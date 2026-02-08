Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
LA Galaxy vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jonathan Sirois
Dallas
Điểm 8.74
Jakob Glesnes
LA Galaxy
Điểm 7.76
Justin Haak
LA Galaxy
Điểm 7.59
Nolan Norris
Dallas
Điểm 7.53
Marco Reus
LA Galaxy
Điểm 7.49
JT Marcinkowski
LA Galaxy
Điểm 7.45
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
LA Galaxy
1 Novak Mićović3 Julián Aude7 Kyogo Furuhashi16 Isaiah Parente20 Chris Rindov25 Carlos Garcés45 V. Garcia76 Troy Elgersma90 Brett Phan
Dallas
1 Michael Collodi5 Lalas Abubakar10 Santiago Moreno11 Anderson Julio21 Joaquín Valiente25 Sebastien Ibeagha27 Caleb Swann28 Sam Sarver33 Clay Holstad
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
LA Galaxy · 2 thắng1 hòaDallas · 2 thắng
19/04/2026
Dallas
2 - 2
LA Galaxy
Hòa
12/10/2025
LA Galaxy
2 - 1
Dallas
LG
05/10/2025
Dallas
2 - 1
LA Galaxy
DAL
14/07/2024
Dallas
2 - 0
LA Galaxy
DAL
30/05/2024
LA Galaxy
3 - 1
Dallas
LG
Phong độ & thống kê mùa giải
LA Galaxy
5 trận gần nhất
HHBBT
Dallas
5 trận gần nhất
HBHTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BTBHB
|4
|Houston Dynamo
|17
|9
|2
|6
|+1
|29
|THHTT
|5
|Dallas
|18
|7
|6
|5
|+7
|27
|TTHBH
|6
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|+4
|27
|THBBH
|…
|10
|Colorado Rapids
|18
|7
|1
|10
|+2
|22
|BBTBT
|11
|LA Galaxy
|19
|5
|7
|7
|-5
|22
|HBBHH
|12
|San Diego
|18
|5
|6
|7
|+3
|21
|HBBTH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)