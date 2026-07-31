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    Thống kê trận đấu Koper 1-3 (pen 3-4) NSI Runavik: NSI Runavik thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn31/07/2026 04:39

    Koper và NSI Runavik hòa 1-3 sau 120 phút, NSI Runavik giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    35'
    B. Nolsoe — kiến tạo S. Skytte
    NSI Runavik
    70'
    M. Lindh
    NSI Runavik
    102'
    B. Ndiaye(pen)
    Koper
    120+2'
    M. Przybylski — kiến tạo V. Davidsen
    NSI Runavik
    Thẻ phạt
    22'
    A. Roncal
    Koper
    58'
    F. Hartherz
    Koper
    70'
    L. Rimac
    Koper
    71'
    L. Bas
    Koper
    90+5'
    D. Bangaly
    Koper
    99'
    B. Nolsoe
    NSI Runavik
    101'
    V. Davidsen
    NSI Runavik
    101'
    J. Benjaminsen
    NSI Runavik
    102'
    T. Amos
    NSI Runavik
    106'
    P. Knudsen
    NSI Runavik
    111'
    G. Agyemang
    Koper
    Đồ thị diễn biến
    KoperHT 45'NSI Runavik

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Koper
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Zoran Zeljkovic
    NSI Runavik
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
    1
    Luka Baš
    47
    Álvaro Roncal
    33
    Filip Damjanović
    5
    Filip Bačkulja
    3
    Florian Hartherz
    45
    Isaac Matondo
    25
    Diawara Bangaly
    27
    Andraz Ruedl
    6
    Fran Tomek
    10
    Leo Rimac
    9
    Brown Irabor
    13
    Tom Amos
    17
    Jann Benjaminsen
    4
    Daniel Obbekjær
    3
    Viljormur Davidsen
    12
    Filip Drinic
    6
    Beinir Nolsøe
    2
    Sammy Skytte
    45
    Meinhard Olsen
    11
    Marius Lindh
    33
    Michał Przybylski
    16
    Petur Knudsen
    Dự bị
    Koper
    99 Kamil Manseri18 Giuseppe Agyemang86 Stefano Surdanović72 Josip Iličić8 Bassirou N'Diaye80 Jean Pierre Longonda28 Lan Jovanović29 Luka Guček14 Jan Strcaj
    NSI Runavik
    10 Klæmint Olsen5 Alex Freyr Elísson28 Markus Danielsen22 Jóel Tróndargjógv30 Dánial Danielsen1 Kristian Joensen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: L. Rimac (Koper) sút hỏng phạt đền
    Phút 35: B. Nolsoe lập công cho NSI Runavik (kiến tạo: S. Skytte)
    Phút 70: M. Lindh lập công cho NSI Runavik
    Phút 102: B. Ndiaye ghi bàn trên chấm phạt đền cho Koper
    Phút 122: M. Przybylski lập công cho NSI Runavik (kiến tạo: V. Davidsen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Koper · 1 thắng0 hòaNSI Runavik · 0 thắng
    24/07/2026
    NSI Runavik
    0 - 2
    Koper
    KOP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Koper
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    NSI Runavik
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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