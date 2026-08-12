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    Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-2 Dinamo Zagreb: Josip Misic tỏa sáng, Dinamo Zagreb giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 01:54

    Dinamo Zagreb vượt qua Kauno Žalgiris với tỷ số 2-1. Luka Stojkovic là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    19'
    Lukas Kacavenda — kiến tạo Dion Beljo
    Dinamo Zagreb
    30'
    Josip Misic
    Dinamo Zagreb
    56'
    Gabriel Debeljuh — kiến tạo Leon Krekovic
    Kauno Žalgiris
    Thẻ phạt
    10'
    Anton Tolordava
    Kauno Žalgiris
    11'
    Joris Moutachy
    Kauno Žalgiris
    32'
    Ivan Filipovic
    Dinamo Zagreb
    54'
    Dion Beljo
    Dinamo Zagreb
    Đồ thị diễn biến
    Kauno ŽalgirisHT 45'Dinamo Zagreb

    Thống kê trận đấu

    Kauno ŽalgirisThống kêDinamo Zagreb
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    13
    Dứt điểm
    9
    6
    Trúng đích
    6
    8
    Phạt góc
    1
    14
    Phạm lỗi
    8
    3
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    5
    Kauno Žalgiris kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Kauno Žalgiris lại là đội phải nhận thất bại.

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Kauno Žalgiris
    6.43
    Amine Benchaib
    6.43
    Renan Oliveira
    6.43
    Motiejus Burba
    6.27
    Leon Krekovic
    6.27
    Vykintas Slivka
    6.27
    Franco Baldassarra
    6.05
    Anton Tolordava
    6.05
    Marko Konatar
    6.05
    Joris Moutachy
    6.05
    Rokas Lekiatas
    5.89
    Deividas Mikelionis
    Dinamo Zagreb
    6.5
    Luka StojkovicMOTM
    6.5
    Mateo LisicaMOTM
    6.5
    Matteo Pérez VinlöfMOTM
    6.5
    Ivan FilipovicMOTM
    6.46
    Dion Beljo
    6.37
    Josip Misic
    6.37
    Lukas Kacavenda
    6.37
    Mislav Orsic
    6.26
    Moris Valincic
    6.26
    Scott McKenna
    6.26
    Sergi Domínguez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Kauno Žalgiris
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-3-3
    22
    Deividas Mikelionis
    45
    Joris Moutachy
    3
    Anton Tolordava
    77
    Rokas Lekiatas
    33
    Marko Konatar
    32
    Franco Baldassarra
    24
    Motiejus Burba
    7
    Amine Benchaib
    14
    Vykintas Slivka
    9
    Leon Krekovic
    19
    Renan Oliveira
    44
    Ivan Filipovic
    25
    Moris Valincic
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    22
    Matteo Pérez Vinlöf
    80
    Lukas Kacavenda
    27
    Josip Misic
    7
    Luka Stojkovic
    21
    Mateo Lisica
    9
    Dion Beljo
    99
    Mislav Orsic
    Dự bị
    Kauno Žalgiris
    8 Yukiyoshi Karashima10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic20 Anthony Kalik23 Aldayr Hernández27 Gabriel Debeljuh37 Nosa Iyobosa Edokpolor55 Tomas Švedkauskas
    Dinamo Zagreb
    1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljic8 Miha Zajc10 Gabriel Vidovic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas14 Smail Prevljak15 Niko Galesic

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: Lukas Kacavenda lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Dion Beljo)
    Phút 30: Josip Misic lập công cho Dinamo Zagreb
    Phút 32: Ivan Filipovic (Dinamo Zagreb) nhận thẻ đỏ, Dinamo Zagreb phải chơi thiếu người
    Phút 56: Gabriel Debeljuh lập công cho Kauno Žalgiris (kiến tạo: Leon Krekovic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Kauno Žalgiris · 0 thắng0 hòaDinamo Zagreb · 1 thắng
    05/08/2026
    Dinamo Zagreb
    5 - 0
    Kauno Žalgiris
    DZ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Kauno Žalgiris
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    Dinamo Zagreb
    5 trận gần nhất
    TTTHH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Kauno Žalgiris 1-2 Dinamo Zagreb: Josip Misic tỏa sáng, Dinamo Zagreb giành trọn 3 điểm
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