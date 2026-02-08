Thống kê trận đấu LA Galaxy 0-0 Dallas: Trận hòa không bàn thắng

LA Galaxy và Dallas chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Jonathan Sirois là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.74. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.