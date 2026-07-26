Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
50'
Tim Civeja — kiến tạo Moritz Broschinski
Karlsruher SC
90+4'
Andy Diouf — kiến tạo Alessandro Bastoni
Inter
Đồ thị diễn biến
Karlsruher SCHT 45'Inter
Thống kê trận đấu
Karlsruher SCThống kêInter
Inter vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Andy Diouf
Inter
1 bàn
Tim Civeja
Karlsruher SC
1 bàn
Moritz Broschinski
Karlsruher SC
1 kiến tạo · điểm 7.26
Hans Christian Bernat
Karlsruher SC
Điểm 8.38
Marvin Wanitzek
Karlsruher SC
Điểm 7.39
Josep Martínez
Inter
Điểm 7.25
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Karlsruher SC
8.38
Hans Christian Bernat
7.26
Moritz Broschinski1 KT
6.31
Jason Ponente-Ramirez
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Karlsruher SC
6 Santeri Väänänen11 Noel Eichinger15 Paul Scholl18 Ferdinand Gebert23 Tim Civeja30 Robin Himmelmann33 Viktor Bergh37 Jason Ponente-Ramirez
Inter
7 Piotr Zieliński12 Raffaele Di Gennaro16 Davide Frattesi17 Andy Diouf24 Ebenezer Akinsanmiro28 Benjamin Pavard32 Federico Dimarco48 Mattia Mosconi49 Ivan Provedel
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: Tim Civeja lập công cho Karlsruher SC (kiến tạo: Moritz Broschinski )
Phút 91: Andy Diouf lập công cho Inter
Phút 94: Andy Diouf lập công cho Inter (kiến tạo: Alessandro Bastoni)
Phong độ & thống kê mùa giải
Karlsruher SC
5 trận gần nhất
BBHBT
Inter
5 trận gần nhất
THHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)