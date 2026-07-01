Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-0 KÍ: Leon Krekovic tỏa sáng, Kauno Žalgiris giành trọn 3 điểm

Kauno Žalgiris vượt qua KÍ với tỷ số 1-0. Anton Tolordava là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.