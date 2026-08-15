Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
20'
A. Sayyadmanesh
Lech Poznan
50'
P. Rodriguez — kiến tạo A. Sayyadmanesh
Lech Poznan
89'
D. Hakans — kiến tạo P. Walemark
Lech Poznan
Thẻ phạt
24'
A. Sayyadmanesh (Foul)
Lech Poznan
74'
J. Johannesen (Foul)
KI Klaksvik
81'
H. Hansson (Unsportsmanlike conduct)
KI Klaksvik
81'
M. Gurgul (Unsportsmanlike conduct)
Lech Poznan
82'
N. Frederiksen
Lech Poznan
90+1'
A. Frederiksberg (Roughing)
KI Klaksvik
90+2'
D. Johansen (Foul)
KI Klaksvik
Đồ thị diễn biến
KI KlaksvikHT 45'Lech Poznan
Thống kê trận đấu
KI KlaksvikThống kêLech Poznan
Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
KI Klaksvik
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Magnus Powell
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
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Jóannes Kalsø Danielsen
Dự bị
KI Klaksvik
11 Jonn Johannesen14 René Shaki Joensen12 Nicolai Christensen6 Daniel Johansen29 Símun Kalsø17 Filip Brattbakk24 Martin Gonzalez33 John Joensen20 Erlend Hustad
Lech Poznan
11 Daniel Håkans22 Radosław Murawski35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek3 Alex Douglas20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka53 Karol Delikat
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: A. Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznan
Phút 50: P. Rodriguez lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Sayyadmanesh)
Phút 75: A. Kozubal lập công cho Lech Poznan
Phút 89: D. Hakans lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Walemark)
Phút 92: P. Walemark lập công cho Lech Poznan
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
KI Klaksvik · 0 thắng0 hòaLech Poznan · 1 thắng
07/08/2026
Lech Poznan
1 - 0
KI Klaksvik
LP
Phong độ & thống kê mùa giải
Lech Poznan
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)