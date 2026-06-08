Thống kê trận đấu KuPS 1-1 Universitatea Craiova: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
38'
S. Baiaram — kiến tạo A. Rus
Universitatea Craiova
72'
J. J. Moreno Ciorciari — kiến tạo T. Jyry
KuPS
Thẻ phạt
68'
A. Rus (Tripping)
Universitatea Craiova
88'
S. Heiskanen (Elbowing)
KuPS
Đồ thị diễn biến
KuPSHT 45'Universitatea Craiova
Thống kê trận đấu
KuPSThống kêUniversitatea Craiova
Universitatea Craiova vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
KuPS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miika Nuutinen
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho
Dự bị
KuPS
6 Saku Savolainen19 Calvin Kabuye20 Piotr Parzyszek37 Kasperi Silen33 Taneli Hämäläinen23 Arttu Lötjönen13 Niilo Kujasalo17 Arttu Heinonen3 Saku Heiskanen
Universitatea Craiova
23 Samuel Teles30 David Matei9 Assad Al-Hamlawi90 Răzvan Sava1 Alexandru Maxim3 Oleksandr Romanchuk29 Luca Băsceanu4 Alexandru Crețu8 Tudor Băluță
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 38: S. Baiaram lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Rus)
Phút 72: J. J. Moreno Ciorciari lập công cho KuPS (kiến tạo: T. Jyry)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)