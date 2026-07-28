Tin mới

    Thống kê trận đấu KuPS 0-2 Sabah: Joy-Lance Mickels tỏa sáng, Sabah giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn28/07/2026 23:52

    Sabah vượt qua KuPS với tỷ số 2-0. Steve Solvet là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    52'
    Veljko Simic — kiến tạo Tymoteusz Puchacz
    Sabah
    70'
    Joy-Lance Mickels — kiến tạo Xander Severina
    Sabah
    Thẻ phạt
    60'
    Umarali Rakhmonaliev
    Sabah
    62'
    Petteri Pennanen 
    KuPS
    72'
    Saikou Touray
    KuPS
    89'
    Brahima Magassa
    KuPS
    Đồ thị diễn biến
    KuPSHT 45'Sabah

    Thống kê trận đấu

    KuPSThống kêSabah
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    7
    Dứt điểm
    8
    2
    Trúng đích
    4
    8
    Phạt góc
    6
    14
    Phạm lỗi
    17
    1
    Việt vị
    3
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joy-Lance Mickels
    Joy-Lance Mickels
    Sabah
    1 bàn
    Veljko Simic
    Veljko Simic
    Sabah
    1 bàn
    Tymoteusz Puchacz
    Tymoteusz Puchacz
    Sabah
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Xander Severina
    Xander Severina
    Sabah
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    KuPS
    6.43
    Jaime Moreno
    6.37
    Valentín Gasc
    6.27
    Petteri Pennanen
    6.27
    Tommi Jyry
    6.27
    Saikou Touray
    6.26
    Bob Nii Armah
    6.05
    Kasim Adams
    6.05
    Clinton Antwi
    6.05
    Brahima Magassa
    6.05
    Akseli Puukko
    5.89
    Johannes Kreidl
    Sabah
    6.5
    Steve SolvetMOTM
    6.5
    Rahman DashdamirovMOTM
    6.5
    Umarali RakhmonalievMOTM
    6.5
    Aleksey IsayevMOTM
    6.5
    Kaheem ParrisMOTM
    6.5
    Ivan LepinjicaMOTM
    6.5
    Joy-Lance MickelsMOTM1 bàn
    6.5
    Veljko SimicMOTM1 bàn
    6.5
    Tymoteusz PuchaczMOTM1 KT
    6.5
    Akim ZedadkaMOTM
    6.5
    Stas PokatilovMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Sabah
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Johannes Kreidl
    29
    Akseli Puukko
    4
    Kasim Adams
    28
    Brahima Magassa
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    22
    Saikou Touray
    16
    Tommi Jyry
    8
    Petteri Pennanen
    24
    Bob Nii Armah
    11
    Jaime Moreno
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    13
    Ivan Lepinjica
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    11
    Kaheem Parris
    10
    Aleksey Isayev
    21
    Veljko Simic
    20
    Joy-Lance Mickels
    Dự bị
    KuPS
    3 Saku Heiskanen6 Saku Savolainen12 Hemmo Riihimäki13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek21 Joslyn Luyeye-Lutumba23 Arttu Lötjönen
    Sabah
    1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina88 Rodrigo Fernandes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 52: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Tymoteusz Puchacz)
    Phút 70: Joy-Lance Mickels lập công cho Sabah (kiến tạo: Xander Severina)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    KuPS · 0 thắng0 hòaSabah · 1 thắng
    21/07/2026
    Sabah
    1 - 0
    KuPS
    SAB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    KuPS
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    Sabah
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu KuPS 0-2 Sabah: Joy-Lance Mickels tỏa sáng, Sabah giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO