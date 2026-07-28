Thống kê trận đấu KuPS 0-2 Sabah: Joy-Lance Mickels tỏa sáng, Sabah giành trọn 3 điểm

Sabah vượt qua KuPS với tỷ số 2-0. Steve Solvet là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.