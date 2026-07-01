Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
85'
Leon Krekovic — kiến tạo Amine Benchaib
Kauno Žalgiris
Thẻ phạt
37'
Anton Tolordava
Kauno Žalgiris
Đồ thị diễn biến
Kauno ŽalgirisHT 45'KÍ
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Leon Krekovic
Kauno Žalgiris
1 bàn
Amine Benchaib
Kauno Žalgiris
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Kauno Žalgiris
6.5
Amine BenchaibMOTM1 KT
6.5
Franco BaldassarraMOTM
6.5
Nosa Iyobosa EdokpolorMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Kauno Žalgiris
2 Tautvydas Burdzilauskas4 Luka Racic8 Yukiyoshi Karashima9 Leon Krekovic10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic22 Deividas Mikelionis23 Aldayr Hernández
KÍ
6 Daniel Johansen7 Árni Frederiksberg11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez25 Hampus Näsström27 Dávid Reynheim
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 85: Leon Krekovic lập công cho Kauno Žalgiris (kiến tạo: Amine Benchaib)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Kauno Žalgiris · 0 thắng1 hòaKÍ · 0 thắng
22/07/2026
KÍ
0 - 0
Kauno Žalgiris
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
THTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)