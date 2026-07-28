Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
52'
Veljko Simic — kiến tạo Tymoteusz Puchacz
Sabah
70'
Joy-Lance Mickels — kiến tạo Xander Severina
Sabah
Thẻ phạt
60'
Umarali Rakhmonaliev
Sabah
Đồ thị diễn biến
KuPSHT 45'Sabah
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joy-Lance Mickels
Sabah
1 bàn
Veljko Simic
Sabah
1 bàn
Tymoteusz Puchacz
Sabah
1 kiến tạo · điểm 6.5
Xander Severina
Sabah
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sabah
6.5
Rahman DashdamirovMOTM
6.5
Umarali RakhmonalievMOTM
6.5
Joy-Lance MickelsMOTM1 bàn
6.5
Tymoteusz PuchaczMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
KuPS
3 Saku Heiskanen6 Saku Savolainen12 Hemmo Riihimäki13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek21 Joslyn Luyeye-Lutumba23 Arttu Lötjönen
Sabah
1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina88 Rodrigo Fernandes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 52: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Tymoteusz Puchacz)
Phút 70: Joy-Lance Mickels lập công cho Sabah (kiến tạo: Xander Severina)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
KuPS · 0 thắng0 hòaSabah · 1 thắng
21/07/2026
Sabah
1 - 0
KuPS
SAB
Phong độ & thống kê mùa giải
Sabah
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)