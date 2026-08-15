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    Thống kê trận đấu KI Klaksvik 0-5 Lech Poznan: Lech Poznan thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn15/08/2026 02:53

    Lech Poznan giành chiến thắng đậm 5-0 trước KI Klaksvik. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    20'
    A. Sayyadmanesh
    Lech Poznan
    50'
    P. Rodriguez — kiến tạo A. Sayyadmanesh
    Lech Poznan
    75'
    A. Kozubal
    Lech Poznan
    89'
    D. Hakans — kiến tạo P. Walemark
    Lech Poznan
    90+2'
    P. Walemark
    Lech Poznan
    Thẻ phạt
    24'
    A. Sayyadmanesh (Foul)
    Lech Poznan
    74'
    J. Johannesen (Foul)
    KI Klaksvik
    81'
    H. Hansson (Unsportsmanlike conduct)
    KI Klaksvik
    81'
    M. Gurgul (Unsportsmanlike conduct)
    Lech Poznan
    82'
    N. Frederiksen
    Lech Poznan
    90+1'
    A. Frederiksberg (Roughing)
    KI Klaksvik
    90+2'
    D. Johansen (Foul)
    KI Klaksvik
    Đồ thị diễn biến
    KI KlaksvikHT 45'Lech Poznan

    Thống kê trận đấu

    KI KlaksvikThống kêLech Poznan
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    11
    Dứt điểm
    18
    3
    Trúng đích
    9
    4
    Phạt góc
    9
    14
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    3
    Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    KI Klaksvik
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Magnus Powell
    Lech Poznan
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
    96
    Mark Jensen
    26
    Gilli Rólantsson
    5
    Deni Pavlović
    2
    Gastón Tellechea
    23
    Jóannes Kalsø Danielsen
    4
    Mansour Sinyan
    10
    Hallur Hansson
    28
    Oussama Ali
    7
    Árni Frederiksberg
    9
    Páll Klettskarð
    36
    Jean Carlos
    1
    Mateusz Lis
    2
    Joel Pereira
    27
    Wojciech Mońka
    72
    Mateusz Skrzypczak
    15
    Michal Gurgul
    43
    Antoni Kozubal
    21
    Pablo Rodríguez
    10
    Patrik Wålemark
    77
    Luis Palma
    17
    Allahyar Sayyadmanesh
    9
    Mikael Ishak
    Dự bị
    KI Klaksvik
    11 Jonn Johannesen14 René Shaki Joensen12 Nicolai Christensen6 Daniel Johansen29 Símun Kalsø17 Filip Brattbakk24 Martin Gonzalez33 John Joensen20 Erlend Hustad
    Lech Poznan
    11 Daniel Håkans22 Radosław Murawski35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek3 Alex Douglas20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka53 Karol Delikat

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: A. Sayyadmanesh lập công cho Lech Poznan
    Phút 50: P. Rodriguez lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Sayyadmanesh)
    Phút 75: A. Kozubal lập công cho Lech Poznan
    Phút 89: D. Hakans lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: P. Walemark)
    Phút 92: P. Walemark lập công cho Lech Poznan

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    KI Klaksvik · 0 thắng0 hòaLech Poznan · 1 thắng
    07/08/2026
    Lech Poznan
    1 - 0
    KI Klaksvik
    LP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Lech Poznan
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu KI Klaksvik 0-5 Lech Poznan: Lech Poznan thắng đậm thuyết phục
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