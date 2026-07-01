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    Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-0 KÍ: Leon Krekovic tỏa sáng, Kauno Žalgiris giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn30/07/2026 00:52

    Kauno Žalgiris vượt qua KÍ với tỷ số 1-0. Anton Tolordava là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    85'
    Leon Krekovic — kiến tạo Amine Benchaib
    Kauno Žalgiris
    Thẻ phạt
    32'
    Gastón Tellechea
    37'
    Jean Carlos
    37'
    Anton Tolordava
    Kauno Žalgiris
    76'
    Mansour Sinyan
    90+1'
    Hallur Hansson
    Đồ thị diễn biến
    Kauno ŽalgirisHT 45'

    Thống kê trận đấu

    Kauno ŽalgirisThống kê
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    4
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    1
    17
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Leon Krekovic
    Leon Krekovic
    Kauno Žalgiris
    1 bàn
    Amine Benchaib
    Amine Benchaib
    Kauno Žalgiris
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Kauno Žalgiris
    6.5
    Anton TolordavaMOTM
    6.5
    Amine BenchaibMOTM1 KT
    6.5
    Vykintas SlivkaMOTM
    6.5
    Renan OliveiraMOTM
    6.5
    Motiejus BurbaMOTM
    6.5
    Franco BaldassarraMOTM
    6.5
    Nosa Iyobosa EdokpolorMOTM
    6.5
    Joris MoutachyMOTM
    6.5
    Tomas ŠvedkauskasMOTM
    6.5
    Fabien OuregaMOTM
    6.5
    Rokas LekiatasMOTM
    6.5
    Mansour SinyanMOTM
    6.5
    Jean CarlosMOTM
    6.46
    Páll Klettskard
    6.37
    Deni Pavlovic
    6.37
    Hallur Hansson
    6.37
    Filip Brattbakk
    6.37
    Oussama Ali
    6.26
    Gastón Tellechea
    6.26
    Jóannes Danielsen
    6.26
    Gilli Sörensen
    6.12
    Mark Jensen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Kauno Žalgiris
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Sơ đồ 3-4-3
    55
    Tomas Švedkauskas
    45
    Joris Moutachy
    3
    Anton Tolordava
    77
    Rokas Lekiatas
    37
    Nosa Iyobosa Edokpolor
    32
    Franco Baldassarra
    24
    Motiejus Burba
    7
    Amine Benchaib
    14
    Vykintas Slivka
    70
    Fabien Ourega
    19
    Renan Oliveira
    96
    Mark Jensen
    26
    Gilli Sörensen
    5
    Deni Pavlovic
    2
    Gastón Tellechea
    23
    Jóannes Danielsen
    10
    Hallur Hansson
    4
    Mansour Sinyan
    36
    Jean Carlos
    17
    Filip Brattbakk
    9
    Páll Klettskard
    28
    Oussama Ali
    Dự bị
    Kauno Žalgiris
    2 Tautvydas Burdzilauskas4 Luka Racic8 Yukiyoshi Karashima9 Leon Krekovic10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic22 Deividas Mikelionis23 Aldayr Hernández
    6 Daniel Johansen7 Árni Frederiksberg11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez25 Hampus Näsström27 Dávid Reynheim

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 85: Leon Krekovic lập công cho Kauno Žalgiris (kiến tạo: Amine Benchaib)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Kauno Žalgiris · 0 thắng1 hòaKÍ · 0 thắng
    22/07/2026
    0 - 0
    Kauno Žalgiris
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kauno Žalgiris
    5 trận gần nhất
    THTHT
    5 trận gần nhất
    BHTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-0 KÍ: Leon Krekovic tỏa sáng, Kauno Žalgiris giành trọn 3 điểm
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