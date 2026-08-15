Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
20'
Allahyar Sayyadmanesh — kiến tạo Mikael Ishak
Lech Poznań
49'
Pablo Rodríguez — kiến tạo Allahyar Sayyadmanesh
Lech Poznań
75'
Antoni Kozubal
Lech Poznań
88'
Daniel Håkans — kiến tạo Patrik Wålemark
Lech Poznań
90+2'
Patrik Wålemark — kiến tạo Antoni Kozubal
Lech Poznań
Thẻ phạt
24'
Allahyar Sayyadmanesh
Lech Poznań
Đồ thị diễn biến
KÍHT 45'Lech Poznań
Thống kê trận đấu
Lech Poznań vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Patrik Wålemark
Lech Poznań
1 bàn · 1 kiến tạo
Allahyar Sayyadmanesh
Lech Poznań
1 bàn · 1 kiến tạo
Antoni Kozubal
Lech Poznań
1 bàn · 1 kiến tạo
Pablo Rodríguez
Lech Poznań
1 bàn
Daniel Håkans
Lech Poznań
1 bàn
Mikael Ishak
Lech Poznań
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Lech Poznań
6.5
Patrik WålemarkMOTM1 bàn · 1 KT
6.5
Allahyar SayyadmaneshMOTM1 bàn · 1 KT
6.5
Pablo RodríguezMOTM1 bàn
6.5
Antoni KozubalMOTM1 bàn · 1 KT
6.5
Mateusz SkrzypczakMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
KÍ
6 Daniel Johansen11 Jonn Johannesen12 Nicolai Christensen14 René Joensen17 Filip Brattbakk20 Erlend Hustad24 Martin Gonzalez27 Dávid Reynheim29 Símun Kalsø
Lech Poznań
3 Alex Douglas11 Daniel Håkans20 Robert Gumny22 Radosław Murawski35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek53 Karol Delikat90 Hubert Janyszka
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: Allahyar Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Mikael Ishak )
Phút 49: Pablo Rodríguez lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Allahyar Sayyadmanesh)
Phút 75: Antoni Kozubal lập công cho Lech Poznań
Phút 88: Daniel Håkans lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Patrik Wålemark)
Phút 92: Patrik Wålemark lập công cho Lech Poznań (kiến tạo: Antoni Kozubal)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
KÍ · 0 thắng0 hòaLech Poznań · 1 thắng
07/08/2026
Lech Poznań
1 - 0
KÍ
LP
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznań
5 trận gần nhất
TTBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)