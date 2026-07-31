Thống kê trận đấu Koper 1-3 (pen 3-4) NSI Runavik: NSI Runavik thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Koper và NSI Runavik hòa 1-3 sau 120 phút, NSI Runavik giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.