Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-2 Dinamo Zagreb: Josip Misic tỏa sáng, Dinamo Zagreb giành trọn 3 điểm

Dinamo Zagreb vượt qua Kauno Žalgiris với tỷ số 2-1. Luka Stojkovic là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.