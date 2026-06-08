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    Thống kê trận đấu KuPS 1-1 Universitatea Craiova: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 23:56

    KuPS và Universitatea Craiova chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    38'
    S. Baiaram — kiến tạo A. Rus
    Universitatea Craiova
    72'
    J. J. Moreno Ciorciari — kiến tạo T. Jyry
    KuPS
    Thẻ phạt
    36'
    C. Antwi (Tripping)
    KuPS
    68'
    A. Rus (Tripping)
    Universitatea Craiova
    88'
    S. Heiskanen (Elbowing)
    KuPS
    Đồ thị diễn biến
    KuPSHT 45'Universitatea Craiova

    Thống kê trận đấu

    KuPSThống kêUniversitatea Craiova
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    1
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    2
    17
    Phạm lỗi
    11
    7
    Việt vị
    0
    Universitatea Craiova vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    KuPS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
    Universitatea Craiova
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho
    12
    Hemmo Riihimäki
    29
    Akseli Puukko
    28
    Brahima Magassa
    4
    Kasim Adams
    25
    Clinton Antwi
    10
    Valentín Gasc
    22
    Saikou Touray
    21
    Joslyn Luyeye-Lutumba
    16
    Tommi Jyry
    24
    Bob Nii Armah
    11
    Jaime Moreno
    21
    Laurenţiu Popescu
    28
    Adrian Rus
    24
    Nikola Stevanović
    6
    Vladimir Screciu
    17
    Carlos Mora
    20
    Alexandru Cicâldău
    5
    Anzor Mekvabishvili
    11
    Nicușor Bancu
    12
    Monday Etim
    7
    Steven Nsimba
    10
    Ștefan Baiaram
    Dự bị
    KuPS
    6 Saku Savolainen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek37 Kasperi Silen33 Taneli Hämäläinen23 Arttu Lötjönen13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen3 Saku Heiskanen
    Universitatea Craiova
    23 Samuel Teles30 David Matei9 Assad Al-Hamlawi90 Răzvan Sava1 Alexandru Maxim3 Oleksandr Romanchuk29 Luca Băsceanu4 Alexandru Crețu8 Tudor Băluță

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 38: S. Baiaram lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Rus)
    Phút 72: J. J. Moreno Ciorciari lập công cho KuPS (kiến tạo: T. Jyry)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    KuPS
    5 trận gần nhất
    HTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Universitatea Craiova
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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