Tin mới

    Thống kê trận đấu LA Galaxy 0-0 Dallas: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn02/08/2026 11:33

    LA Galaxy và Dallas chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Jonathan Sirois là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.74. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    4'
    Patrickson Delgado
    Dallas
    31'
    Christian Cappis
    Dallas
    35'
    Kaick
    Dallas
    53'
    Jakob Glesnes
    LA Galaxy
    63'
    Nolan Norris
    Dallas
    86'
    John Nelson
    LA Galaxy

    Thống kê trận đấu

    LA GalaxyThống kêDallas
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    18
    Dứt điểm
    18
    9
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    6
    11
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    9
    LA Galaxy vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jonathan Sirois
    Jonathan Sirois
    Dallas
    Điểm 8.74
    Jakob Glesnes
    Jakob Glesnes
    LA Galaxy
    Điểm 7.76
    Justin Haak
    Justin Haak
    LA Galaxy
    Điểm 7.59
    Nolan Norris
    Nolan Norris
    Dallas
    Điểm 7.53
    Marco Reus
    Marco Reus
    LA Galaxy
    Điểm 7.49
    JT Marcinkowski
    JT Marcinkowski
    LA Galaxy
    Điểm 7.45

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    LA Galaxy
    7.76
    Jakob Glesnes
    7.59
    Justin Haak
    7.49
    Marco Reus
    7.45
    JT Marcinkowski
    7.41
    John Nelson
    7.39
    Joseph Paintsil
    7.27
    Harbor Miller
    7.12
    Maya Yoshida
    7.07
    Elijah Wynder
    6.79
    Lucas Sanabria
    6.59
    Kyogo Furuhashi
    6.41
    Robert Taylor
    Dallas
    8.74
    Jonathan SiroisMOTM
    7.53
    Nolan Norris
    7.26
    Osaze Urhoghide
    7.1
    Herman Johansson
    7.06
    Bernard Kamungo
    7.03
    Patrickson Delgado
    7.03
    Petar Musa
    6.95
    Santiago Moreno
    6.86
    Shaq Moore
    6.75
    Christian Cappis
    6.6
    Clay Holstad
    6.6
    Kaick
    6.46
    Logan Farrington
    6.46
    Sebastien Ibeagha
    6.4
    Anderson Julio

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    LA Galaxy
    Sơ đồ 4-3-3
    Dallas
    Sơ đồ 3-1-4-2
    12
    JT Marcinkowski
    26
    Harbor Miller
    5
    Jakob Glesnes
    4
    Maya Yoshida
    14
    John Nelson
    22
    Elijah Wynder
    15
    Justin Haak
    8
    Lucas Sanabria
    28
    Joseph Paintsil
    18
    Marco Reus
    21
    Robert Taylor
    40
    Jonathan Sirois
    3
    Osaze Urhoghide
    32
    Nolan Norris
    18
    Shaq Moore
    12
    Christian Cappis
    14
    Herman Johansson
    55
    Kaick
    8
    Patrickson Delgado
    77
    Bernard Kamungo
    23
    Logan Farrington
    9
    Petar Musa
    Dự bị
    LA Galaxy
    1 Novak Mićović3 Julián Aude7 Kyogo Furuhashi16 Isaiah Parente20 Chris Rindov25 Carlos Garcés45 V. Garcia76 Troy Elgersma90 Brett Phan
    Dallas
    1 Michael Collodi5 Lalas Abubakar10 Santiago Moreno11 Anderson Julio21 Joaquín Valiente25 Sebastien Ibeagha27 Caleb Swann28 Sam Sarver33 Clay Holstad

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    LA Galaxy · 2 thắng1 hòaDallas · 2 thắng
    19/04/2026
    Dallas
    2 - 2
    LA Galaxy
    Hòa
    12/10/2025
    LA Galaxy
    2 - 1
    Dallas
    LG
    05/10/2025
    Dallas
    2 - 1
    LA Galaxy
    DAL
    14/07/2024
    Dallas
    2 - 0
    LA Galaxy
    DAL
    30/05/2024
    LA Galaxy
    3 - 1
    Dallas
    LG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    LA Galaxy
    5 trận gần nhất
    HHBBT
    19
    Trận
    5-7-7
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    29
    Thủng lưới
    Dallas
    5 trận gần nhất
    HBHTT
    18
    Trận
    7-6-5
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.8)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes181035+1333BTBHB
    4Houston Dynamo17926+129THHTT
    5Dallas18765+727TTHBH
    6Real Salt Lake17836+427THBBH
    10Colorado Rapids187110+222BBTBT
    11LA Galaxy19577-522HBBHH
    12San Diego18567+321HBBTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5EvanderEvanderCincinnati11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati10 kiến tạo
    2Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu LA Galaxy 0-0 Dallas: Trận hòa không bàn thắng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO