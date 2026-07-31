Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
35'
B. Nolsoe — kiến tạo S. Skytte
NSI Runavik
120+2'
M. Przybylski — kiến tạo V. Davidsen
NSI Runavik
Thẻ phạt
101'
J. Benjaminsen
NSI Runavik
Đồ thị diễn biến
KoperHT 45'NSI Runavik
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Koper
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Zoran Zeljkovic
NSI Runavik
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sigurdur Eyjolfsson
Dự bị
Koper
99 Kamil Manseri18 Giuseppe Agyemang86 Stefano Surdanović72 Josip Iličić8 Bassirou N'Diaye80 Jean Pierre Longonda28 Lan Jovanović29 Luka Guček14 Jan Strcaj
NSI Runavik
10 Klæmint Olsen5 Alex Freyr Elísson28 Markus Danielsen22 Jóel Tróndargjógv30 Dánial Danielsen1 Kristian Joensen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: L. Rimac (Koper) sút hỏng phạt đền
Phút 35: B. Nolsoe lập công cho NSI Runavik (kiến tạo: S. Skytte)
Phút 70: M. Lindh lập công cho NSI Runavik
Phút 102: B. Ndiaye ghi bàn trên chấm phạt đền cho Koper
Phút 122: M. Przybylski lập công cho NSI Runavik (kiến tạo: V. Davidsen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Koper · 1 thắng0 hòaNSI Runavik · 0 thắng
24/07/2026
NSI Runavik
0 - 2
Koper
KOP
Phong độ & thống kê mùa giải
Koper
5 trận gần nhất
BHTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)