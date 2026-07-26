Tin mới

    Thống kê trận đấu Karlsruher SC 1-2 Inter: Inter ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân26/07/2026 23:26

    Inter đã ngược dòng đánh bại Karlsruher SC 2-1. Andy Diouf là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.73. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    50'
    Tim Civeja — kiến tạo Moritz Broschinski 
    Karlsruher SC
    90+1'
    Andy Diouf
    Inter
    90+4'
    Andy Diouf — kiến tạo Alessandro Bastoni
    Inter
    Thẻ phạt
    31'
    Leonardo Bovio
    Inter
    70'
    Tim Civeja
    Karlsruher SC
    Đồ thị diễn biến
    Karlsruher SCHT 45'Inter

    Thống kê trận đấu

    Karlsruher SCThống kêInter
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    24
    4
    Trúng đích
    11
    3
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    3
    9
    Thủ môn cứu thua
    3
    Inter vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Andy Diouf
    Andy Diouf
    Inter
    1 bàn
    Tim Civeja
    Tim Civeja
    Karlsruher SC
    1 bàn
    Moritz Broschinski
    Moritz Broschinski
    Karlsruher SC
    1 kiến tạo · điểm 7.26
    Hans Christian Bernat
    Hans Christian Bernat
    Karlsruher SC
    Điểm 8.38
    Marvin Wanitzek
    Marvin Wanitzek
    Karlsruher SC
    Điểm 7.39
    Josep Martínez
    Josep Martínez
    Inter
    Điểm 7.25

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Karlsruher SC
    8.38
    Hans Christian Bernat
    7.39
    Marvin Wanitzek
    7.26
    Moritz Broschinski1 KT
    7.14
    Tim Civeja1 bàn
    7.07
    Rafael Pinto Pedrosa
    6.95
    Deniz Ofli
    6.81
    Marcel Franke
    6.66
    Shio Fukuda
    6.61
    Kevin Wiethaup
    6.58
    Santeri Väänänen
    6.58
    Christoph Kobald
    6.48
    Noel Eichinger
    6.37
    Sebastian Jung
    6.31
    Jason Ponente-Ramirez
    6.21
    Paul Scholl
    6.13
    Viktor Bergh
    Inter
    8.73
    Andy DioufMOTM1 bàn
    7.25
    Josep Martínez
    7.19
    Federico Dimarco
    6.99
    Yann Bisseck
    6.92
    Carlos Augusto
    6.91
    Piotr Zieliński
    6.91
    Pio Esposito
    6.84
    Nicolò Barella
    6.79
    Matteo Lavelli
    6.78
    Mattia Marello
    6.75
    Aleksandar Stanković
    6.75
    Benjamin Pavard
    6.7
    Luka Topalović
    6.69
    Mattia Mosconi
    6.68
    Henrikh Mkhitaryan
    6.68
    Ebenezer Akinsanmiro
    6.67
    Jamal Iddrissou
    6.61
    Luis Henrique
    6.53
    Davide Frattesi
    6.48
    Alessandro Bastoni
    6.46
    Leonardo Bovio
    6.28
    Yvan Maye
    6.15
    Raffaele Di Gennaro

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Karlsruher SC
    Sơ đồ 4-4-2
    Inter
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Hans Christian Bernat
    2
    Sebastian Jung
    28
    Marcel Franke
    22
    Christoph Kobald
    3
    Deniz Ofli
    36
    Rafael Pinto Pedrosa
    7
    Kevin Wiethaup
    26
    Danyal Zor
    13
    Shio Fukuda
    9
    Moritz Broschinski
    10
    Marvin Wanitzek
    13
    Josep Martínez
    31
    Yann Bisseck
    46
    Leonardo Bovio
    30
    Carlos Augusto
    11
    Luis Henrique
    23
    Nicolò Barella
    22
    Henrikh Mkhitaryan
    5
    Aleksandar Stanković
    54
    Mattia Marello
    52
    Jamal Iddrissou
    94
    Pio Esposito
    Dự bị
    Karlsruher SC
    6 Santeri Väänänen11 Noel Eichinger15 Paul Scholl18 Ferdinand Gebert23 Tim Civeja30 Robin Himmelmann33 Viktor Bergh37 Jason Ponente-Ramirez
    Inter
    7 Piotr Zieliński12 Raffaele Di Gennaro16 Davide Frattesi17 Andy Diouf24 Ebenezer Akinsanmiro28 Benjamin Pavard32 Federico Dimarco48 Mattia Mosconi49 Ivan Provedel

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: Tim Civeja lập công cho Karlsruher SC (kiến tạo: Moritz Broschinski )
    Phút 91: Andy Diouf lập công cho Inter
    Phút 94: Andy Diouf lập công cho Inter (kiến tạo: Alessandro Bastoni)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Karlsruher SC
    5 trận gần nhất
    BBHBT
    Inter
    5 trận gần nhất
    THHTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Karlsruher SC 1-2 Inter: Inter ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO