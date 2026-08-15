Lech Poznan giành chiến thắng đậm 5-0 trước KI Klaksvik. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)