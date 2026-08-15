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    Thống kê trận đấu KÍ 0-5 Lech Poznań: Lech Poznań thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn15/08/2026 03:05

    Lech Poznań giành chiến thắng đậm 5-0 trước KÍ. Mateusz Lis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    20'
    Allahyar Sayyadmanesh — kiến tạo Mikael Ishak 
    Lech Poznań
    49'
    Pablo Rodríguez — kiến tạo Allahyar Sayyadmanesh
    Lech Poznań
    75'
    Antoni Kozubal
    Lech Poznań
    88'
    Daniel Håkans — kiến tạo Patrik Wålemark
    Lech Poznań
    90+2'
    Patrik Wålemark — kiến tạo Antoni Kozubal
    Lech Poznań
    Thẻ phạt
    24'
    Allahyar Sayyadmanesh
    Lech Poznań
    74'
    Jonn Johannesen
    81'
    Michał Gurgul
    Lech Poznań
    81'
    Hallur Hansson
    90'
    Árni Frederiksberg
    90+2'
    Daniel Johansen
    Đồ thị diễn biến
    HT 45'Lech Poznań

    Thống kê trận đấu

    Thống kêLech Poznań
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    7
    Dứt điểm
    18
    3
    Trúng đích
    11
    4
    Phạt góc
    9
    9
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Patrik Wålemark
    Patrik Wålemark
    Lech Poznań
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Allahyar Sayyadmanesh
    Allahyar Sayyadmanesh
    Lech Poznań
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Antoni Kozubal
    Antoni Kozubal
    Lech Poznań
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Pablo Rodríguez
    Pablo Rodríguez
    Lech Poznań
    1 bàn
    Daniel Håkans
    Daniel Håkans
    Lech Poznań
    1 bàn
    Mikael Ishak
    Mikael Ishak
    Lech Poznań
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    6.3
    Páll Klettskard
    6.27
    Mansour Sinyan
    6.18
    Deni Pavlovic
    6.18
    Oussama Ali
    6.05
    Gilli Sörensen
    5.99
    Árni Frederiksberg
    5.99
    Hallur Hansson
    5.88
    Jean Carlos
    5.51
    Gastón Tellechea
    5.51
    Jóannes Danielsen
    5.3
    Mark Jensen
    Lech Poznań
    6.5
    Mateusz LisMOTM
    6.5
    Joel PereiraMOTM
    6.5
    Mikael IshakMOTM1 KT
    6.5
    Patrik WålemarkMOTM1 bàn · 1 KT
    6.5
    Michał GurgulMOTM
    6.5
    Allahyar SayyadmaneshMOTM1 bàn · 1 KT
    6.5
    Pablo RodríguezMOTM1 bàn
    6.5
    Wojciech MońkaMOTM
    6.5
    Antoni KozubalMOTM1 bàn · 1 KT
    6.5
    Mateusz SkrzypczakMOTM
    6.5
    Luis PalmaMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sơ đồ 3-4-3
    Lech Poznań
    Sơ đồ 4-2-3-1
    96
    Mark Jensen
    26
    Gilli Sörensen
    5
    Deni Pavlovic
    2
    Gastón Tellechea
    23
    Jóannes Danielsen
    4
    Mansour Sinyan
    10
    Hallur Hansson
    28
    Oussama Ali
    7
    Árni Frederiksberg
    9
    Páll Klettskard
    36
    Jean Carlos
    1
    Mateusz Lis
    2
    Joel Pereira
    27
    Wojciech Mońka
    72
    Mateusz Skrzypczak
    15
    Michał Gurgul
    43
    Antoni Kozubal
    21
    Pablo Rodríguez
    10
    Patrik Wålemark
    77
    Luis Palma
    17
    Allahyar Sayyadmanesh
    9
    Mikael Ishak
    Dự bị
    6 Daniel Johansen11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen17 Filip Brattbakk20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez27 Dávid Reynheim29 Símun Kalsø
    Lech Poznań
    3 Alex Douglas11 Daniel Håkans20 Robert Gumny22 Radosław Murawski35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek53 Karol Delikat90 Hubert Janyszka

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: Allahyar Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Mikael Ishak )
    Phút 49: Pablo Rodríguez lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Allahyar Sayyadmanesh)
    Phút 75: Antoni Kozubal lập công cho Lech Poznań
    Phút 88: Daniel Håkans lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Patrik Wålemark)
    Phút 92: Patrik Wålemark lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Antoni Kozubal)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    KÍ · 0 thắng0 hòaLech Poznań · 1 thắng
    07/08/2026
    Lech Poznań
    1 - 0
    LP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    5 trận gần nhất
    BBBHT
    Lech Poznań
    5 trận gần nhất
    TTBTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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