo H. Perk
    Kalju Nomme
    75'
    I. Jabir — kiến tạo N. Ivanov
    Kalju Nomme
    Thẻ phạt
    31'
    O. Musolitin
    Kalju Nomme
    42'
    D. Kelly
    Shelbourne
    77'
    J. Lunney
    Shelbourne
    78'
    M. Tambedou
    Kalju Nomme
    90'
    D. Ring
    Shelbourne
    90+1'
    N. Ivanov
    Kalju Nomme
    90+2'
    Kalju Nomme
    Đồ thị diễn biến
    Kalju NommeHT 45'Shelbourne

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Kalju Nomme
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nikita Andreev
    Shelbourne
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lorcan Fitzgerald
    1
    Henri Perk
    78
    Danyl Mashchenko
    50
    Maksim Podholjuzin
    46
    Roko Vukušić
    4
    Alex Boronilštšikov
    26
    Rommi Siht
    8
    Oleksandr Musolitin
    59
    Bogdan Vastsuk
    21
    Tiago Baptista
    11
    Mihhail Orlov
    17
    Enrique Esono
    19
    Eddie Beach
    25
    Milan Mbeng
    4
    Kameron Ledwidge
    29
    Paddy Barrett
    18
    James Norris
    17
    Daniel Kelly
    23
    Kerr McInroy
    14
    Ali Coote
    27
    Evan Caffrey
    20
    Rodrigo Freitas
    22
    Sean Moore
    Dự bị
    Kalju Nomme
    88 Daniil Sotsugov10 Nikita Ivanov30 Ibrahim Jabir69 Maksim Pavlov20 Modou Tambedou74 Fjodor Jekimov5 Uku Korre22 Aleksandr Nikolajev7 Daniil Tarassenkov
    Shelbourne
    16 Odhran Casey36 Will Jarvis44 Daniel Ring6 Jonathan Lunney73 Finn Moylan13 Murray Johnson15 Sam Bone2 Sean Gannon55 James Roche

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: D. Kelly lập công cho Shelbourne
    Phút 31: O. Musolitin (Kalju Nomme) nhận thẻ đỏ, Kalju Nomme phải chơi thiếu người
    Phút 49: E. E. Lotar Eyang lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: H. Perk)
    Phút 75: I. Jabir lập công cho Kalju Nomme (kiến tạo: N. Ivanov)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Kalju Nomme · 0 thắng0 hòaShelbourne · 1 thắng
    24/07/2026
    Shelbourne
    5 - 2
    Kalju Nomme
    SHE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kalju Nomme
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    7
    Thủng lưới
    Shelbourne
    5 trận gần nhất
    BTHHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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