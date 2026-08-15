Thống kê trận đấu KÍ 0-5 Lech Poznań: Lech Poznań thắng đậm thuyết phục

Lech Poznań giành chiến thắng đậm 5-0 trước KÍ. Mateusz Lis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.