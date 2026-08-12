Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
19'
Lukas Kacavenda — kiến tạo Dion Beljo
Dinamo Zagreb
56'
Gabriel Debeljuh — kiến tạo Leon Krekovic
Kauno Žalgiris
Thẻ phạt
10'
Anton Tolordava
Kauno Žalgiris
11'
Joris Moutachy
Kauno Žalgiris
32'
Ivan Filipovic
Dinamo Zagreb
Đồ thị diễn biến
Kauno ŽalgirisHT 45'Dinamo Zagreb
Thống kê trận đấu
Kauno ŽalgirisThống kêDinamo Zagreb
Kauno Žalgiris kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Kauno Žalgiris lại là đội phải nhận thất bại.
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Dinamo Zagreb
6.5
Matteo Pérez VinlöfMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 4-1-4-1
Dự bị
Kauno Žalgiris
8 Yukiyoshi Karashima10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic20 Anthony Kalik23 Aldayr Hernández27 Gabriel Debeljuh37 Nosa Iyobosa Edokpolor55 Tomas Švedkauskas
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljic8 Miha Zajc10 Gabriel Vidovic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas14 Smail Prevljak15 Niko Galesic
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: Lukas Kacavenda lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: Dion Beljo)
Phút 30: Josip Misic lập công cho Dinamo Zagreb
Phút 32: Ivan Filipovic (Dinamo Zagreb) nhận thẻ đỏ, Dinamo Zagreb phải chơi thiếu người
Phút 56: Gabriel Debeljuh lập công cho Kauno Žalgiris (kiến tạo: Leon Krekovic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Kauno Žalgiris · 0 thắng0 hòaDinamo Zagreb · 1 thắng
05/08/2026
Dinamo Zagreb
5 - 0
Kauno Žalgiris
DZ
Phong độ & thống kê mùa giải
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
BBTHT
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
TTTHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)